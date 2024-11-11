Комитет ООН принял резолюцию России по борьбе с неонацизмом

Третий комитет Генассамблеи ООН проголосовал за резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». На рассмотрение ее внесла Россия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: UN Web TV Фото: UN Web TV

За документ проголосовали 116 государств, против — 54 страны. Воздержались от голосования представители 11 стран. Третий комитет Генассамблеи ООН включил в резолюцию поправку, в которой говорится о стремлении России оправдать военную операцию на Украине борьбой с неонацизмом. Поправку поддержали 66 стран, 43 проголосовали против, 51 воздержалась. Запись заседания опубликована на сайте ООН.

Россия подготовила резолюцию в соавторстве с другими странами, среди которых Китай, ЮАР, Северная Корея, Армения и Сербия. Документ рекомендует государствам «принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны».

Резолюция состоит из 74 пунктов. В ней в том числе говорится об осуждении инцидентов, связанных с пропагандой и героизацией нацизма. В тексте также звучит рекомендация о запрете «любых торжественных чествований», связанных с нацизмом. Документ также осуждает использование образовательных материалов, в которых присутствует пропаганда расизма, дискриминации и ненависти на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Третий комитет Генассамблеи ООН рассматривает вопросы, которые касаются прав человека, а также социальных и гуманитарных вопросов. В 2023 году комитет принял аналогичную резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.