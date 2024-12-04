ИИ оставляют без гонорара

Участники музыкального рынка предлагают запретить монетизацию песен, созданных искусственным интеллектом (ИИ). Из-за подобных произведений, созданных ИИ с использованием образов известных артистов, последние недополучают около 3,5 млрд руб. в год. В крупных технологических компаниях считают, что нейросети — это лишь инструмент для выражения творческого замысла. Юристы признают, что этот вопрос еще долго будет оставаться дискуссионным, но склоняются к классификации искусственного интеллекта именно как инструмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ; лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал») предлагает закрепить практику, при которой контент, сгенерированный искусственным интеллектом, не подлежит монетизации и не должен охраняться как объект авторских или смежных прав. Об этом заявил гендиректор НФМИ Никита Данилов в ходе обсуждения проекта концепции регулирования ИИ до 2030 года, которое состоялось 3 декабря на заседании профильной секции Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. По его мнению, по существующему законодательству авторским правом может защищаться только произведение, созданное творческим трудом человека (см. “Ъ” от 21 августа).

Текущая концепция регулирования ИИ утверждена распоряжением правительства (№2129-р), ее действие ограничивается периодом с 2020 по 2024 год. Концепцию до 2030 года планируется опубликовать в феврале 2025 года.

Согласно презентации господина Данилова, ассоциация оценивает потери артистов и известных личностей от несанкционированного использования их образов в 3,5 млрд руб. в год. Он отдельно указал на то, что создатели нейрокаверов (композиций, созданных ИИ в стиле другого исполнителя) могут получать за них отчисления, а цифровые сервисы продвигают их за счет рекомендаций. В качестве примера господин Данилов привел скриншот с «одного из стриминговых сервисов» с кавером на «Песенку крокодила Гены» в жанре металкор.

Руководитель правового направления IP и IT «Яндекса» Сергей Калашников не согласился с такой позицией во время заседания. Он отметил, что ИИ является всего лишь инструментом, а в российском законодательстве уже закреплена презумпция охраноспособности. Его позицию поддержала менеджер центра человекоцентричного ИИ Сбербанка Софья Фокина: по ее словам, ИИ лишь «позволяет людям выражать свой творческий замысел».

В «Яндексе» отдельно уточнили “Ъ”, что действующее регулирование подразумевает правовую охрану любого объекта, созданного при участии человека и с его творческим вкладом, в том числе технических средств. «Сгенерированный контент полностью соответствует этому определению, так же как, например, фотографии или видеоклипы. Важно сохранить этот подход»,— добавили в компании. Источник “Ъ” в одном из стриминговых сервисов отметил, что на текущем этапе развития ИИ «человек является "заказчиком" произведения и фактически выступает его создателем, сами же модели не могут что-либо создавать с нуля». В «VK Музыке» не ответили на запрос, в «Звуке» и МТС Music отказались от комментариев.

Однозначного ответа на вопрос, как классифицировать нейрокаверы с точки зрения права, не существует, «обсуждать его будут еще долго», говорит адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов Москвы Екатерина Абашина. «Каверы — это новое исполнение, то есть объект смежных прав. В случае с аудио, сгенерированным ИИ, исполнителя не существует. Но нейрокаверы можно в теории классифицировать и как производную фонограмму — и тогда, если в ее производстве было задействовано творческое начало, "нейрофонограмма" может сохранять свою охраноспособность». При этом она уверена, что ИИ нужно трактовать однозначно именно как инструмент, «просто очень продвинутый и способный работать в полностью автоматическом режиме».

Юрий Литвиненко