«Мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США.

Президент России В. В. Путин (здесь и далее имена приведены в соответствии со стенограммой МИД РФ.— “Ъ”) неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории Соединенных Штатов, американским достижениям в мире. Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной».

«Официально мы не воюем (с США.— “Ъ”). Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений.

Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы “Орешник” был воспринят всерьез».