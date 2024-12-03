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«Росатом» размотал стекловолокно

Госкорпорация выкупила бизнес «Стеклонита»

«Росатом» укрепляет композитный дивизион. После завершения сделок с активами американской Owens Corning госкорпорация выкупила башкирское производство «Стеклонит», специализирующееся на стекловолокне. Сумма сделки могла приблизиться к 4,9 млрд руб., продавцом выступила группа «Рускомпозит». Ранее ее возглавлял губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Доля «Росатома» на рынке стекловолокна, используемого для энергетического и гражданского строительства, превышает 40%.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Структуры «Росатома» получили контроль над АО «Стеклонит» и ООО «Стеклонит менеджмент», обнаружил “Ъ” в раскрытии информации компаний. До перехода прав «Стеклонит» входил в состав группы «Рускомпозит», где “Ъ” оперативно не ответили. В «Росатоме» “Ъ” пояснили, что сделка по приобретению «Стелонита» завершена, госкорпорации принадлежат 95% акций основной компании и 100% долей в «Стеклонит менеджмент». Приобретение обеспечит синергию с другими направлениями композитного дивизиона и позволит осуществлять стабильные поставки заказчикам из стратегических отраслей промышленности.

АО «Стеклонит», по собственным оценкам,— крупнейший в России производитель и поставщик продукции на основе стекловолокна. Компания, выпускающая конструкционные, строительные армирующие, композитные материалы, создана в Уфе в 1993 году. Летом 2024 года 100% акций АО «Стеклонит» оценивались в 4,89 млрд руб., следует из отчета Finexpertiza. Выручка структуры в 2023 году составила 3,16 млрд руб., увеличившись на 0,9% год к году. Чистая прибыль выросла на 4,4%, до 314,8 млн руб., следует из СПАРК.

До перехода структурам «Росатома» ООО «Стеклонит менеджмент» контролировалось АО «Стеклонит». Это АО зарегистрировано в 2002 году и специализируется на торговле. Выручка компании за прошлый год выросла на 0,2%, до 2,17 млрд руб. Чистая прибыль сократилась в 7,5 раза, до 20,8 млн руб., следует из СПАРК.

ГК «Рускомпозит» специализируется на различных композитных и геосинтетических материалах. 51% в ООО «УК "Рускомпозит"» принадлежат Сергею Фахретдинову, 49% — Елене Холиной. С 2002 до 2011 года в компании работал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В 2009–2011 годах он был гендиректором «Рускомпозита», откуда перешел в АНО «Агентство стратегических инициатив».

Согласно Росстату, объем производства изделий из стекловолокна в январе—октябре 2024 года достиг 95,1 млн куб. м, увеличившись на 1,3% год к году. «Стеклонит» не первый актив «Росатома» на этом рынке. В 2022 году еще одна подконтрольная госкорпорации компания приобрела активы американской Owens Corning в России и Белоруссии, в том числе предприятие «Стекловолокно» в Гусь-Хрустальном Владимирской области и завод Paroc в Тверской области, специализирующийся на каменной вате.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что с закрытием сделки по приобретению мощностей Owens Corning доля «Росатома» на рынке стекловолокна уже достигла 40%. Сейчас госкорпорация последовательно укрепляет композитный дивизион, считает он. Эксперт обращает внимание на то, что теплоизоляционные материалы необходимы в строительстве в том числе энергетических объектов.

Господин Бурмистров замечает, что «Росатом» рассматривает направление как отдельный бизнес, осуществляющий поставки для нужд жилищного, гражданского и инфраструктурного строительства. Единственное крупное продуктовое направление, которое госкорпорации осталось закрыть для формирования комплексного портфеля,—производство стекловаты, говорит он. Управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев замечает, что изоляционные материалы используются практически повсеместно, в том числе в объектах гражданского строительства. Клиентом «Стеклонита», согласно данным на сайте компании, выступает в том числе «Росавтодор».

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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