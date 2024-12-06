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Коммерсантъ FM
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Уборка по средствам

На рынке стало меньше новых клининговых компаний

С начала 2024 года в России число новых компаний в сфере клининга сократилось на 14% год к году. Причина — в оттоке трудовых мигрантов, составляющих костяк таких структур. В то же время снижается число уходов с рынка давно действующих в сегменте операторов, что говорит об адаптации опытных участников рынка к череде кризисов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О сокращении в январе—октябре 2024 года на 14% год к году, почти до 6 тыс., числа регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), оказывающих клининговые услуги, говорится в подсчетах, сделанных сервисом «Контур. Фокус» для “Ъ”. Показатель оказался минимальным за последние четыре года.

Снижение числа регистраций новых компаний связано с общей экономической нестабильностью и ростом стоимости ведения бизнеса, поясняет вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин. По его словам, один из ключевых для отрасли моментов — ужесточение контроля со стороны налоговой службы, требующего от клининговых компаний обеления бизнеса, что делает вход на рынок новых операторов более затратным и сложным. Для небольших компаний это может стать серьезным препятствием, так как дополнительные требования увеличивают административные и финансовые издержки, добавляет эксперт.

Появление новых компаний усложнилось также из-за оттока из России трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. До 2022 года около 80% персонала в сфере приходилось на мигрантов из-за рубежа, поясняет директор по управлению эксплуатацией объектов недвижимости CORE.XP Наталья Афанасова. Дефицит такого персонала поставил под удар выполняемость многих заказов по уборке офисов, торгцентров и других объектов коммерческой недвижимости, указывает руководитель направления технического обслуживания и эксплуатации Nikoliers Андрей Филиппов.

По оценкам эксперта по найму персонала, директора платформы «Мигрант-Сервис» Андрея Кладова, в 2024 году Россию покинул 1 млн мигрантов. По данным гендиректора управляющей компании CMWP Дениса Троценкова, в 2024 году дефицит рабочей силы в сегменте клининга превысил более 20%. На этом фоне оплата их труда за последний год значительно выросла — на 35–40%, говорит Наталья Афанасова.

В начале ноября 2024 года по всей России работало 38,6 тыс. таких организаций, что на 2,8% больше год к году, указывают в «Контур. Фокусе». С января по октябрь 2024 года ликвидировано 5 тыс. компаний, что на 12% меньше год к году, подсчитали в компании. Компании, пережившие кризисы, более устойчивы к рыночным вызовам, так как наработали механизмы оптимизации затрат, поясняет Денис Троценко. Кроме того, рынок консолидируется: более крупные компании системно поглощают небольших конкурентов, что снижает общее количество ликвидаций, добавляет он.

Также сегмент клининга становится все более популярным у самозанятых, отмечает эксперт «Контур. Фокуса» Антон Яковлев. По данным Единого реестра субъектов МСП, в конце ноября 2024 года по всей РФ было зарегистрировано 11,96 млн самозанятых, что на 32% больше год к году. Данные по сферам занятости таких специалистов не раскрываются. Самозанятые, как правило, чаще работают с частными заказчиками. По подсчетам «Профи.ру», в январе—ноябре 2024 года число заказов на платформе увеличилось на 20%, а число специалистов, откликающихся на такие запросы,— на 15%.

Сейчас активно открываются новые бизнес-центры и жилые комплексы, поэтому стоит ожидать новых игроков на рынке услуг по уборке, считает руководитель DID-clean Дмитрий Вахранев. Но российские заказчики очень требовательны, и, не оказывая качественные и эффективные услуги, клининговая компания не сможет надолго задержаться в сегменте, резюмирует он.

Дарья Андрианова

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