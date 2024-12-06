В Госдуме предложили запустить программу льготной ипотеки для участников СВО

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил запустить программу льготной ипотеки для участников военной операции. Соответствующую инициативу в ближайшее время направят в Минфин.

Он пояснил, что в рамках программы процентную ставку оставят на уровне 2%, по аналогии с ипотекой в новых регионах. Кредитные лимиты предлагается установить на уровне 12 млн руб. для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных — 6 млн руб.

Возможность оформления ипотеки также должны получить супруги, вдовы и вдовцы участников СВО, но только единожды. Господин Колунов уточнил, что программа должна иметь адресный характер, чтобы жилье можно было купить только в регионе прописки.

«Подобная программа затронет более 700 тыс. участников СВО и принесет более триллиона рублей в экономику нашей страны»,— сказал он «РИА Новости».

С ноября молодым участникам военной операции и их семьям предоставили приоритетное право на выплаты для покупки жилья. Размер выплаты составит 30–35% от стоимости недвижимости. Отдельные меры поддержки вводят в регионах. В частности, в Амурской области с сентября контрактники могут получить 350 тыс. руб. и потратить на покупку недвижимости или погашение ипотеки.

О поддержке участников СВО — в материале «Ъ» «Военный контракт снова растет в цене».