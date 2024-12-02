Минобороны сообщило о подготовке 300 тыс. контрактников для участия в СВО

Более 300 тыс. военнослужащих прошли в 2024 году обучение в резервных полках, готовящих контрактников к участию в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки ВС России Иван Бувальцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В статье для журнала «Красная звезда», посвященной итогам боевой подготовки за 2024 год, Иван Бувальцев пишет, что в резервных полках успешно готовят военнослужащих, добровольно заключивших контракт. Для этого было создано семь рот инструкторов и восемь учебных рот специалистов.

По словам Ивана Бувальцева, сейчас в процессе обучения военнослужащих внимание акцентировано на индивидуальной подготовке. Особую актуальность в условиях наступления ВС России приобрела подготовка штурмовых подразделений. Оно проходит в том числе на макетах опорных пунктов и участках местности, которые повторяют позиции ВСУ.

В рамках подготовки военнослужащих также выстроена система обучения операторов БПЛА и безэкипажных катеров. По словам господина Бувальцева, она позволяет своевременно готовить необходимое количество специалистов.

В октябре 2023 года бывший тогда министром обороны Сергей Шойгу, сообщил о формировании девяти резервных полков для каждой группировки войск в зоне СВО на Украине. В декабре того же года он добавил, что подходы к формированию резервов были пересмотрены: теперь резервный полк есть в каждой группировке войск.