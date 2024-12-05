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Коммерсантъ FM
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Туризм канул в речность

Востребованность круизов растет

С появлением новых туристических маршрутов российские путешественники стали обращать больше внимания на круизы. Спрос на них в этом году вырос на 23–30% год к году. Внутри страны динамика ограничивается 8–9%, а на международных направлениях аналитики видят прирост более чем вдвое. В будущем году развитие этого сегмента будет сдерживать дефицит предложения.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Спрос на круизы среди российских туристов в январе—ноябре 2024 года вырос на 23% год к году, подсчитали в сервисе бронирования «Круиз. Онлайн». За период навигации общий турпоток компании составил 52,8 тыс. человек, показатель учитывает поездки по России и за рубеж. В Fun & Sun зафиксировали увеличение объема бронирований круизов на 30% год к году. В компании «Водоходъ» отметили прирост пассажиропотока на 4,9% год к году, до 155,2 тыс. человек. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин считает, что совокупный рост круизного турпотока по России в этом году составит 8–9% год к году, пассажиропоток окажется в диапазоне 800–850 тыс. человек.

Интерес к речным круизам увеличивается вслед за общим ростом рынка внутреннего туризма, считает господин Ромашкин. Эксперт говорит, что основную долю бронирований формируют путешествия по европейской части России — Волге и Дону. В Fun & Sun отмечают, что стало больше маршрутов комфортной продолжительности в 3–7 дней. Руководитель отдела развития продукта «Круиз. Онлайн» Марина Пронина говорит, что в этом году, помимо стандартных круизов по Волге и между Москвой и Санкт-Петербургом, показывали путешествия по Енисею, Байкалу, Лене и маршрут «Московская кругосветка» (теплоходы проходят по Волге и Оке). Доля путешественников, выбирающих отправление из Москвы, на этом фоне сократилась за год на 4 процентных пункта, до 48%.

Средняя стоимость проданной каюты, согласно «Круиз. Онлайн», в этом году составила 119,4 тыс. руб., прибавив 11% год к году. Наиболее выраженная динамика — в категории премиум: рост на 21% год к году, до 191,4 тыс. руб. Стандартные каюты подорожали на 16%, до 98 тыс. руб. В Fun & Sun указывают, что проданные круизы выросли в цене на 5–7% год к году.

Морские круизы, предполагающие в основном путешествия за рубеж, дороже. Средняя стоимость бронирования таких поездок составляет 264 тыс. руб. при средней продолжительности путешествия в восемь дней, отмечают в «Круиз. Онлайн». При этом количество бронирований по международным направлениям выросло в два с половиной раза год к году. Это соответствует общерыночному тренду: рост спроса на выездных направлениях в целом опережает динамику на внутренних (см. “Ъ” от 28 ноября).

В числе востребованных зарубежных направлений, по данным «Круиз. Онлайн», появились маршруты по Азии с отправлением из Китая, предполагающие посещение Японии. В Fun & Sun отмечают, что объем бронирований туров на базе лайнера Astoria Grande, отправляющего из Сочи в Турцию, за год выросло на 20%. В числе приоритетных маршруты по Персидскому заливу с отправлением из Дубая и Абу-Даби, добавляют там. В «Русском экспрессе» отмечают высокий интерес к Египту и круизам по Средиземному морю в летние месяцы.

В Fun & Sun говорят, что продажи круизов на 2025 год в рамках раннего бронирования выросли на 10% год к году, начавшись еще в августе. Спросом пользуются стандартные маршруты внутри страны: из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, путешествия в Углич, Калязин и Тверь. В «Водоходъ» говорят об увеличении продаж на следующий год на 17%. Средняя стоимость круизов, по данным компании, увеличилась на 9–14% год к году, в зависимости от класса теплохода. Сергей Ромашкин говорит, что в рамках ранних бронирований продажи круизов на следующий год выросли на 30%. Но в итоге динамика на внутренних направлениях окажется в пределах 10%, считает он.

Господин Ромашкин отмечает, что сейчас в России 100–110 туристических теплоходов, загрузка которых на момент рейсов приближается к 100%. Для сохранения существующих темпов прироста, по его словам, на рынок должны выходить десять новых судов в год. «Но в 2024 году, например, не появилось ни одного»,— констатирует господин Ромашкин. Дефицит, по мнению эксперта, будет естественным образом сдерживать рост круизного рынка. В «Круиз. Онлайн» рассчитывают на сохранение позитивного тренда на международных направлениях. Их предложения адаптируются для россиян, информацию переводят на русский язык, отмечают в компании.

Александра Мерцалова

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