Золотая печать

По информации “Ъ”, издательства с нового года повышают цены на печатные книги на 7–10%. Рост цен обусловлен удорожанием производства — в частности, полиграфических услуг на 20%, логистики, а также повышением маркетплейсами размера комиссий в среднем на 4–7%. При этом участники рынка пока не ожидают падения спроса на книги из-за их удорожания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Цены на печатные книги с начала 2025 года вырастут еще на 7–10%, рассказали источники “Ъ” на книжном рынке. Это обусловлено повышением стоимости полиграфических услуг в ноябре год к году на 20%, говорят они: «В то же время типографии ожидают удорожания бумаги и других материалов, маркетплейсы объявили о росте комиссий, а также выросла стоимость логистических услуг (хранение и транспортировка.— “Ъ”) более чем на 20%».

В издательствах, типографиях и маркетплейсах “Ъ” подтвердили информацию. Так, «Эксмо» собирается с января 2025 года повысить цены на книги в среднем на 7%, говорит гендиректор издательской группы Евгений Капьев: «Мы надеялись в течение года провести инфляционное повышение на уровне 5%, но произошел рост себестоимости производства, особенно в части полиграфических услуг — на 20%». Сейчас средняя стоимость книги издательства, по словам топ-менеджера, составляет около 460 руб. В «Азбуке-Аттикус» цены на книги повысят на 5–10%, говорит гендиректор группы Татьяна Горская. По ее словам, компания старалась сдерживать рост в течение года, но «учитывая также дальнейшее удорожание бумаги, это не представляется возможным». В «Росмэн» не ответили “Ъ”, в «Альпине» отказались от комментариев.

Услуги типографий за год действительно выросли минимум на 20%, говорит гендиректор полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Арсеньев: «Это связано с удорожанием рабочей силы, полиграфических материалов, запчастей — из-за роста издержек на логистику и волатильности курса, обслуживания машин и всех сервисов». Сейчас полиграфический комплекс загружен на 100%, уточнил топ-менеджер. В компании не видят предпосылок для спада заказов, даже чувствуют определенный дефицит мощностей. Параллельно отечественная офсетная бумага подорожала на 12%, отмечает господин Арсеньев.

При этом маркетплейсы повысили размер комиссий на 4–7%, говорят представители издательств. Работа с площадками происходит по системе оферты, говорит Татьяна Горская: «Мы не знаем, какие еще могут пройти повышения и как это в дальнейшем повлияет на ценообразование». В объединенной компании Wildberries и Russ подтвердили, что с 11 декабря планируют повысить тарифы складов и сортировочных центров на 6%: «Решение является вынужденной экономически обоснованной мерой, так как базовая тарификация логистики не менялась на платформе с августа текущего года». При этом ценообразование на Wildberries определяет исключительно продавец маркетплейса, заверили там. В Ozon отказались от комментариев.

Рост цен на книги продолжается уже два года. Вначале он был вызван в том числе дефицитом весной 2022 года полиграфических мощностей, а также бумаги и красок на фоне санкций (см. “Ъ” от 11 марта 2022 года и 13 апреля 2022 года). Но через полтора года после введенного Евросоюзом запрета на поставку в Россию мелованной бумаги крупнейшие российские издательства (в их числе «Эксмо-АСТ», «Альпина») почти полностью перешли на российские аналоги, сообщал в августе прошлого года РБК.

Пока издательства не ожидают сокращения продаж из-за будущих повышений цен на продукцию. «Эксмо» планирует поддерживать спрос совместными акциями с ритейлерами и маркетплейсами, говорит Евгений Капьев. В «Азбуке-Аттикус» рассчитывают, что не придется проводить сокращение по всему ассортименту. «Но мы видим, что спрос на книги не растет и книжная розница испытывает сложности,— отмечает Татьяна Горская.— Мы гибко относимся к тиражной политике, реагируем на спрос с помощью допечаток (тиража.— “Ъ”)». При этом книги в России остаются значительно дешевле, чем в Европе и США, заверяет господин Капьев. По его словам, средняя стоимость книги на российском рынке по-прежнему в 2–2,5 раза ниже, чем в западных странах.

Юлия Юрасова