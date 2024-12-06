Бывший курский губернатор Алексей Смирнов сообщил о переходе на новую работу

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил о переходе на новое место службы, где планирует приложить все усилия, чтобы поддерживать регион и содействовать его развитию. О каком именно месте работы идет речь, господин Смирнов не уточнил. Алексей Смирнов стал врио губернатора региона 15 мая 2024 года, а 10 сентября победил на выборах с результатом 65,28%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Благодарю всех вас за поддержку, которую вы оказывали мне и моим коллегам... Мы обязательно победим»,— сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа «Об исполняющем обязанности губернатора Курской области» следует, что Алексей Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

Вечером накануне, 5 декабря, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна. Глава государства обратил внимание, что в регионе сейчас востребовано кризисное управление, и отметил, что с 2016 по 2018 год господин Хинштейн работал советником директора Росгвардии.