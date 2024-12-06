Греф предупредил о риске стагфляции в России

Российская экономика показывает признаки замедления, в том числе в секторе строительства и инвестиций в жилье, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, важно не «перегнуть» ситуацию на рынке кредитования, чтобы не допустить стагфляции (стагнации при высокой инфляции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Греф сказал, что перегрев на жилищном рынке наблюдается в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге. Он уточнил, что Подмосковье пока в меньшей степени показывает падение инвестиций на ввод жилья. Он считает, что ситуация будет сложной для банков и ряда отраслей.

«Это зависит от продолжительности разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке. Такого положительного спреда не было никогда и, конечно, экономика долго так существовать не может»,— пояснил Герман Греф в ходе выступления на дне инвестора (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что на остальных рынках отмечается «резкое давление на темпы ввода и объемы инвестиций». Он считает важным, чтобы правительство и Центробанк (ЦБ) «отвечали за то, чтобы не перегнуть ситуацию». «Потом возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно более тяжело. И есть, конечно, опасность стагфляции в том числе»,— уверен он.

В июле ЦБ после полугодового перерыва вернулся к повышению ключевой ставки — она была увеличена с 16% до 18%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверяла, что повышение ставки должно помочь избежать стагфляции. После этого ЦБ продолжил увеличивать ключевую ставку — на последнем заседании 25 октября регулятор поднял ее на 200 базисных пунктов, до рекордных 21% годовых. Эксперты центра ЦМАКП считают, что к стагфляции могут привести действия ЦБ.

О политике регулятора — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».