Путин обратился к Мантурову: где заводы? где деньги?

Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил вице-премьера Дениса Мантурова отчитаться о ситуации со строительством мусороперерабатывающих заводов. Президент отметил, что «все с удовольствием режут ленточки», но надо держать на контроле, в какие сроки строятся предприятия.

«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали по переработке (мусора.— "Ъ"), где заводы? "Ростех" должен был их строить»,— спросил Владимир Путин. В ответ господин Мантуров сказал, что два таких завода будут запущены в первом квартале 2025 года. Запуск мусоросортировочных заводов, по словам вице-премьера, реализуется за счет поддержки компаний, производящих оборудование для таких предприятий, а также за счет локализации этого производства. Технология, необходимая для запуска мусоросжигательных заводов, как отметил вице-премьер, уже локализована. Господин Мантуров также пригласил президента на открытие одного из предприятий.

«Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все под контролем у вас? Что там происходит?» — сказал в ответ Владимир Путин.

Денис Мантуров пояснил, что при запуске завода в Московской области проблема была связана с уходом японского производителя необходимых технологий. Эту инициативу, как выразился вице-премьер, «подхватил» «Ростех».Сейчас вся работа по этому вопросу налажена, «осталось только достроить», заключил господин Мантуров.