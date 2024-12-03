Глава СПЧ предостерег от организации «кишлаков в наших городах»

В Россию должны пускать трудовых мигрантов только по приглашению и под ответственность работодателя, считает глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, к желающим получить гражданство России должны предъявлять жесткие требования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов в нашу страну и выдачи им паспортов должны быть очень жесткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов»,— сказал господин Фадеев в интервью РБК.

По его словам российские власти «раздавали паспорта миллионам людей», а теперь начали возникать проблемы — к примеру, с обучением детей мигрантов в школе, потому что в их семье «еле говорят по-русски». Валерий Фадеев убежден, что без знания русского языка мигранты не социализируются и «не станут гражданами России по существу».

При этом, как указал глава СПЧ, статистические данные о том, сколько в России мигрантских «гетто и кишлаков», отсутствуют. В качестве примера этнического анклава он привел Обнинск в Калужской области. «Там теперь очень много мигрантов. Многие жалуются. В некоторых школьных классах уже больше половины — мигранты»,— добавил глава СПЧ.

По данным МВД, с начала 2024 года число нелегальных мигрантов в России выросло примерно на 40%. По состоянию на 1 октября в стране без законных оснований находились более 740 тыс. иностранных граждан. Согласно октябрьской статистике министерства, на миграционном учете находились 6,2 млн иностранцев.

О миграционной политике — в публикации «Ъ» «Россия начинается с кончиков пальцев».