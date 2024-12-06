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Коммерсантъ FM
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ЦБ снизил официальный курс доллара до 99 рублей

Официальный курс доллара США по отношению к рублю на 7 декабря составляет 99,4215 руб./$, следует из информации на сайте Центрального банка. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара снижена на 3,96 руб.

Курс евро на 7 декабря установлен на уровне 106,3 руб./€1 (–3,47 руб.), юаня —`13,59 руб. (–54 коп.). На 6 декабря курс доллара составляет 103,38 руб./$, евро — 109,78 руб./€, юаня — 14,13 руб.

Министр финансов Антон Силуанов 4 декабря сообщал, что в законе о бюджете заложен среднегодовой курс доллара к рублю в 2025 году на уровне 96,5 руб./$, в 2026 году — 100 руб./$. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что смягчение денежно-кредитной политики повлияет на ослабление рубля.

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