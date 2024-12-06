Глава Superjob Алексей Захаров призвал «придушить» сферу услуг

Глава сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров предложил серьезно ограничить развитие сферы услуг в России для решения проблемы с дефицитом кадров. По его словам, страна не может «себе позволить такую развитую сферу услуг».

«Сфера услуг развивается опережающим образом. Она на себя затягивает огромное количество кадров, ресурсов… Надо придушить сферу услуг. Мы, как страна, не можем себе позволить такую развитую сферу услуг»,— сказал Алексей Захаров в эфире «Говорит Москва».

В октябре президент Владимир Путин заявил, что безработица в России третий месяц подряд держится на рекордно низком уровне в 2,4%. Он также говорил, что в ближайшее время «экономика будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров». Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в период до 2030 года нехватка кадров составит 1,7 млн человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Корпоративные знания выросли в цене».