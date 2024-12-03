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Коммерсантъ FM
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Carlsberg вынесло из «Балтики»

Датский концерн объявил о продаже активов в России

Спустя почти сутки после того, как российские власти вывели из временного госуправления пивоваренную компанию «Балтика», владелец этого бизнеса — датский концерн Carlsberg сообщил о продаже актива оценочно за 34 млрд руб. Покупателями выступают неназванные топ-менеджеры. Участники рынка считают это промежуточной сделкой, полагая, что в дальнейшем контроль над мощностями «Балтики» будет поделен между другими производителями.

Пивоваренный завод «Балтика»

Пивоваренный завод «Балтика»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пивоваренный завод «Балтика»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Carlsberg 3 декабря официально сообщил, что договорился о продаже активов «Балтики» структуре, «принадлежащей в равной степени двум давним сотрудникам компании». Они займут должности гендиректора и заместителя гендиректора «Балтики», указывается в сообщении Carlsberg. Заявление датского концерна последовало после того, как накануне президент РФ Владимир Путин своим указом снял введенное в июле 2023 года временное госуправление активами «Балтики» (см. «Ъ-Онлайн» от 2 декабря). Такой шаг последовал после заявлений Carlsberg о желании покинуть российский рынок из-за военного конфликта на Украине.

ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» — второй производитель пива в России после AB InBev Efes. Владеет восемью заводами в РФ, где разливается пиво под марками «Балтика», Zatecky Gus, «Жигулевское», «Арсенальное», энергетик Flash Up. В 2023 году выручка выросла на 8,44% год к году, до 109,2 млрд руб., чистый убыток достиг 28,1 млрд руб. после прибыли в 9,9 млрд руб. в 2022 году.

По условиям новой сделки датская сторона, получившая контроль над «Балтикой» в 2008 году, полностью отдаст российский бизнес за денежную выплату, но сохранит за собой доли в дочерних структурах в Казахстане и Азербайджане. Другие подробности холдинг не сообщил, но уточнил, что параметры сделки согласованы регулятором Дании и российской правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. В «Балтики» от комментариев отказались.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, сумма сделки составила $320,75 млн, или 34 млрд руб. по текущему курсу. Это значительно ниже первоначальной оценки российского бизнеса Carlsberg, который сам холдинг оценивал в $1,06 млрд. По данным агентства, покупателем выступило АО «ВГ Инвест», зарегистрированное, согласно СПАРК, в августе 2024 года.

Владельцы АО не раскрываются, его гендиректором является Егор Гусельников, действующий вице-президент по продажам «Балтики».

Ему также принадлежит 50% в ООО «Центр развития пивоварения», второй совладелец — Александр Толмачев, бывший гендиректор ООО «Системы цифрового транспорта» — одной из структур ГК «Деметра-Холдинг», где, по данным на февраль 2022 года, 27,5% принадлежало АО «Гранум» Таймураза Боллоева. Господин Боллоев основал «Балтику» в 1990-х годах. До 2004 года он возглавлял компанию и вернулся в 2023 году, когда она попала под временное госуправление.

Таймураз Боллоев может получить контроль над заводом «Балтика» в Санкт-Петербурге, утверждает источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Связаться с господином Боллоевым не удалось. Остальные заводы компании могут перейти другим профильным игрокам, считает совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский.

Управляющий партнер юркомпании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков предполагает, что итоговая цена сделки по продаже «Балтики» включает в себя и права на бренды, которые покупатель сможет использовать и далее, не встречая противодействия со стороны Carlsberg. Поэтому, по мнению эксперта, новый владелец сможет экспортировать такое пиво в «дружественные» страны. Но в «недружественных» странах, если разногласия из-за использования брендов не улажены, «Балтика» столкнется с исками о нарушении прав Carlsberg, уверен эксперт.

Владимир Комаров

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