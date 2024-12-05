Хинштейн возглавил Курскую область

Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Из указа президента следует, что Алексей Смирнов досрочно подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Пресс-служба президента РФ Александр Хинштейн

Фото: Пресс-служба президента РФ

На встрече в Кремле, кадры с которой публикует пресс-служба администрации президента, Владимир Путин заявил, что значительная часть политической деятельности господина Хинштейна была связана с работой в Госдуме. После этого президент отметил, что с 2016-го по 2018 год Александр Хинштейн работал советником директора Росгвардии.

«И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится»,— сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что на новом посту Александру Хинштейну предстоит восстановить в регионе экономику, в особенности — жилищно-коммунальное хозяйство, а также организовать работу по социальной помощи жителям.

В ответ господин Хинштейн выразил надежду, что справится с поставленной задачей. «Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны»,— сказал господин Хинштейн.

Александр Хинштейн был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» с 2003-го по 2016 год, а также с 2018-го по 2024 год. С февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года получил должность председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Был автором автором или соавтором около 200 законопроектов и поправок.

Ушедший в отставку Алексей Смирнов («Единая Россия») был назначен врио губернатора Курской области 15 мая 2024 года. 10 сентября он победил на выборах главы региона с результатом 65,28%. До него с 2019 года область возглавлял Роман Старовойт, который в мае 2024 года был назначен министром транспорта России.

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