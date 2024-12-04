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Коммерсантъ FM
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Страховщик вызвал «Семейного доктора»

Одну из старейших частных клиник купило «Альфастрахование»

Крупный игрок на рынке дополнительного медицинского страхования компания «Альфастрахование» выкупила частные клиники «Семейный доктор». Они будут интегрированы в сеть «Альфа-Центр здоровья», которая также принадлежит страховой компании. Сумма сделки могла достигнуть 700 млн руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владельцем 100% долей в ООО «МК "Семейный доктор"», управляющем одноименной сетью медицинских клиник, 2 декабря 2024 года стало ООО «Медицина Альфастрахования» («Медас»), следует из данных ЕГРЮЛ. Гендиректор «Медас» Норайр Колоян отказался раскрывать условия сделки. До этого владельцами «Семейного доктора» были Александр Шлычков (32,9%), Андрей Дегтярев (28%), Алексей Ветров (23,5%), Игорь Жминько (15,6%).

Андрей Дегтярев — совладелец Ales Capital, консультировавшей ранее инвесткомпанию VIYM, основанную сыном экс-главы РЖД Андреем Якуниным. В 2014 году VIYM получила блокирующий пакет в «Семейном докторе». Господин Дегтярев от комментариев отказался, перенаправив “Ъ” в «Альфастрахование». В VIYM пояснили, что компания не имеет отношения к активу и сделке. Господ Ветрова, Шлычкова и Жминько газета «Ведомости» в 2020 году называла топ-менеджментом «Семейного доктора». Связаться с ними оперативно не удалось.

Сеть «Семейный доктор» существует с 1995 года, объединяет пять клиник и выездную медицинскую службу. Согласно СПАРК, в 2023 году выручка ООО «МК "Семейный доктор"» составила 691,6 млн руб., сократившись на 4,8% год к году. Чистая прибыль снизилась втрое, до 3,27 млн руб. Продавать свои активы сеть начала в 2020 году, передав тогда «Медси» клинику в Санкт-Петербурге.

Гендиректор «Центральной поликлиники на Ленинградке» Мария Коломенцева оценивает бизнес «Семейного доктора» в 500–700 млн руб. При позитивном сценарии вложения окупятся за семь лет. Сеть клиник эксперт называет известным игроком на рынке ДМС: у нее большой прикрепленный контингент от разных страховщиков. Гендиректор аналитической компании Eqiva Дарья Шубина считает, что на ДМС приходится не менее 60% выручки «Семейного доктора». За прошлый год это было 415,2 млн руб., или 0,4% от общего объема выплат по этому виду страхования за прошлый год в Москве (102,5 млрд руб.). Госпожа Коломенцева считает важным преимуществом «Семейного доктора» устоявшийся коллектив врачей: «Это крайне важно из-за кадрового дефицита».

«Медицина Альфастрахования» — структура группы «Альфастрахование». Последняя по итогам 2023 года стала вторым игроком на российском рынке ДМС по объему полученных страховых премий — 28,84 млрд руб., следует из подсчетов «Эксперт РА». Это 11,4% совокупного оборота. «Медас» развивает сеть «Альфа-Центр здоровья». Она существует с 2008 года и сейчас объединяет 12 клиник в десяти городах.

Мария Коломенцева предполагает, что «Семейный доктор» будет развиваться под брендом «Альфа-Центр здоровья»: это позволит укрепить позиции последней в Москве. Норайр Колоян подтвердил “Ъ” планы интеграции, но ее сроков не привел. Сейчас, по его словам, компания рассматривает возможность новых сделок. «Нас интересуют многопрофильные клиники, желательно с развитой сетевой структурой»,— сказал топ-менеджер. Дарья Шубина замечает, что страховщики в Москве нередко развивают собственные медцентры: запуская их, они рассчитывали на преимущества при заключении договоров со страхователями.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва, Юлия Пославская

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