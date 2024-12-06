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Коммерсантъ FM
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Бывший курский губернатор Алексей Смирнов сообщил о переходе на новую работу

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил о переходе на новое место службы, где планирует приложить все усилия, чтобы поддерживать регион и содействовать его развитию. О каком именно месте работы идет речь, господин Смирнов не уточнил. Алексей Смирнов стал врио губернатора региона 15 мая 2024 года, а 10 сентября победил на выборах с результатом 65,28%.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Благодарю всех вас за поддержку, которую вы оказывали мне и моим коллегам... Мы обязательно победим»,— сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа «Об исполняющем обязанности губернатора Курской области» следует, что Алексей Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

Вечером накануне, 5 декабря, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна. Глава государства обратил внимание, что в регионе сейчас востребовано кризисное управление, и отметил, что с 2016 по 2018 год господин Хинштейн работал советником директора Росгвардии.

Фотогалерея

Атакованная Курская область в объективе «Ъ»

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Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные грузовики едут по трассе

Военные грузовики едут по трассе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на трассе у города Суджа

Танк на трассе у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гранаты на земле у города Суджа

Гранаты на земле у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Палаточный лагерь для эвакуированных жителей в Курской области

Палаточный лагерь для эвакуированных жителей в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный дом в Железнодорожном округе Курска

Обстрелянный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая витрина магазина в Курске

Разбитая витрина магазина в Курске

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители укрываются от обстрелов в Курске

Местные жители укрываются от обстрелов в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянные автомобили в Курске

Обстрелянные автомобили в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные грузовики едут по трассе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на трассе у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гранаты на земле у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Палаточный лагерь для эвакуированных жителей в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая витрина магазина в Курске

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители укрываются от обстрелов в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянные автомобили в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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