Белый дом перезагрузил цели

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам правительство представило президенту 19 подготовленных нацпроектов, которые будут действовать в 2025–2030 годах. Всего за эти шесть лет на их выполнение планируется выделить 40 трлн руб. федеральных средств. В ходе обсуждения нацпроектов Владимир Путин указал правительству на проблемы, возникшие в ходе их подготовки. Это, в частности, затянувшиеся сроки этой работы и неполная объективность заявляемых целевых показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин потребовал от правительства большей четкости при запуске обновляемых нацпроектов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин потребовал от правительства большей четкости при запуске обновляемых нацпроектов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам были подведены итоги первого этапа реализации нацпроектов в 2019–2024 годах. Выявленные проблемы предстоит учесть на втором этапе — с 2025 года действующие проекты обновляются с добавлением новых и будут действовать до 2030 года. Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами проанализировать проблемные места действующих нацпроектов, определить субъекты с наиболее сложной ситуацией и предложить необходимые решения и корректировки.

19 готовых нацпроектов вчера были представлены президенту на утверждение. Это, в частности, «Кадры», «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Экономика данных и цифровая трансформация». 20-й нацпроект — «Биоэкономика» — будет разработан к апрелю 2025 года. Сейчас, отметил премьер-министр Михаил Мишустин, создается единый план по достижению национальных целей развития, на основе которого разрабатывается цифровая платформа анализа продвижения к заявленным показателям.

На финансирование нацпроектов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года планируется направить более 40 трлн руб. федеральных средств, также привлечь не менее 13 трлн руб. из внебюджетных источников.

Глава РСПП Александр Шохин отметил, что реализация большинства целей требует серьезных инвестиционных вложений бизнеса, так что властям нужно найти баланс между взвешенной макроэкономической политикой, целями устойчивого развития и реализацией нацпроектов. По его словам, следовало бы «четко определить, может, через более жесткие критерии набор проектов, которые будут поддержаны государством в рамках нацпроектов».

Денежный вопрос был поднят и в контексте регионального участия. Владимир Путин напомнил, что нацпроекты должны были быть подготовлены к 1 сентября, до того как были сверстаны федеральный и региональные бюджеты — «к сожалению, эта работа несколько затянулась». По его словам, у регионов пока нет полной картины: как, в каких объемах и в какие сроки будут выделяться федеральные ресурсы. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил на будущее «нормативно закрепить и реально соблюдать» правило, по которому распределение софинансирования на нацпроекты на следующий год доводится до регионов не позднее августа.

Михаил Мишустин, в свою очередь, пояснил, что правительство «сделало все», чтобы к сентябрю распределение субсидий было готово, но «во время сложнейшего бюджетного процесса» необходимо было принять «огромное количество нюансов, изменений, поправок». Сейчас, сообщил он, регионы знают об объемах средств — трансферты распределены в ноябре при втором чтении закона о федеральном бюджете (1,9 трлн руб. на 2025 год). В декабре должны быть заключены соглашения о выделении регионам этих субсидий, но, по словам премьера, проблемой является отсутствие правил их представления — завершить эту работу необходимо к 1 января.

По итогам заседания правительству поручено «внимательно просмотреть всю линейку показателей нацпроектов и оперативно их поправить».

Такое поручение президент объяснил тем, что пока «ситуация просматривается далеко не по всем целевым показателям». В качестве примера он привел показатель по росту авиационной мобильности, который изначально оказался занижен. В целом президент предложил вносить изменения в целевые показатели нацпроектов только на уровне Совета по нацпроектам.

Евгения Крючкова