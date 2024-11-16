Рекорды биткойна, назначения Трампа и протесты в Абхазии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат Трампа на пост главы Минюста США Мэтт Гетц (слева) с кандидатом на пост главы Минздрава СЩА Робертом Кеннеди-младшим

Фото: Carlos Barria, Reuters Кандидат Трампа на пост главы Минюста США Мэтт Гетц (слева) с кандидатом на пост главы Минздрава СЩА Робертом Кеннеди-младшим

Фото: Carlos Barria, Reuters

Цифры недели

Внебиржевой курс доллара обновил в РФ 13-месячный максимум, поднимаясь выше 100 руб./$. ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 99,9971 руб./$.

Президент РФ Владимир Путин увеличил до 4 млн руб. выплаты для получивших инвалидность бойцов СВО.

Дочерняя компания «Роскосмоса» на 30% расширила серийное производство микропроцессорных модулей колена.

С начала года цены на сливочное масло в РФ выросли на 25,72%.

Биржевые цены на бензин в РФ за последнюю неделю выросли на 2–4% на фоне ожиданий снятия запрета на экспорт.

За десять месяцев в РФ на 20% выросло число аварий с пострадавшими и погибшими по вине мотоциклистов.

В ноябре доля россиян, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25%.

По итогам января—октября 2024 года срок продажи квартир на вторичном рынке достиг 74 дней (на 35% больше год к году).

ВЦИОМ: 33% россиян считают, что при президенте Дональде Трампе отношения США и России улучшатся.

FT: Еврокомиссия может высвободить €392 млрд из бюджета ЕС на военные расходы.

Комитет ООН принял резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом. За документ проголосовали 116 стран, против — 54.

Стоимость биткойна превышала $93 тыс.

Инициативы недели

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев: Россия планирует импортировать картофель из дружественных стран из-за роста спроса на него.

ЦБ РФ предложил ограничить выдачу ипотек на срок свыше 30 лет, поскольку доля таких кредитов в выдачах выросла с 10% до 20%.

Для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке правительство РФ предлагает провести два отдельных конкурса на конкурентном отборе мощности новой генерации.

Пентагон намерен еженедельно передавать Украине партии оружия, чтобы успеть поставить всю одобренную Конгрессом помощь на $7,1 млрд до смены администрации в Белом доме.

По букве закона

Правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США.

Правительство РФ определилось с перечнем регионов, где уже с 1 декабря может быть запрещен майнинг криптовалют.

Минтранс и Росавиация не могут согласовать с Минфином условия предоставления двух основных мер господдержки авиаотрасли на 2025 год.

Госдума РФ единогласно одобрила два новых запрета: на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, и на пропаганду идеологии чайлдфри.

Тушинский суд Москвы приговорил 68-летнего педиатра Надежду Буянову к 5,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и гендиректора ООО «Комплаинс Софт» Антона Менчица по делу о мошенничестве.

Басманный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей участников вооруженного конфликта в офисе ООО «Вайлдберриз» до середины декабря.

Военный суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен в ходе СВО.

Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения с РФ на фоне протестов в республике.

Цитаты недели

«Не хочется обращать внимание» (глава МИД РФ Сергей Лавров об обещании Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за сутки).

«Проблема квадроберов — это не шутки» (глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев о запрете квадроберов).

«В 2023 году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей» (гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным).

«Сейчас конкуренция чисто условная» (лидер ЛДПР Леонид Слуцкий о партийной борьбе на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным)

«Мы должны поднимать свою роль в Мировом океане» (помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Ъ»).

Отставки и назначения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин повысил замглавы Минэкономики Максима Колесникова до первого заместителя министра.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов предложил главе Кореневского района Марине Дегтяревой покинуть пост из-за плохой организации эвакуации людей.

Спустя неделю после победы Дональда Трампа на выборах президента США стали известны имена более десяти человек, которые войдут в новую республиканскую администрацию.

Сделки недели

Совкомбанк приобрел финтех-платформу «Рокет», которая ранее работала под брендом Рокетбанк на лицензии Киви-банка, чей бизнес был свернут.

Материнская компания IKEA — шведская Ingka Group —продала свои последние активы в России бывшему топ-менеджеру холдинга «Объединенные пивоварни».

Группа компаний «Онэксим», принадлежащая Михаилу Прохорову, продала инвестгруппу «Ренессанс Капитал» топ-менеджерам компании.

Альфа-банк выкупил принадлежащий Экспобанку бизнес-центр площадью 7,8 тыс. кв. м в центре Москвы.