Исламисты прокладывают путь в Дамаск

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) — опорная сила наступления вооруженной оппозиции в Сирии — заявила о политических амбициях. Лидер исламистов Абу Мухаммед аль-Джулани назвал целью активизации боевых действий демонтаж центральной власти. За эти дни его соратники смогли значительно продвинуться вперед, взяв город Хама, и теперь нацелились на провинцию Хомс. Власти Турции тем временем открыто выразили надежду на то, что боевикам удастся дойти до Дамаска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители на улицах города Хама, захваченного формированиями сирийской оппозиции

Фото: Mahmoud Hasano, Reuters Жители на улицах города Хама, захваченного формированиями сирийской оппозиции

Фото: Mahmoud Hasano, Reuters

Интервью Абу Мухаммеда аль-Джулани телеканалу CNN было опубликовано 6 декабря — на следующий день после того, как коалиция исламистских группировок смогла прорваться в административный центр провинции Хама. Лидер радикальной организации, которая контролирует основной очаг сопротивления центральному правительству — Идлиб, пояснил, что целью начатого 27 ноября натиска в северо-западной Сирии «остается свержение режима».

По словам лидера ХТШ (признана в России террористической и запрещена), исламистская организация сейчас работает в оккупированных районах над тем, чтобы установить доверие с этноконфессиональными меньшинствами, и ищет свою формулу власти.

«Мы говорим о более крупном проекте — мы говорим о строительстве Сирии»,— отметил аль-Джулани, добавив, что возглавляемая им группировка вполне может реорганизоваться.

Очевидно, что верхушка ХТШ (признана в России террористической и запрещена) на фоне продолжающегося наступления на северо-западе Арабской Республики намерена провести «ребрендинг», который бы позволил ей выглядеть менее радикально в глазах международного сообщества (редкое интервью западному СМИ тому подтверждение). Но регулярные доклады правозащитников давно не оставляют иллюзий по поводу подходов группировки, в которой растворилось сирийское звено «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена): она традиционно задействует в захваченных районах свой репрессивный аппарат и подавляет любое инакомыслие.

После громкого вторжения в Алеппо сирийским боевикам удалось 5 декабря продвинуться на значительную глубину в соседней провинции Хама. К концу недели внимание также оказалось приковано к провинции Хомс, куда исламисты теперь направили свои силы. Губернатор Хомса Нумейр Махлюф накануне заверил, что местные власти приняли «все меры для сохранения безопасности», и призвал местных жителей не поддаваться панике.

Взятие Хомса может стать новым поворотным моментом в расстановке сил «на земле».

Контроль боевиков над этой провинцией приведет к перекрытию важнейших транспортных артерий, соединяющих столичный регион с побережьем Средиземного моря. Посольство России в Сирии уже призвало россиян из-за продолжающегося обострения покинуть страну коммерческими рейсами.

Турция, близкая к ряду сирийских антиправительственных группировок, публично отрицает причастность к эскалации боевых действий.

Между тем президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу откровенно заявил: «Идлиб, Хама, Хомс и, конечно же, Дамаск — это цель. Этот марш оппозиции продолжается. Мы надеемся, что все пройдет гладко».

Он дал понять, что Анкара в свое время вышла на прямые контакты с Дамаском, предлагая ему совместно «определить будущее Сирии». Однако Турция, как следует из заявления господина Эрдогана, оказалась не удовлетворена полученными ответами.

О своем «марше» на Дамаск объявили и группировки, действующие на юге Сирии. Это члены вооруженных формирований, которые получили в 2018 году амнистию от властей в рамках проходившего под эгидой России и США де-юре бескровного возвращения южных провинций в орбиту влияния центрального правительства.

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Сирийский вопрос не мог не попасть в центр повестки Дохийского форума — регулярно проводимой Катаром встречи политиков и экспертов со всего мира. Туда прибыл с визитом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На полях форума 7 декабря должна пройти встреча по Сирии в «астанинском формате», заявили в МИД РФ. Напомним, что этот формат подразумевает встречи представителей РФ и Ирана, поддерживающих официальный Дамаск, и Турции.

Тем временем в пятницу проблему активизации боевиков подняли на трехсторонних переговорах главы МИДов Сирии, Ирана и Ирака. В Багдаде, в частности, опасаются, что действия сирийских группировок приобретут транснациональный характер и безопасность западной границы Ирака на каком-то этапе будет скомпрометирована.

В целом же в регионе не скрывают удивления в связи со стремительным коллапсом оборонительных линий САА «на земле».

Например, как заявили источники издания Axios, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже созывало несколько срочных консультаций в связи с обстановкой в Арабской Республике. «Мы не думаем, что режим (правительство президента Башара Асада.— “Ъ”) находится в непосредственной опасности, однако это самый большой вызов для него за последнее десятилетие,— заявил один из собеседников Axios.— Сирийские вооруженные силы в действительности не сражаются». В пятницу стало известно, что в связи с событиями в Сирии Армия обороны Израиля усилила свои воздушные и наземные подразделения в районе Голанских высот.

По оценкам военного портала Defense One, важным фактором в изменении баланса в Сирии стало то, что ХТШ (признана в России террористической и запрещена) смогла за последние годы нарастить потенциал, консолидировав власть в подконтрольных районах и вложившись в подготовку боевиков. Звенья исламистской группировки получили вид более традиционной армейской структуры и даже обзавелись аналогом спецназа, способным совершать скоординированные и стратегически значимые атаки, подчеркивает Defense One. По его оценкам, это не могло не повлиять на военную динамику в Сирии.

Нил Кербелов