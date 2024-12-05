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Коммерсантъ FM
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обновлено 23:29

Хинштейн возглавил Курскую область

Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Из указа президента следует, что Алексей Смирнов досрочно подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

Александр Хинштейн

Александр Хинштейн

Фото: Пресс-служба президента РФ

Александр Хинштейн

Фото: Пресс-служба президента РФ

На встрече в Кремле, кадры с которой публикует пресс-служба администрации президента, Владимир Путин заявил, что значительная часть политической деятельности господина Хинштейна была связана с работой в Госдуме. После этого президент отметил, что с 2016-го по 2018 год Александр Хинштейн работал советником директора Росгвардии.

«И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится»,— сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что на новом посту Александру Хинштейну предстоит восстановить в регионе экономику, в особенности — жилищно-коммунальное хозяйство, а также организовать работу по социальной помощи жителям.

В ответ господин Хинштейн выразил надежду, что справится с поставленной задачей. «Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны»,— сказал господин Хинштейн.

Чем известен Александр Хинштейн

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Александр Хинштейн был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» с 2003-го по 2016 год, а также с 2018-го по 2024 год. С февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года получил должность председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Был автором автором или соавтором около 200 законопроектов и поправок.

Чем известен Алексей Смирнов

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Ушедший в отставку Алексей Смирнов («Единая Россия») был назначен врио губернатора Курской области 15 мая 2024 года. 10 сентября он победил на выборах главы региона с результатом 65,28%. До него с 2019 года область возглавлял Роман Старовойт, который в мае 2024 года был назначен министром транспорта России.

О плохой коммуникации властей с жителями Курской области — в материале «Ъ» «Вице-губернаторов нацелили на большинство».

Фотогалерея

Атакованная Курская область в объективе «Ъ»

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Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные грузовики едут по трассе

Военные грузовики едут по трассе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на трассе у города Суджа

Танк на трассе у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гранаты на земле у города Суджа

Гранаты на земле у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Палаточный лагерь для эвакуированных жителей в Курской области

Палаточный лагерь для эвакуированных жителей в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный дом в Железнодорожном округе Курска

Обстрелянный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая витрина магазина в Курске

Разбитая витрина магазина в Курске

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители укрываются от обстрелов в Курске

Местные жители укрываются от обстрелов в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянные автомобили в Курске

Обстрелянные автомобили в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
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Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные грузовики едут по трассе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на трассе у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гранаты на земле у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Палаточный лагерь для эвакуированных жителей в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая витрина магазина в Курске

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители укрываются от обстрелов в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянные автомобили в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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