Клинические рекомендации не рекомендуются

Глава Совета федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать напряженную ситуацию с вводимой с 1 января 2025 года обязанностью оказывать всю медицинскую помощь в стране в соответствии с клиническими рекомендациями (КР). Сейчас за медиками остается право выбора тех или иных подходов к лечению. Часть врачей и медицинских экспертов опасаются, что возможности и материально-техническая база многих региональных медорганизаций не позволят обеспечить обязательное исполнение КР по многим профилям, и это вызовет правовые и финансовые последствия для клиник и их персонала. Смягчить ситуацию помогли бы поэтапное введение стандартов наряду с уточнением законодательства. В Минздраве, впрочем, заверили, что дорабатывают порядок применения КР с учетом мнения «всех заинтересованных сторон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Валентина Матвиенко рекомендовала Минздраву провести широкую разъяснительную работу с медорганизациями в регионах касательно перехода на обязательные клинические рекомендации в связи со вступлением в силу соответствующих поправок к закону об основах охраны здоровья. Клиническими рекомендациями называют документы, в которых собрана информация о том или ином заболевании: диагностика, варианты лечения и профилактики. На них опираются эксперты при аудите качества медпомощи и суды при разрешении конфликтов между пациентами и врачами. В России такие регламенты, как правило, готовит профессиональное сообщество, а утверждает Минздрав.

Менее чем за месяц до перехода на обязательные КР на ситуацию обратила внимание госпожа Матвиенко. «Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят,— заявила 3 декабря спикер Совфеда.— Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей». Она добавила, что «напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя».

В ноябре председатель Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев в письме президенту Национальной медицинской палаты (НМП) Леониду Рошалю и сопредседателю Всероссийского союза пациентов (ВСП) Яну Власову разъяснил, о каких проблемах идет речь.

По его словам, отнюдь не все региональные медорганизации смогут исполнить КР из-за ограниченных бюджетов территориальных фондов ОМС. А это, в свою очередь, может стать поводом для административного и даже уголовного преследования врачей, а также финансовых санкций к медучреждениям со стороны страховых компаний.

Требование оказания качественных услуг пациентам является ключевым в соответствии с законом о защите прав потребителей, подтверждает медицинский адвокат Ирина Гриценко. Если в ходе проверок будет выявлено, что медпомощь оказана некачественно, это будет основанием для отказа страховых организаций в оплате счетов медорганизации, а пациенты смогут обратиться в суд. «Для оказания медицинской помощи в рамках клинических рекомендаций необходимо, допустим, провести МРТ-исследование, но не везде есть аппарат,— привела пример госпожа Гриценко.— Отсутствие МРТ-исследования будет основанием для признания медицинского случая полностью не подлежащим оплате».

Отметим, в сентябре 2023 года Верховный суд (ВС) РФ постановил, что КР, хотя пока и не являются полноценными нормативными актами, уже фактически обязательны для выполнения медорганизациями. С такой трактовкой ВС отправил на пересмотр дело одной из пациенток, которой, по ее словам, оказали некачественную медпомощь — операцию по удалению аппендицита. Согласно клиническим рекомендациям, как заметил ВС, операцию при диагнозе «аппендицит» должны провести в течение двух часов, осмотр — в течение часа. В случае же с этой пациенткой от момента вызова скорой до операции прошло около десяти часов. Педиатр, автор Telegram-канала «Клинические рекомендации — только для врачей» Илья Жилкин отмечает, что после этого решения КР по аппендициту переписали, убрав из них временные нормативы. Пока непонятно, недоумевает господин Жилкин, откуда брать финансирование для соблюдения КР, оснащая учреждения аппаратами МРТ, УЗИ и другой современной диагностикой, специалистами по всем направлениям и препаратами. «Если лекарство прописано обязательно к назначению в клинических рекомендациях, но его нет в больнице, врачу придется, видимо, оговаривать это обстоятельство, проводить врачебную комиссию — чтобы потом пациент не смог к этому придраться. Хотя на самом деле он все равно сможет»,— описал проблему Илья Жилкин.

«Учитывая региональные особенности работы системы здравоохранения, бюджетные возможности субъектов РФ, уровень оснащенности медицинских учреждений, кадровый состав медучреждений, назревает вопрос целесообразности поэтапного, постепенного применения клинических рекомендаций. Это позволило бы избежать снижения качества оказания медицинской помощи»,— заявил “Ъ” первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев (ЕР). По его мнению, снять остроту ситуации могли бы поправки к законодательству «в части конкретизации места и роли клинических рекомендаций, стандартов и критериев оценки качества». Комитет по охране здоровья, по словам господина Башанкаева, уже работает над ними. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Госдуме намерены успеть решить вопрос до 1 января 2025 года.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил “Ъ”, что проект порядка применения КР дорабатывается после нескольких раундов предварительного обсуждения с медицинской общественностью, пациентскими организациями, учеными, контрольно-надзорными органами, представителями регионов и депутатского корпуса. «Документ после его принятия позволит нивелировать риски и упорядочить подход при использовании клинических рекомендаций в системе здравоохранения. Соответствующая разъяснительная работа также, безусловно, будет проведена»,— заверил господин Кузнецов.

Наталья Костарнова