Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев «сидят не на своих местах»

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал работу глав СКР и МВД Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева. Поводом послужило дело 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нарушении общественного порядка и применении насилия. Господин Кадыров заверил, что с подростком «ничего не сделают» и он скоро освободится из-под ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уголовное дело, по которому проходит подросток, было возбуждено 18 октября 2023 года. Муслим Мурдиев уже семь месяцев находится под домашним арестом. Причиной стала драка в парке «Ходынское поле». По версии Муслима Мурдиева, он заступился за товарища, на которого напал зачинщик конфликта. Происходившее сняли на телефон, что послужило возбуждению дела. По нему проходят еще четыре человека.

Судебное заседание по делу запланировано на 18 декабря. «Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах... Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал»,— заявил Рамзан Кадыров (цитата по «Грозный-Информ»).

По мнению Рамзана Кадырова, правоохранительные органы «не выполняют качественно» задачи, поставленные президентом, в том числе в сфере миграции. Как утверждает глава Чечни, господин Колокольцев «дал команду», и поэтому приезжих «избивают, забирают, выгоняют». «Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном»,— уверен глава Чечни.

О миграционной политике в стране — в материале «Ъ» «Россия начинается с кончиков пальцев».