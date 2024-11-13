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И танки наши быстры

В этом убеждал президента России директор «Мосфильма»

13 ноября президент России Владимир Путин встретился с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым, выяснил, что «Мосфильм» — самая крупная студия по крайней мере в Европе, и выслушал удивительную историю про реквизит на фронте СВО, которой делится специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Владимир Путин и Карен Шахназаров смотрят фотоальбомы

Владимир Путин и Карен Шахназаров смотрят фотоальбомы

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и Карен Шахназаров смотрят фотоальбомы

Фото: пресс-служба президента РФ

В начале встречи Владимир Путин, неравнодушный к искусству кино, был добр и к Карену Шахназарову:

— Что расскажете?

Все-таки к губернаторам он так не обращается.

Может, он даже не считает Карена Шахназарова подчиненным.

— Хочу доложить вам о проекте «Мосфильма» в столице,— а вот Карен Шахназаров, кажется, считал себя подчиненным.

Впрочем, и по всем формальным признакам так: должность гендиректора Мосфильма — бюджетная.

— Если помните, это проект, на который вы в свое время дали добро, еще в 2013 году,— продолжил Карен Шахназаров.

И это, скорее всего, было немного больно. Проблема в том, что господину Путину постоянно напоминают о его собственных решениях, которые определили в свое время судьбу какого-то предприятия, города или страны.

Да вот только что предыдущий посетитель, Сергей Меняйло из Северной Осетии, напоминал президенту о его поручении продлить программу реабилитации в регионе до 2030 года — и слышал в ответ: «Я помню». (Слышалось как «Да помню я, помню!»)

А как еще реагировать? Намек ведь на то, что сам ты не помнишь, просто не можешь помнить. И что, спорить: «Все я помню!»? Видимо, да. Но ты же выглядишь при этом по крайней мере спорно.

Так что лайфхак: приходя на прием к Владимиру Путину, не рассказывайте ему, что он уже совершил. Он помнит. Ведь он читает справки, которые готовят ему ко встрече.

— Потом было поручение правительства,— продолжал Карен Шахназаров.— Так получилось, не то чтобы специально, но мы закончили к столетию («Мосфильма»; так уж вышло, одно к одному, и не такие совпадения случаются.— А. К.)… Была открыта именно в столетие, в этом году последняя очередь… Это «Центр кино», самое современное здание, четыре зала, с выходом на Мосфильмовскую улицу… Он уже работает, пользуется большим спросом… А также 17-й павильон, самый большой павильон в стране, сделанный по последнему, можно сказать, слову техники!

Оговорка «можно сказать», имела значение. Ведь можно было и не сказать (а вдруг придется отвечать за слова?). Но он предпочел сказать.

— «Мосфильм» — крупнейшая студия Европы и мира? — господин Путин поставил главу «Мосфильма» в трудное положение.

Ведь не может же быть такого, что нет. Особенно после этого вопроса.

— Европы — точно,— собрался Карен Шахназаров.— В мире мы не уступаем Warner, Universal!

Он, наверное, имел в виду — по площади.

— Другое дело,— признался Карен Шахназаров,— что таких студий пять в Голливуде, а у нас одна. Но с точки зрения объемов… Я был на Universal, на Warner — мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим их!.. И перед этим был закончен Дом костюма и реквизита.

Но что-то не давало покоя президенту. Он думал о постороннем. И вот, выяснилось, о чем:

— Извините, пожалуйста, в Европе точно самая крупная?

Просто очень надо, чтобы хоть где-то была самая крупная. Ну или даже в этом Владимир Путин теперь не был уверен. А надо, чтобы была самая крупная.

— В Европе — самая крупная,— заверил Карен Шахназаров.— И сегодня, я думаю, самая оснащенная. Нам удалось модернизироваться! По окончании этого проекта можно сказать, что это во многом вообще новая студия!

Отлегло.

— Очень хорошо,— вздохнул и президент.

— Конечно! Отвечает всему уровню! — уловил наконец весь этот непротокольный интерес глава «Мосфильма».— В общем, проект оказался, на мой взгляд, очень успешный!

Тут он сделал неожиданное замечание:

— Должен особенно отметить, что без Андрея Рэмовича Белоусова, которому вы, видимо, поручили тогда курировать этот проект, без его энергии, может быть, это не удалось бы, не случилось! Он очень много сделал, для того чтобы осуществился. Это была старинная мечта на «Мосфильме»!

Когда поступило поручение, Андрей Белоусов был еще первым вице-премьером, а не то что сейчас.

— Посмотрите, какой павильон! — показывал Карен Шахназаров Владимиру Путину альбом с презентацией, понимая, очевидно, что еще не до конца убедил президента в том, что «Мосфильм» — крупнейший хотя бы в Европе.

— Огромнейший,— согласился президент.— Производственная мощность сколько? 80 фильмов в год?

— Где-то 80 проектов мы проходим,— кивнул глава «Мосфильма».— Самый современный павильон! В других странах тоже могут строить такие павильоны, но павильон не строят каждый год. Их строят на 50–60 лет (Warner построила когда-то и пока не соревнуется с «Мосфильмом».— А. К.).

Дом костюма и реквизита — вообще самый современный, в котором я бывал! И в Америке был, и в Италии хороший, но такой построили!

Дался ему Дом костюма и реквизита, казалось бы. А просто надо было понимать, как дался. И он, конечно, хотел услышать доброе слово.

Но пока не услышал.

Тогда Карен Шахназаров перечислил экономические показатели:

Как глава фракции «Единой России» встретился с Владимиром Путиным

— В 2021 году чистая прибыль была 272 млн, налоги — 500 млн заплатили. 2022 год — 547 млн прибыли, 555 млн налогов заплатили. 2023 год — 582 млн прибыли, 599 млн заплатили налогов. Девять месяцев 2024 года: чистая прибыль — 485 млн, налогов уже выплачено 558 млн, включая сюда перечисленную прибыль, аренду земли мы платим.

В этом рассказе содержался, похоже, легкий упрек системе. Причем прежде всего системе налогообложения.

Однако по-настоящему захватывающим оказался рассказ Карена Шахназарова про танки:

— Оказали благотворительную помощь в 8 млн в этом году, в том числе для нужд СВО — 6 млн. Кстати, в 2023 году мы передали Вооруженным силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны — забрали эти машины!

То есть без сожаления расстались с реквизитом, ибо поняли, что на фронте он нужнее.

Но это ведь история не о том, что на фронте воюет реквизит «Мосфильма» и что, видимо, больше нечем. Мы знаем, что это не так.

И Андрей Белоусов, теперь уже министр обороны, конечно, по старой памяти не отказался, а был благодарен. И никто ни в чем теперь не упрекнет «Мосфильм» — причем никогда.

Вот и Владимиру Путину не оставалось ничего другого, кроме как сказать:

— Гордимся «Мосфильмом»!

А что нам остается?

Андрей Колесников

Фотогалерея

Жизнь и карьера Карена Шахназарова

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«В нашей семье царила творческая атмосфера. В круг общения родителей входили в основном люди, связанные с искусством. Довольно часто у нас ­собирались компании друзей родителей. Любимов, Целиковская, Высоцкий… Естественно, благодаря таким связям я мог ходить в любой театр, на любую кинопремьеру, и меня все это необыкновенно захватывало»

«В нашей семье царила творческая атмосфера. В круг общения родителей входили в основном люди, связанные с искусством. Довольно часто у нас ­собирались компании друзей родителей. Любимов, Целиковская, Высоцкий… Естественно, благодаря таким связям я мог ходить в любой театр, на любую кинопремьеру, и меня все это необыкновенно захватывало»

Фото: Олег Иванов / ТАСС

Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Таланкина &lt;BR>На фото: Евгений Евстигнеев (слева), Карен Шахназаров и Наталья Гундарева

Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Таланкина
На фото: Евгений Евстигнеев (слева), Карен Шахназаров и Наталья Гундарева

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«У меня был такой сложный период. Все, кто работал на этой картине были, как сейчас молодежь говорит, такие &quot;лузеры&quot;. То есть вообще были не очень удачливы в тот момент» &lt;BR>Музыкальный фильм «Мы из джаза» (кадр на фото) принес Карену Шахназарову в 1983 году первое фестивальное признание и любовь зрителей

«У меня был такой сложный период. Все, кто работал на этой картине были, как сейчас молодежь говорит, такие "лузеры". То есть вообще были не очень удачливы в тот момент»
Музыкальный фильм «Мы из джаза» (кадр на фото) принес Карену Шахназарову в 1983 году первое фестивальное признание и любовь зрителей

Фото: РИА Новости

В 1973-1974 годах Карен Шахназаров работал на киностудии «Мосфильм» ассистентом режиссера по актерам &lt;BR>На фото (слева направо): Андрей Вертоградов, Федор Дунаевский, Инна Чурикова и Карен Шахназаров на съемках фильма «Курьер» (1986)

В 1973-1974 годах Карен Шахназаров работал на киностудии «Мосфильм» ассистентом режиссера по актерам
На фото (слева направо): Андрей Вертоградов, Федор Дунаевский, Инна Чурикова и Карен Шахназаров на съемках фильма «Курьер» (1986)

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В июне 1975 года стал кинорежиссером на студии «Мосфильм» &lt;BR>На фото (слева направо): оператор Александр Антипенко, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Грамматиков, актеры Игорь Ясулович и Олег Басилашвили

В июне 1975 года стал кинорежиссером на студии «Мосфильм»
На фото (слева направо): оператор Александр Антипенко, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Грамматиков, актеры Игорь Ясулович и Олег Басилашвили

Фото: Анатолий Морковкин, Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

«У каждой картины своя судьба и своя роль в жизни. Я свою жизнь, в основном, вспоминаю в связи с картинами. Во время &quot;Зимнего вечера в Гаграх&quot; (кадр на фото) у меня дочка родилась. На какой-то картине я развелся, на какой-то — женился. Моя жизнь исчисляется через кино, поэтому все они имеют для меня одинаковую ценность»

«У каждой картины своя судьба и своя роль в жизни. Я свою жизнь, в основном, вспоминаю в связи с картинами. Во время "Зимнего вечера в Гаграх" (кадр на фото) у меня дочка родилась. На какой-то картине я развелся, на какой-то — женился. Моя жизнь исчисляется через кино, поэтому все они имеют для меня одинаковую ценность»

Фото: Анатолий Морковкин / Фотохроника ТАСС

С октября 1975 года по ноябрь 1976-го проходил службу в Советской армии в разведывательной роте. После демобилизации вернулся на киностудию &lt;BR>На фото: режиссер Карен Шахназаров (в центре) и актеры Армен Джигарханян (слева) и Юрий Шерстнев

С октября 1975 года по ноябрь 1976-го проходил службу в Советской армии в разведывательной роте. После демобилизации вернулся на киностудию
На фото: режиссер Карен Шахназаров (в центре) и актеры Армен Джигарханян (слева) и Юрий Шерстнев

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

С 1987 года Карен Шахназаров являлся художественным руководителем творческого объединения «Старт» при «Мосфильме» &lt;BR>На фото: с Леонидом Якубовичем (справа)

С 1987 года Карен Шахназаров являлся художественным руководителем творческого объединения «Старт» при «Мосфильме»
На фото: с Леонидом Якубовичем (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

В фильме «Цареубийца» (1990) Шахназаров снял английского актера Малкольма Макдауэлла в роли Юровского и Олега Янковского — в роли Николая II

В фильме «Цареубийца» (1990) Шахназаров снял английского актера Малкольма Макдауэлла в роли Юровского и Олега Янковского — в роли Николая II

Фото: Людмила Пахомова / Фотохроника ТАСС

«Но, наверное, главное, что помогает мне, — это здравый смысл и умение принимать решения. Я не боюсь принимать решения, даже неправильные. Если не делать этого, ничего не двинется и ничего не произойдет. И я так считаю не потому, что такой мудрый, а потому, что был воспитан в кино, где все время надо делать выбор. Да, я ошибался. Совершал ошибки и исправлял их. А в бюрократической иерархии обычно как: &quot;Ой, ошибся! Теперь уж лучше вообще ничего не делать&quot;»

«Но, наверное, главное, что помогает мне, — это здравый смысл и умение принимать решения. Я не боюсь принимать решения, даже неправильные. Если не делать этого, ничего не двинется и ничего не произойдет. И я так считаю не потому, что такой мудрый, а потому, что был воспитан в кино, где все время надо делать выбор. Да, я ошибался. Совершал ошибки и исправлял их. А в бюрократической иерархии обычно как: "Ой, ошибся! Теперь уж лучше вообще ничего не делать"»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров (в центре) осматривает территорию киностудии с президентом Владимиром Путиным (слева), актером Сергеем Жигуновым (второй слева), министром культуры Михаилом Швыдким (второй справа) и заместитель министра культуры Александром Голутвой (справа), 2003 год

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров (в центре) осматривает территорию киностудии с президентом Владимиром Путиным (слева), актером Сергеем Жигуновым (второй слева), министром культуры Михаилом Швыдким (второй справа) и заместитель министра культуры Александром Голутвой (справа), 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Если к нам на &quot;Мосфильм&quot; приходит человек, который болеет за &quot;Динамо&quot; или за ЦСКА, ему лучше об этом молчать. Почему-то так сложилось: все мосфильмовцы болеют за &quot;Спартак&quot;. Может быть, потому что &quot;Спартак&quot; всегда был самой демократичной командой и &quot;Мосфильм&quot; по духу очень демократичен» &lt;BR>На фото: Карен Шахназаров (справа) на съезде Российского союза кинематографистов

«Если к нам на "Мосфильм" приходит человек, который болеет за "Динамо" или за ЦСКА, ему лучше об этом молчать. Почему-то так сложилось: все мосфильмовцы болеют за "Спартак". Может быть, потому что "Спартак" всегда был самой демократичной командой и "Мосфильм" по духу очень демократичен»
На фото: Карен Шахназаров (справа) на съезде Российского союза кинематографистов

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Искусство — удел аристократических или тоталитарных обществ. Там искусство служит каким-то целям, отличным от чисто утилитарных, там оно может быть миссией. Сейчас же искусство держится только на тех, кто никак не может не творить». &lt;BR>На фото: Карен Шахназаров (в центре) на съемочной площадке фильма «Палата №6», 2008 год

«Искусство — удел аристократических или тоталитарных обществ. Там искусство служит каким-то целям, отличным от чисто утилитарных, там оно может быть миссией. Сейчас же искусство держится только на тех, кто никак не может не творить».
На фото: Карен Шахназаров (в центре) на съемочной площадке фильма «Палата №6», 2008 год

Фото: предоставлено киноконцерном «Мосфильм» / РИА Новости / РИА Новости

«Если говорить начистоту — моя личная жизнь не удалась, и семьи у меня нет. Не скажу, что я переживаю на этот счет, но факт остается фактом. Иногда я и сам спрашиваю себя: почему так получилось?» &lt;BR>Режиссер был женат трижды. У него есть дочь от второго брака и двое сыновей от третьего

«Если говорить начистоту — моя личная жизнь не удалась, и семьи у меня нет. Не скажу, что я переживаю на этот счет, но факт остается фактом. Иногда я и сам спрашиваю себя: почему так получилось?»
Режиссер был женат трижды. У него есть дочь от второго брака и двое сыновей от третьего

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Карен Шахназаров (справа) с американской актрисой Фэй Данауэй (справа), кинорежиссером Никитой Михалковым и актрисой Ксенией Раппопорт на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», 2009 год

Карен Шахназаров (справа) с американской актрисой Фэй Данауэй (справа), кинорежиссером Никитой Михалковым и актрисой Ксенией Раппопорт на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Когда первый раз стрелял из автомата, был оглушен его резким звуком и почти не видел, куда палил. Но на курок жал усердно. Тогда я понял, что человек, который держит в руках оружие, априори чувствует превосходство над другими людьми» &lt;BR>На фото: с актером Виталием Кищенко на съемках фильма «Белый тигр», 2011 год

«Когда первый раз стрелял из автомата, был оглушен его резким звуком и почти не видел, куда палил. Но на курок жал усердно. Тогда я понял, что человек, который держит в руках оружие, априори чувствует превосходство над другими людьми»
На фото: с актером Виталием Кищенко на съемках фильма «Белый тигр», 2011 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

С 1998 года Карен Шахназаров занимает пост генерального директора киноконцерна «Мосфильм»

С 1998 года Карен Шахназаров занимает пост генерального директора киноконцерна «Мосфильм»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 1999 году Карен Шахназаров был награжден премией «Ника» за «лучшую сценарную работу» в фильме «День полнолуния». Кроме того, дважды получал награду «Золотой орел» в номинации «лучшая режиссерская работа» &lt;BR>На фото: министр культуры России Владимир Мединский (слева), зампредседателя правительства России Ольга Голодец, кинорежиссер Карен Шахназаров (в центре) и премьер-министр Дмитрий Медведев, 2019 год

В 1999 году Карен Шахназаров был награжден премией «Ника» за «лучшую сценарную работу» в фильме «День полнолуния». Кроме того, дважды получал награду «Золотой орел» в номинации «лучшая режиссерская работа»
На фото: министр культуры России Владимир Мединский (слева), зампредседателя правительства России Ольга Голодец, кинорежиссер Карен Шахназаров (в центре) и премьер-министр Дмитрий Медведев, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Личному и творческому пути режиссера посвящены два документальных фильма Аркадия Когана и книга Михаила Крупина &lt;BR>На фото: с актером Владимиром Машковым (в центре)

Личному и творческому пути режиссера посвящены два документальных фильма Аркадия Когана и книга Михаила Крупина
На фото: с актером Владимиром Машковым (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2012, 2018, 2024 годах. В 2020-м входил в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ &lt;BR>На фото (слева направо): актриса Вера Алентова, кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров и режиссер Владимир Меньшов на параде Победы в 2020 году

Был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2012, 2018, 2024 годах. В 2020-м входил в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
На фото (слева направо): актриса Вера Алентова, кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров и режиссер Владимир Меньшов на параде Победы в 2020 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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«В нашей семье царила творческая атмосфера. В круг общения родителей входили в основном люди, связанные с искусством. Довольно часто у нас ­собирались компании друзей родителей. Любимов, Целиковская, Высоцкий… Естественно, благодаря таким связям я мог ходить в любой театр, на любую кинопремьеру, и меня все это необыкновенно захватывало»

Фото: Олег Иванов / ТАСС

Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Таланкина
На фото: Евгений Евстигнеев (слева), Карен Шахназаров и Наталья Гундарева

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«У меня был такой сложный период. Все, кто работал на этой картине были, как сейчас молодежь говорит, такие "лузеры". То есть вообще были не очень удачливы в тот момент»
Музыкальный фильм «Мы из джаза» (кадр на фото) принес Карену Шахназарову в 1983 году первое фестивальное признание и любовь зрителей

Фото: РИА Новости

В 1973-1974 годах Карен Шахназаров работал на киностудии «Мосфильм» ассистентом режиссера по актерам
На фото (слева направо): Андрей Вертоградов, Федор Дунаевский, Инна Чурикова и Карен Шахназаров на съемках фильма «Курьер» (1986)

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В июне 1975 года стал кинорежиссером на студии «Мосфильм»
На фото (слева направо): оператор Александр Антипенко, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Грамматиков, актеры Игорь Ясулович и Олег Басилашвили

Фото: Анатолий Морковкин, Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

«У каждой картины своя судьба и своя роль в жизни. Я свою жизнь, в основном, вспоминаю в связи с картинами. Во время "Зимнего вечера в Гаграх" (кадр на фото) у меня дочка родилась. На какой-то картине я развелся, на какой-то — женился. Моя жизнь исчисляется через кино, поэтому все они имеют для меня одинаковую ценность»

Фото: Анатолий Морковкин / Фотохроника ТАСС

С октября 1975 года по ноябрь 1976-го проходил службу в Советской армии в разведывательной роте. После демобилизации вернулся на киностудию
На фото: режиссер Карен Шахназаров (в центре) и актеры Армен Джигарханян (слева) и Юрий Шерстнев

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

С 1987 года Карен Шахназаров являлся художественным руководителем творческого объединения «Старт» при «Мосфильме»
На фото: с Леонидом Якубовичем (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

В фильме «Цареубийца» (1990) Шахназаров снял английского актера Малкольма Макдауэлла в роли Юровского и Олега Янковского — в роли Николая II

Фото: Людмила Пахомова / Фотохроника ТАСС

«Но, наверное, главное, что помогает мне, — это здравый смысл и умение принимать решения. Я не боюсь принимать решения, даже неправильные. Если не делать этого, ничего не двинется и ничего не произойдет. И я так считаю не потому, что такой мудрый, а потому, что был воспитан в кино, где все время надо делать выбор. Да, я ошибался. Совершал ошибки и исправлял их. А в бюрократической иерархии обычно как: "Ой, ошибся! Теперь уж лучше вообще ничего не делать"»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров (в центре) осматривает территорию киностудии с президентом Владимиром Путиным (слева), актером Сергеем Жигуновым (второй слева), министром культуры Михаилом Швыдким (второй справа) и заместитель министра культуры Александром Голутвой (справа), 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Если к нам на "Мосфильм" приходит человек, который болеет за "Динамо" или за ЦСКА, ему лучше об этом молчать. Почему-то так сложилось: все мосфильмовцы болеют за "Спартак". Может быть, потому что "Спартак" всегда был самой демократичной командой и "Мосфильм" по духу очень демократичен»
На фото: Карен Шахназаров (справа) на съезде Российского союза кинематографистов

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Искусство — удел аристократических или тоталитарных обществ. Там искусство служит каким-то целям, отличным от чисто утилитарных, там оно может быть миссией. Сейчас же искусство держится только на тех, кто никак не может не творить».
На фото: Карен Шахназаров (в центре) на съемочной площадке фильма «Палата №6», 2008 год

Фото: предоставлено киноконцерном «Мосфильм» / РИА Новости / РИА Новости

«Если говорить начистоту — моя личная жизнь не удалась, и семьи у меня нет. Не скажу, что я переживаю на этот счет, но факт остается фактом. Иногда я и сам спрашиваю себя: почему так получилось?»
Режиссер был женат трижды. У него есть дочь от второго брака и двое сыновей от третьего

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Карен Шахназаров (справа) с американской актрисой Фэй Данауэй (справа), кинорежиссером Никитой Михалковым и актрисой Ксенией Раппопорт на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Когда первый раз стрелял из автомата, был оглушен его резким звуком и почти не видел, куда палил. Но на курок жал усердно. Тогда я понял, что человек, который держит в руках оружие, априори чувствует превосходство над другими людьми»
На фото: с актером Виталием Кищенко на съемках фильма «Белый тигр», 2011 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

С 1998 года Карен Шахназаров занимает пост генерального директора киноконцерна «Мосфильм»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 1999 году Карен Шахназаров был награжден премией «Ника» за «лучшую сценарную работу» в фильме «День полнолуния». Кроме того, дважды получал награду «Золотой орел» в номинации «лучшая режиссерская работа»
На фото: министр культуры России Владимир Мединский (слева), зампредседателя правительства России Ольга Голодец, кинорежиссер Карен Шахназаров (в центре) и премьер-министр Дмитрий Медведев, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Личному и творческому пути режиссера посвящены два документальных фильма Аркадия Когана и книга Михаила Крупина
На фото: с актером Владимиром Машковым (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2012, 2018, 2024 годах. В 2020-м входил в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
На фото (слева направо): актриса Вера Алентова, кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров и режиссер Владимир Меньшов на параде Победы в 2020 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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