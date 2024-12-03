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Дочь за отца

Анастасия Боцан-Харченко заменит Владимира Жириновского в списке кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Как стало известно “Ъ”, дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму-2026. Эту информацию подтвердил “Ъ” заместитель руководителя фракции ЛДПР в Думе Станислав Наумов. По словам собеседников “Ъ”, осведомленных о положении дел в партии, не исключено, что дочь покойного политика окажется в верхней части предвыборного партсписка.

Как считают в ЛДПР, участие Анастасии Боцан-Харченко в партийной жизни не должно ограничиваться работой по сохранению наследия ее отца Владимира Жириновского

Как считают в ЛДПР, участие Анастасии Боцан-Харченко в партийной жизни не должно ограничиваться работой по сохранению наследия ее отца Владимира Жириновского

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Как считают в ЛДПР, участие Анастасии Боцан-Харченко в партийной жизни не должно ограничиваться работой по сохранению наследия ее отца Владимира Жириновского

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Как сообщил “Ъ” Станислав Наумов, в ЛДПР уже начали подготовку к выборам-2026 и «безусловно, Анастасия Владимировна (Боцан-Харченко.— “Ъ”) — ключевая часть проекта». «Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов (в Госдуму.— “Ъ”) в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна»,— добавил депутат.

Анастасия Боцан-Харченко (Петрова) родилась в 1983 году в Москве в незарегистрированном союзе Владимира Жириновского и Татьяны Тезиковой. В ее свидетельстве о рождении, как рассказывала телеканалу «Россия-1» сама госпожа Боцан-Харченко, отцом записан Владимир Жириновский. В 2010 году Анастасия Петрова вышла замуж за госслужащего Аркадия Боцан-Харченко (с 2018 по 2022 год работал вице-губернатором Владимирской области), отец которого Александр Боцан-Харченко с 2019 года является послом РФ в Сербии. У пары двое детей.

Владимир Жириновский впервые публично упомянул о своих внебрачных детях в 2000 году (у него также есть внебрачный сын Олег Эйдельштейн, родившийся в 1986 году от осетинки Жанны Газдаровой), а сама госпожа Боцан-Харченко появилась на публике в 2022-м, уже после смерти отца. В эфире «России-1» она показала многочисленные совместные фотографии и сообщила, что отец с первых дней был вовлечен в ее воспитание, стабильно поддерживал связь с ней и позже с ее детьми. В октябре 2024 года на слете депутатов ЛДПР лидер партии Леонид Слуцкий объявил, что Анастасия Боцан-Харченко будет руководить партийной структурой по увековечиванию памяти и сохранению наследия Владимира Жириновского. А в ноябре она стала управляющим «Фонда Жириновского», учрежденного самим основателем ЛДПР.

По словам Станислава Наумова, инициатором вовлечения Анастасии Боцан-Харченко в партийную работу стал Леонид Слуцкий, который, помимо работы в фонде, привлек ее к подготовке юбилейного съезда 13 декабря, приуроченного к 35-летию партии, и подключил к работе оргкомитета, созданного указом президента Владимира Путина для празднования в 2026 году 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. Источник “Ъ”, осведомленный о положении дел в ЛДПР, утверждает, что идея привлечь к активной партийной деятельности дочь господина Жириновского исходит в том числе от администрации президента (АП). По словам собеседника, там допускают вариант, при котором госпожа Боцан-Харченко на выборах в Госдуму может войти в верхнюю часть партсписка ЛДПР — например, на второй позиции после Леонида Слуцкого.

Как поясняют два осведомленных источника “Ъ”, близкие к внутриполитическому блоку Кремля, АП выгодно, чтобы ЛДПР выделялась среди думской оппозиции и даже стала второй партией страны ввиду ее большей управляемости.

ЛДПР всегда была вождистской партией, чьи успехи напрямую зависели от популярности Владимира Жириновского, а Леонид Слуцкий не может его в этом заменить. Поэтому после выборов президента-2024, на которых лидер ЛДПР занял последнее место с 3,2% голосов, близкий к АП источник “Ъ” отмечал, что ЛДПР могут понадобиться новые яркие лидеры в общей части партсписка.

Парламентская оппозиция продолжает искать себя в повестке СВО

Напомним, что до 2022 года политическим наследником Владимира Жириновского неофициально считался его законный сын Игорь Лебедев. Он был депутатом Госдумы пяти созывов, но в 2021 году неожиданно сообщил, что не намерен идти на новый срок. Это заявление прозвучало на фоне слухов об острых разногласиях сына с отцом по финансовым и кадровым вопросам. В 2022 году СМИ сообщали, что Игорь Лебедев покинул Россию.

Григорий Лейба, Андрей Винокуров

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