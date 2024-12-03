Двойка по экстремизму

Российских школьников могут обязать пройти социально-психологическое тестирование для предупреждения их потенциального участия в экстремистской и террористической деятельности. Депутаты Госсовета Татарстана подготовили проект соответствующих поправок к законодательству. Ссылаясь на опыт проверок на потребление учащимися наркотических и психотропных веществ, законодатели настаивают, что процедура должна быть обязательной и не зависеть от желания родителей. Тогда результаты тестов позволят комиссиям по делам несовершеннолетних провести профилактическую работу. В Минпросвещения заявили о готовности рассмотреть предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанские законодатели рассчитывают найти форму тестирования, позволяющую диагностировать у школьников экстремистские наклонности

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Татарстанские законодатели рассчитывают найти форму тестирования, позволяющую диагностировать у школьников экстремистские наклонности

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Госсовет Татарстана направил в Совет законодателей РФ для отзыва поправки к ст. 28 и 43 закона об образовании, согласно которым школьников могут обязать пройти социально-психологическое тестирование «в целях предупреждения, выявления и устранения причин совершения ими насилия или нанесения вреда собственному здоровью, вовлечения их в экстремистскую или террористическую деятельность». Авторы приводят в пример участившиеся случаи участия несовершеннолетних в «поджогах военкоматов и объектов железнодорожной инфраструктуры». Это, полагают они, свидетельствует о распространении идей радикализма и насилия, а также вовлечении в экстремистскую деятельность детей.

В пояснительной записке упоминается уже имеющийся опыт тестирования в школах с целью выявить, в частности, факты потребления школьниками наркотических средств и психотропных веществ. Разработчики в связи с этим жалуются, что родители зачастую отказываются давать согласие на прохождение проверки. В связи с этим тестирование на вовлеченность в экстремистскую или террористическую деятельность предлагается сделать обязательным, внеся соответствующую коррективу в ст. 43 закона об образовании.

Порядок процедуры законодатели предлагают установить органу, «осуществляющему функции по выработке и реализации госполитики в сфере общего образования».

Источник в Минпросвещения РФ, куда “Ъ” обратился за комментариями, сообщил, что в ведомстве по мере поступления материалов будут готовы их рассмотреть. Собеседник “Ъ” напомнил, что любые предложения по совершенствованию системы образования можно направлять в рабочие группы, участвующие в разработке стратегии образования.

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец пояснила “Ъ”, что законодательную инициативу разработали на основании приказа Минпросвещения от 06.11.2024 №778 «Об утверждении типового порядка организации деятельности по оказанию психолого-педагогической‚ медицинской и социальной помощи» (вступает в силу с 1 марта 2025 года). Речь в этом документе идет о детях, испытывающих сложности в обучении, развитии или социальной адаптации, а также несовершеннолетних, имеющих конфликты с законом. Ирина Волынец подчеркнула, что тестирование должны проводить профессионалы, а сама процедура предполагать конфиденциальность полученных результате. По ее мнению, необходимо разработать модель поддержки школьников, которые обнаружат склонность к противоправным действиям.

Авторы инициативы добавляют, что результаты тестов позволят «комиссиям по делам несовершеннолетних, центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, психологам и педагогам-психологам образовательных организаций принимать меры по пресечению участия детей в террористической и экстремистской деятельности».

«Уверен, инициатива будет поддержана,— заявил “Ъ” депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов.— Мы последовательно развивали психологическую помощь в школах. Дополнительное тестирование не навредит».

Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов обращает внимание, что социально-психологическое тестирование может нарушать права родителей: именно они определяют, проходить ребенку тест или нет. Если тестирование станет обязательным, то необходимо принять закон о психологической помощи и проработать методики, чтобы тест не стал инструментом давления на школьников и психологов. «Вопрос о том, насколько законопроект соответствует действующему закону "Об образовании в РФ", вызывает дискуссии,— признает госпожа Волынец.— В частности, некоторые положения могут восприниматься как конфликтующие с принципом добровольности получения психологической помощи».

Диана Соловьева, Казань