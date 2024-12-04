Доходам дали ход

Профучастники рынка ценных бумаг получили поддержку со стороны президента РФ, который предложил разрешить вывод дивидендов с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) на другие счета. Эта проблема обсуждается с начала года, однако была далека от решения. Между тем существующий запрет сокращает спрос на эти инструменты. Тем более что по ИИС первого и второго типа такая возможность предусмотрена. Участники рынка указывают, что для повышения привлекательности долгосрочных инвестиций потребуются и другие стимулы, однако вероятность их реализации невелика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В среду, 4 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета. По его словам, важно, чтобы инвестор «мог использовать полученный доход по своему усмотрению» и «в любое время». Таким образом, он поддержал предложения профучастников в отношении этого инструмента. С момента введения ИИС-3 Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) указывала, что запрет перевода доходов по ценным бумагам, находящихся на ИИС, на другие счета является наиболее очевидным недостатком, снижающим привлекательность таких инструментов, отмечает президент ассоциации Алексей Тимофеев.

Инвесторы получили возможность открывать новые ИИС с начала 2024 года. Однако темпы их открытия оставались до последнего времени довольно низкими.

Так, в третьем квартале количество брокерских ИИС выросло всего на 55 тыс. штук, тогда как в прошлые годы в среднем за квартал прирост составлял 100–200 тыс. счетов (см. “Ъ” от 15 ноября). В настоящее время инвесторы открыли всего 6 млн ИИС, из них лишь 0,3 млн счетов третьего типа. По мнению заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, снижение интереса было также связано с увеличением минимального срока инвестирования с трех до пяти лет (впоследствии до десяти лет), а также общим снижением фондового рынка. Поэтому в НАУФОР считают, что для повышения привлекательности следует отменить запрет не только для дивидендов, но и для купонов по облигациям.

Как сообщил руководитель по развитию ИИС «БКС Мир инвестиций» Владислав Бабиев, около 20% клиентов со счетами первого и второго типа пользуются услугой по зачислению купонов и дивидендов сразу на банковский счет. По его словам, часть клиентов отмечает, что только из-за этого ограничения сейчас не переходят на ИИС нового типа.

Показательно, что еще в мае 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о том, что Банк России готов вернуться к вопросу выплаты купонов и дивидендов по счетам ИИС-3 на банковские счета инвесторов. После публичных заявлений главы государства вероятность положительного решения близка к 100%, считает Дмитрий Леснов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже заявил «РБК Инвестициям», что законопроект о выводе дивидендов с ИИС-3 готов и может заработать с 2025 года.

Для реализации инициативы по выводу дивидендов с ИИС-3 на другие счета требуется ряд законодательных инициатив, отмечает управляющий партнер «Поправко, Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко.

Так, нужно внести изменения в №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предусмотреть процедуру по выплате и сроки, при принятии инициативы необходимо обеспечить наличие у брокеров денежных средств для соответствующих выплат по запросу, что потребует внесения изменений в части дополнительных гарантий в указанный выше закон, также, возможно, потребуются изменения в Налоговый кодекс, если эти изменения затронут формулировки в части счетов, которые участвуют в формировании налогооблагаемой прибыли участников рынка ценных бумаг.

Помимо предложенной президентом инициативы у участников рынка были предложения по сокращению сроков действия договора ИИС-3. В НАУФОР считают необходимым ограничение ИИС пятилетним сроком, поскольку больший срок делает ИИС очень непривлекательным для мелких инвесторов. Кроме того, по словам господина Леснова, рассматриваются предложения по расширению списка особых жизненных ситуаций, при которых возможно полное или частичное изъятие средств без расторжения ИИС, создание «семейных» ИИС с максимальным вычетом до 1 млн руб. Инициатива про семейные вычеты важна, применительно к ИИС это будет востребовано семьями, где один из супругов зарабатывает, а другой нет или зарабатывает мало, указывает господин Тимофеев.

Ксения Куликова