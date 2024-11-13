Дональд Трамп собрал радикалов в стаю

Спустя неделю после победы Дональда Трампа на выборах президента США стали известны имена уже более десяти человек, которые войдут в новую республиканскую администрацию. Среди последних кадровых решений 47-го главы Белого дома оказались кандидатуры на посты шефа Пентагона Пита Хегсета, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и руководителей создающегося Департамента эффективности правительства — Илона Маска и Вивека Рамасвами. Министерство внутренней безопасности может возглавить Кристи Ноэм, а Агентство по охране окружающей среды Ли Зелдин. Номинации господина Трампа вызвали в США неоднозначную реакцию и даже недоуменные вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Если номинация бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа (на фото) на должность шефа ЦРУ никаких вопросов не вызвала, то выдвижение ветерана вооруженных сил, журналиста Пита Хегсета, ни дня не проработавшего чиновником, на пост главы Пентагона потрясло американский политический бомонд Фото: Andrew Harnik, Pool / AP Если номинация бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа на должность шефа ЦРУ никаких вопросов не вызвала, то выдвижение ветерана вооруженных сил, журналиста Пита Хегсета (на фото), ни дня не проработавшего чиновником, на пост главы Пентагона потрясло американский политический бомонд Фото: George Walker IV / AP Следующая фотография 1 / 2 Если номинация бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа (на фото) на должность шефа ЦРУ никаких вопросов не вызвала, то выдвижение ветерана вооруженных сил, журналиста Пита Хегсета, ни дня не проработавшего чиновником, на пост главы Пентагона потрясло американский политический бомонд Фото: Andrew Harnik, Pool / AP Если номинация бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа на должность шефа ЦРУ никаких вопросов не вызвала, то выдвижение ветерана вооруженных сил, журналиста Пита Хегсета (на фото), ни дня не проработавшего чиновником, на пост главы Пентагона потрясло американский политический бомонд Фото: George Walker IV / AP

В поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде кипит работа по формированию новой администрации. И сам республиканец, и пообщавшиеся с людьми из его окружения СМИ уже назвали более десяти фамилий будущих назначенцев 47-го президента США. Все их объединяет одна характерная черта — проверенная годами лояльность господину Трампу, а к большинству из них вполне подходит определение «ястреб».

Каждое из новых назначений подробно разбирается в местных СМИ, однако в ночь с 12 на 13 ноября Дональду Трампу удалось взорвать настоящую информационную бомбу.

Поначалу ничего не предвещало сенсации. Новоизбранный президент заявил, что директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) станет экс-конгрессмен от Техаса и бывший глава Национальной разведки Джон Рэтклифф. Господин Трамп назвал господина Рэтклиффа «борцом за правду и честность», напомнив, что тот «развеял фейк о российском следе» в избирательной кампании 2016 года и «не стал лгать американскому народу» по поводу скандала с ноутбуком сына действующего президента США Джо Байдена — Хантера.

Не успели эксперты и СМИ обсудить Джона Рэтклиффа, как спустя час Дональд Трамп раскрыл одну из главных интриг — имя будущего главы Пентагона. «Для меня большая честь объявить, что я выдвинул кандидатуру Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете. Пит всю свою жизнь был воином… Пит жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего. С Питом у руля (Пентагона.— “Ъ”) враги Америки будут предупреждены — наши вооруженные силы снова станут великими, и Америка никогда не отступит»,— заявил Дональд Трамп. И добавил, что «Пит будет мужественным и патриотичным защитником принципа "мир посредством силы"».

В этот момент по американским и мировым СМИ прокатилась волна удивления, которая сводилась к сформулированному и вынесенному в заголовок изданием Politico вопросу: «Кто, черт возьми, такой Пит Хегсет?»

Будущим шефом Пентагона оказался 44-летний ведущий прореспубликанского телеканала Fox News, выпускник Принстона и Гарварда, ветеран вооруженных сил, участник войны в Ираке. При этом опыта работы чиновником у него нет — последние 10 лет он строил журналистскую карьеру, в частности критикуя на Fox News союзников по НАТО и Китай, который формирует армию, «специально предназначенную для победы над США». Кроме того, он неоднократно обрушивался на демократов за их политику этнического и сексуального разнообразия в Пентагоне.

Несмотря на медийную известность, его имя ни разу не всплывало среди возможных претендентов на пост министра обороны. По данным телеканала CNN, Дональд Трамп перед выдвижением журналиста в шефы Пентагона даже не встречался с ним в Мар-а-Лаго.

Так или иначе, перед тем как вступить в должность, господину Хегсету предстоит пройти утверждение в Сенате, где также были поражены его выдвижением. «Я удивлена. Не собираюсь комментировать хорошо это, плохо или никак. Я просто удивлена, потому что среди звучавших кандидатов на пост министра обороны его имени не было»,— заявила сенатор от Аляски республиканка Лиза Мурковски. «Я понятия не имею, кто это»,— признался и сенатор-республиканец от Луизианы Билл Кассиди.

Демократы из обеих палат Конгресса удивились еще больше и сразу же выразили сомнение, что Пит Хегсет достаточно «квалифицирован».

Такое же мнение высказал и ряд ветеранских организаций. Удивились даже на Fox News, хотя столь неожиданный поворот коллег выдвиженца, похоже, обрадовал. «Вау! Прикольно. Мы будем скучать по нему на Fox, но это приобретение для страны. Невероятно»,— отреагировала ведущая канала Лора Ингрэм.

Зато нисколько не удивился спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон — верный союзник Дональда Трампа. «Прекрасный выбор»,— сказал господин Джонсон, ведущий сейчас борьбу за сохранение за собой поста спикера Палаты представителей, испытывая сопротивление крайне консервативных однопартийцев и пытаясь заручиться поддержкой Дональда Трампа.

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Между тем на этом 47-й президент в ночь с 12 на 13 ноября решил не останавливаться и заявил о создании нового Департамента эффективности правительства, который возглавят богатейший человек на планете Илон Маск и миллиардер, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

Комментируя свое назначение, господин Маск заявил: «Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!!!»

Предполагается, что департамент, аббревиатура которого звучит как DOGE и совпадает с названием криптовалюты, которую продвигает миллиардер, будет работать до 4 июля 2026 года, когда исполнится 250 лет с момента подписания Декларации независимости. Формально в состав правительства департамент не войдет, а станет своего рода консультативным органом, задача которого оптимизировать административно-бюджетные процессы «для проведения крупномасштабной структурной реформы и создания невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению», пояснил Дональд Трамп.

По его словам, «два великолепных американца проложат путь администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств». Ранее Илон Маск обещал придумать схему, как сократить расходы федерального бюджета на $2 трлн.

Анонсировал Дональд Трамп и ряд других назначений. Так, главой Агентства по охране окружающей среды должен стать Ли Зелдин — бывший конгрессмен из Нью-Йорка, восемь лет заседавший в Палате представителей и не отметившийся большим интересом к вопросам защиты окружающей среды. После заявления господина Трампа господин Зелдин пояснил, что во главе агентства займется «восстановлением доминирования США на энергетическом рынке» и «оживлением автомобильной промышленности». Он также пообещал пересмотреть экологические стандарты, введенные администрацией действующего президента Джо Байдена.

Тем временем в СМИ прошла информация, что главой Министерства внутренней безопасности (довольно могущественного ведомства, отвечающего за охрану границ, иммиграцию, противодействие терроризму, кибербезопасность, ликвидацию последствий стихийных бедствий и Секретную службу) Дональд Трамп собирается назначить губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм.

Республиканка в свое время даже рассматривалась господином Трампом в качестве кандидата в вице-президенты, однако затем призналась в жестоком убийстве собственной собаки и козла, после чего ее имя исчезло из списка потенциальных напарников президента.

Впрочем, все это время госпожа Ноэм оставалась верной союзницей Дональда Трампа, а также запомнилась тем, что во время пандемии коронавируса отказывалась вводить в Южной Дакоте обязательное ношение масок и направляла Национальную гвардию штата на помощь Техасу в борьбе с нелегальными мигрантами. Губернатор также известна тем, что объявлена персоной нон-грата на территориях индейцев в родном штате.

Ожидается, что Кристи Ноэм вместе с Томом Хоманом, которого Дональд Трамп назначил ранее «пограничным царем», займется борьбой с нелегалами и массовыми депортациями из США.

Формирование администрации продолжается, но уже очевидно, что господин Трамп выбирает на должности максимально лояльных ему людей, придерживающихся довольно радикальных взглядов на проблемы во вверенных им сферах.

Алексей Забродин