«Грузинская мечта» поскользнулась на европейской тропинке

Протесты на улицах Тбилиси, периодически перерастающие в ожесточенные столкновения манифестантов с силовиками, не утихают. При этом обе стороны конфликта — и власти, и оппозиционеры — пока лишь повышают ставки. В руководстве правящей партии «Грузинская мечта» утверждают, что не допустят «украинизации» Грузии и «цветной революции», в подготовке которой они подозревают некие внешние силы и «специально натренированные группы». В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая претендует на роль неформального лидера оппозиции, обвиняет силовиков в репрессиях, а «Грузинскую мечту» — в узурпации власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На улицах Тбилиси не утихают протесты, периодически перерастающие в ожесточенные столкновения манифестантов с силовиками

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ На улицах Тбилиси не утихают протесты, периодически перерастающие в ожесточенные столкновения манифестантов с силовиками

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С каждым днем власти Грузии и оппозиционеры лишь повышают ставки, выступая со все более жесткими заявлениями. Так, генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе во вторник провел параллели между происходящим в Тбилиси и украинскими Майданами. «Конечно, мы никому не дадим возможность устроить в стране переворот и революцию, противопоставить людей, углубить поляризацию. Мы никому — ни снаружи, ни внутри страны — не дадим возможность использовать Грузию в интересах иностранного государства. Мы не дадим возможность осуществить "украинизацию"»,— заявил он. И добавил, что митинги последних дней явно носят спланированный характер. «Я не имею в виду всех (участников протестов.— “Ъ”), однако явно проглядывают натренированные группы, которые нападали на стоящих там полицейских»,— сказал политик.

Тем временем президент и верховный главнокомандующий Грузии Саломе Зурабишвили, активно поддерживающая оппозицию и вместе с ней не согласившаяся с официальными результатами парламентских выборов 26 октября, заявила французским журналистам, что грузинские полицейские «проводят в стране репрессии», а спецназовцы, жестко противостоящие демонстрантам, «явно находятся под влиянием наркотических веществ». Кроме того, она подтвердила решимость не покидать президентский дворец после истечения срока полномочий (14 декабря контролируемая «Грузинской мечтой» коллегия выборщиков изберет нового президента). По словам Саломе Зурабишвили, «нелегитимный парламент не может сформировать легитимную коллегию выборщиков», а следовательно, нынешняя коллегия «не может избрать легитимного президента».

Оппозиционные партии развернули в соцсетях кампанию «Защитим Саломе».

Не исключено, что уже в середине или конце декабря, когда новый президент (скорее всего, им станет бывший футболист Михаил Кавелашвили) попытается въехать в президентский дворец, это здание окружат и заблокируют тысячи оппозиционных активистов — как они уже сделали с парламентом.

Тем временем о следующем возможном шаге властей рассказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. «Они (оппозиционеры.— “Ъ”) в эти дни открыто выступили против конституционного строя Грузии, что создает прямую основу для обращения в Конституционный суд и объявления оппозиционных партий неконституционными. Посмотрим, подождем, как будут развиваться процессы. Все в наших руках»,— сказал он, открывая заседание правительства. Премьер уточнил, что имеет в виду «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили, коалиции «За перемены» и «Сильная Грузия», а также партию «Гахария — за Грузию». То есть все те политические силы, которые по результатам выборов преодолели пятипроцентный барьер и прошли в парламент (а потом в знак протеста отказались от работы в нем).

Тем временем в Грузии пытаются ответить на вопрос: было ли сенсационное решение премьера отложить переговоры с ЕС некоей провокацией или ошибкой? Основатель Республиканской партии Грузии Давид Бердзенишвили в разговоре с “Ъ” предложил третий вариант — «эмоционально упреждающая» реакция на резолюцию Европарламента о непризнании итогов выборов 26 октября и необходимости введения санкций против руководства страны. По словам политика, власти «наверняка не ожидали столь бурной реакции» сограждан: лидеры ГМ посчитали, что поскольку парламент все-таки собрался на первое заседание, несмотря на сопротивление оппозиции, то и этот шаг в Грузии примут без особых волнений. «Но тут "Грузинская мечта" явно просчиталась»,— резюмировал господин Бердзенишвили.

Шансом на то, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, могло стать решение Конституционного суда по иску о признании октябрьских выборов несостоявшимися из-за многочисленных нарушений. Но суд большинством голосов (семь против двух) даже не принял к рассмотрению этот иск президента Зурабишвили и 30 оппозиционных депутатов.

Георгий Двали, Тбилиси