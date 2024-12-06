Греф предупредил о риске стагфляции в России
Российская экономика показывает признаки замедления, в том числе в секторе строительства и инвестиций в жилье, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, важно не «перегнуть» ситуацию на рынке кредитования, чтобы не допустить стагфляции (стагнации при высокой инфляции).
Герман Греф
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Господин Греф сказал, что перегрев на жилищном рынке наблюдается в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге. Он уточнил, что Подмосковье пока в меньшей степени показывает падение инвестиций на ввод жилья. Он считает, что ситуация будет сложной для банков и ряда отраслей.
«Это зависит от продолжительности разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке. Такого положительного спреда не было никогда и, конечно, экономика долго так существовать не может»,— пояснил Герман Греф в ходе выступления на дне инвестора (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что на остальных рынках отмечается «резкое давление на темпы ввода и объемы инвестиций». Он считает важным, чтобы правительство и Центробанк (ЦБ) «отвечали за то, чтобы не перегнуть ситуацию». «Потом возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно более тяжело. И есть, конечно, опасность стагфляции в том числе»,— уверен он.
В июле ЦБ после полугодового перерыва вернулся к повышению ключевой ставки — она была увеличена с 16% до 18%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверяла, что повышение ставки должно помочь избежать стагфляции. После этого ЦБ продолжил увеличивать ключевую ставку — на последнем заседании 25 октября регулятор поднял ее на 200 базисных пунктов, до рекордных 21% годовых. Эксперты центра ЦМАКП считают, что к стагфляции могут привести действия ЦБ.
О политике регулятора — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».