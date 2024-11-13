Коленное производство

Дочерняя компания «Роскосмоса» на 30% расширила серийное производство микропроцессорных модулей колена, которые до прошлого года в России серийно не производились. Инвестиции в проект превысили 500 млн руб. Другие производители также планируют расширять производство бионических протезов на фоне роста спроса на рынке в 1,5–2 раза за последние два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Единственный в России серийный производитель микропроцессорных модулей колена НПК «Система прецизионного приборостроения» (НПК СПП; дочерняя структура «Роскосмоса») за 2024 год увеличила производство таких протезов на 30%, рассказали “Ъ” в компании, не раскрывая абсолютные показатели. Стоимость разработки, запуска в серийное производство и расширения серии составила более 500 млн руб., добавляет директор нижегородского филиала НПК СПП Антон Бабаев. На 2024 год розничная цена устройства для потребителя составляет более 1,5 млн руб., уровень локализации модуля составляет 95,6%, говорит он.

«Потребность российского рынка в микропроцессорных коленных модулях составляет от 1 тыс. до 3 тыс. единиц в год, исходя из таких факторов, как демография, уровень инвалидизации и экономические условия. Мы планируем расширять мощности для удовлетворения растущего спроса и обеспечения стабильных поставок»,— говорит господин Бабаев.

По данным «Спарк-Интерфакс», АО НПК СПП зарегистрировано в 1994 году, принадлежит на 100% АО ОРКК (госкорпорации «Роскосмос»). Последний раз компания раскрывала финансовые результаты в 2018 году, тогда выручка составила 9 млрд руб., чистая прибыль — 641 млн руб.

На сегодняшний день работы по созданию коленных модулей с микропроцессорным управлением «ведутся как минимум в пяти российских организациях», говорят в НПК СПП.

В МПО «Металлист» (дочернее предприятие «Ростеха») “Ъ” говорят, что производят коленный модуль с микропроцессорным управлением серией в 200 штук. Компания планирует запустить серийное производство в начале 2025 года и расширить его до 500 штук, рыночная стоимость изделия составляет от 1,5 млн руб.

В Steplife (производитель высокотехнологичных протезов) говорят, что в следующем году планируют выйти на серийное производство в 100 штук, а в течение трех лет увеличить объем производства до 500. «Наше изделие стоит 1,95 млн руб., что на 30–40% дешевле западных аналогов»,— говорит гендиректор компании Иван Худяков. В производителе медицинского оборудования «Мадин» не ответили на запрос. В «Моторике» отказались от комментариев.

Андрей Давидюк, гендиректор производителя бионических протезов «Моторика», в интервью “Ъ” в сентябре: «Протез не станет настоящей рукой. Зачем делать вид, что это настоящая рука, если можно назвать вещи своими именами и показать, чем они на самом деле являются?»

«На основании экспертной оценки специалистов нашего предприятия, а также по изменению спроса на производимую продукцию, можно сделать вывод, что российский рынок протезирования вырос в 1,5–2 раза по сравнению с 2021–2022 годами»,— добавляют в «Металлисте». Ранее собеседники “Ъ” оценивали рост рынка бионических протезов от 15% до 25% в год, в том числе на фоне боевых действий, госзаказа и мирового тренда на высокотехнологичные средства реабилитации (см. “Ъ” от 7 ноября).

Источник “Ъ” на рынке производителей протезов объясняет, что сейчас потребители «в основном» протезируются немецкими или исландскими модулями колена. «Российское решение есть, но оно не достигает такого же уровня комфорта. Например, человек может идти спокойно, а потом ускорить шаг, и протез должен быстро адаптироваться под новый темп»,— говорит он. Кроме того, производители выпускают свою гидравлику, механообработку, но электронно-компонентная база остается иностранной, добавляет он.

«1,5–2 млн руб.— это рыночные цены на микропроцессорные протезы,— объясняет основатель MaxBionic Тимур Сайфутдинов.— Обычно госбюджет покрывает такие суммы, но каждый случай рассматривается индивидуально, а средние суммы, которые покрывает государство, зависят от региона. Также и от средней стоимости предыдущих контрактов, которая может быть ниже».

После сдачи номера в печать в НПК СПП заявили ”Ъ”, что сумма в 500 млн является прогнозным показателем для масштабирования и расширения производства.

Алексей Жабин