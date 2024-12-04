Триллиону нашлось занятие

4 декабря Минфин разместил рекордный объем ОФЗ — на сумму свыше 1 трлн руб. Объем привлечения оказался также рекордным — 964 млрд руб. Как считают участники рынка, основной спрос предъявили крупнейшие системно значимые банки. Однако Минфину пришлось пойти на уступки, модифицировав расчет купонного дохода, что сделало облигации более привлекательными. До конца года эмитент может повторить подобные размещения, что позволит ему выполнить план.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На состоявшемся 4 декабря аукционе по размещению гособлигаций Минфин смог закрыть большую часть годового плана по привлечению средств в бюджет. Суммарный спрос на ОФЗ с плавающим купоном составил небывалые 1,59 трлн руб., почти на 75% выше предыдущего максимума, установленного два года назад. Объем размещенных бумаг впервые в истории составил 1 трлн руб. (по номиналу), улучшив рекорд двухлетней давности на 33%. Выручка от размещения составила также рекордные 936 млрд руб. Размещение ОФЗ с постоянным купоном прошло без ажиотажа, однако добавило 28 млрд руб. к общему объему.

Ранее в этом году Минфин довольно жестко отсекал заявки банков в отношении флоатеров. С июня по сентябрь было проведено 16 размещений таких бумаг, спрос на которые составлял 155–262 млрд руб. Однако эмитент удовлетворял лишь малую его долю — в объеме 13–67 млрд руб. На аукционах в октябре — начале ноября банки уже не предъявляли высокого спроса, а Минфин просто признавал выпуски несостоявшимися «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

«На спрос влияли намерения Минфина выполнить квартальный план в конце года в полном объеме, что открывало возможность для покупки бумаг на более выгодных условиях, но потом»,— отмечает собеседник “Ъ” на фондовом рынке.

В начале октября замминистра финансов РФ Владимир Колычев говорил, что Минфин не планирует сокращать программу внутренних заимствований на 2024 год, которая к тому моменту была выполнена менее чем наполовину. А к началу декабря объем нереализованного годового плана оценивался в 2,15 трлн руб.

На этот раз эмитент вышел с предложением, которое заинтересовало якорных покупателей в лице крупнейших системно значимых банков. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев напоминает, что ранее представители госбанков также говорили об интересе к покупке госбумаг с плавающей ставкой. «В последнее время могла проводиться работа по согласованию параметров нового выпуска с крупнейшими участниками рынка, и, когда все было готово, бумага пошла на рынок»,— считает начальник аналитического управления «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин.

Новый выпуск флоатеров был зарегистрирован в минувшую пятницу в объеме 1 трлн руб.

Его принципиальное отличие от прежних выпусков было в расчете купона: раньше величина выплат определялась как усредненная ставка RUONIA-овернайт за купонный период, теперь используется ставка RUONIA на три месяца, учитывающая и капитализацию за купонный период. По оценке аналитиков «Ренессанс Капитала», первый купон по новому выпуску соответствует ставке 19,63% годовых против 18,97% годовых по предыдущему выпуску ОФЗ-ПК. «Крупные банки давно выступали за изменение бенчмарка, поэтому ничего удивительного в том, что они же и скупали большую часть выпуска, нет»,— отмечает собеседник на рынке. В Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке и ПСБ не ответили на запрос “Ъ”.

Интерес к ОФЗ в конце года может быть связан и с намерением банков увеличить нормативные показатели ликвидности, не исключают аналитики.

«Последние пару недель наблюдались продажи в корпоративных облигациях. Это может быть следствием разгрузки банковских портфелей в части наименее ликвидных бумаг и увеличения вложений в ОФЗ»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Минфин пока лишь наполовину выполнил квартальный план по заимствованиям, и аналитики ждут размещений новых бумаг на ближайших аукционах. «Минфин зарегистрирует еще один флоатер нового образца на 1 трлн руб. и до конца года полностью разместит его в рынок»,— не исключает Михаил Васильев. По его мнению, госбанки вновь станут основными покупателями: банки могут привлекать ликвидность через операции репо с ЦБ, тем более что в ноябре регулятор возобновил практику проведения таких аукционов срочностью на один месяц. В этот понедельник аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия спроса.

«Банковский сектор оказался способен приобрести новый инструмент без помощи месячного репо с ЦБ. Это повышает вероятность, что такие операции будут использованы только для прохождения наиболее волатильной с точки зрения потоков ликвидности последней декады декабря»,— считает Олег Кузьмин.

Виталий Гайдаев