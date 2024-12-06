Маслу жирно не будет

Высокий мировой спрос способствует увеличению экспортных цен на подсолнечное масло: за месяц в долларовом эквиваленте они прибавили 2–6%, а год к году — более чем 42%. Сейчас это наиболее дорожающий российский продукт, отправляемый за рубеж: его маржинальность дополнительно повышает ослабление рубля. Компании уже увеличили объем производства и поставок за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экспортный индекс подсолнечного масла в начале декабря 2024 года составил $1,13 тыс. за тонну, увеличившись на 4,1% за месяц, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Год к году прирост составил 42,5%. Подсолнечное масло — наиболее подорожавший экспортный продукт с начала этого года, отмечают аналитики. Динамика по другим востребованным категориям, включая нефть, дизель, азотные удобрения, СПГ и пшеницу, оказалась ниже либо отрицательной.

Как изменились экспортные цены на основные категории товаров в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Товар Базис поставки Стоимость на 29 ноября Изменение с 5 января (%) Подсолнечное масло ($ за тонну) FOB Черное море 1087,5 41,2 Карбамид ($ за тонну) FOB Балтика 307,5 7,5 Нефть Urals ($ за баррель) FOB Приморск, Новороссийск 62 1,1 Нефть ESPO ($ за баррель) FOB Козьмино 70,3 -5 Энергетический уголь 6000 ккал на кг ($ за тонну) FOB Дальний Восток 95,5 -5,5 Пшеница 12,5% протеина ($ за тонну) FOB Черное море 226 -7 СПГ ($ за тыс. куб. м) Нет данных 371,6 -9,1 Дизель ($ за тонну) FOB Балтика, Черное море 617,3 -16,6 Открыть в новом окне Источник: Центр ценовых индексов.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что экспортная стоимость подсолнечного масла сейчас стабильно составляет около $1,1 тыс. за тонну. В «Совэконе» на конец прошлой недели ее тоже оценивали в $1,11 тыс., прирост к началу ноября — 2,3%. Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного масла на Национальной товарной бирже на 5 декабря был $1,05 за тонну, прибавив 6% за месяц.

Господин Рылько не исключает, что экспортная цена продолжит расти под давлением высокого спроса и ограниченного предложения растительных жиров в мире. Это продиктовано в том числе увеличением производства биотоплива и сокращением поставок пальмового масла (см. “Ъ” от 11 ноября). Хотя вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко не исключает, что цены, напротив, начнут снижаться.

Согласно Минсельхозу, объем производства подсолнечного масла в России в январе—октябре 2024 года вырос на 13,6% год к году. Объем экспорта в ноябре, по оценкам Дмитрия Рылько, превысил 450 тыс. тонн, в октябре — 350 тыс. тонн. Динамика продиктована высоким спросом и стоимостью, хотя частично поставки могут сдерживать растущие пошлины, говорит эксперт. Собеседник “Ъ” в одном из агрохолдингов замечает, что экспорт становится более привлекательным для производителей за счет ослабления рубля. В пересчете на него продукция подорожала на 14,7% за месяц, следует из данных ЦЦИ.

На этом фоне дорожает и сырье. Стоимость подсолнечника, согласно «Совэкону», на конец ноября 2024 года составила 40,6 тыс. руб. за тонну, год к году значение выросло на 63,3%. Источник “Ъ” в одном из агрохолдингов говорит о росте на 30–40% за год. Динамика прослеживается и за счет сокращения урожая. В ЦЦИ рассчитывают, что валовой сбор подсолнечника в этом году будет 15,5 млн тонн. Если прогноз реализуется, то падение год к году составит 10,4%.

Урожайность подсолнечника из-за засухи в этом году в среднем на треть ниже, говорит гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская отмечает, что семечка стала меньше, что привело к сокращению сбора. Собеседник “Ъ” в одном из агрохолдингов отмечает, что падение урожая прослеживается в Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. Прирост цен, по его мнению, частично обусловлен и появлением новых мощностей переработчиков.

Кристина Романовская называет достигнутые ценовые значения пиковыми. Управляющий южным подразделением холдинга «Доставка морем» Денис Сушков не видит предпосылок для дальнейшего снижения стоимости. Андрей Недужко замечает, что цены на семечку волатильны, повышение экспортных пошлин на масло — один из сдерживающих факторов.

В следующем сельскохозяйственном сезоне, который начнется в июле 2025 года, согласно консенсус-прогнозу ЦЦИ, урожай подсолнечника может составить 16,5 млн тонн, увеличившись на 6,5% год к году. Высокая маржинальность семечки и масличных в целом будет способствовать увеличению площадей сева культур в 2025 году и далее, рассчитывает собеседник “Ъ” в одном из агрохолдингов.

Александра Мерцалова