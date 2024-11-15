Майнинг, мы тебя не добудем

Как стало известно “Ъ”, правительство определилось с перечнем регионов, где уже с 1 декабря 2024 года может быть запрещен майнинг криптовалют. Для части регионов — Иркутской области, Бурятии и Забайкалья — запрет будет вводиться только на период зимних пиков, для ряда других — вплоть до 2031 года. Для майнеров криптовалюты впервые вводятся столь строгие ограничения, что, по мнению участников рынка, спровоцирует переход легальных участников в серый сектор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Промышленным майнерам придется попрощаться с энергодефицитными регионами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Промышленным майнерам придется попрощаться с энергодефицитными регионами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство с декабря 2024 года может запретить работу майнеров криптовалют, включая участников майнинг-пулов, в ряде регионов. Это следует из материалов назначенной на 18 ноября правкомиссии по развитию электроэнергетики (есть у “Ъ”). Как сказано в проекте протокола, с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года будет введен запрет на майнинг криптовалют в ряде городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Далее запрет в этих регионах будет действовать ежегодно в период пиковых нагрузок — с 15 ноября по 15 марта — вплоть до 2031 года.

В Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии—Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР предлагается ввести тотальный запрет с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года.

Минэнерго последние несколько лет борется с крупными майнерами, которые, по мнению министерства, усугубляют локальные энергодефициты. Основная цель министерства — заставить майнеров уезжать в другие регионы с избытком энергомощности.

О том, что майнинг криптовалют в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах РФ, 30 октября сообщал замминистра энергетики Евгений Грабчак. Тогда он говорил, что предлагается запретить майнинг в бытовом секторе и промышленный майнинг. «У нас уже сейчас дефицитные зоны — Дальний Восток, юго-запад Сибири, юг. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года»,— объяснял чиновник.

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что считают целесообразным установить запрет на майнинг цифровой валюты в отношении ряда территорий РФ с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами и территорий с субсидируемой ценой на электроэнергию в периоды прогнозируемого дефицита.

В правительстве Ингушетии сообщили “Ъ”, что обсуждение этой темы запланировано с федеральным центром. Пока, по словам источника “Ъ” в региональном правительстве, из Москвы никаких документов по запрету не поступало. Источник в правительстве Кабардино-Балкарской республики сообщил “Ъ”, что, скорее всего, ужесточение по отношению к майнингу вряд ли непосредственно отразится на экономике — зато улучшится качество электроснабжения. Источник “Ъ” добавил, что в регионе надеются на урегулирование вопроса с легальными майнерами. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил “Ъ”, что ему неизвестно о запрете майнинга на территории республики. В административных органах остальных регионов “Ъ” не ответили.

Запрет майнинга на определенной территории или в субъектах РФ может приниматься только как крайняя мера, считает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов, подчеркивая, что проблемы энергоснабжения можно решать другими способами. «Запрет для промышленных майнеров, у которых есть все надлежащие разрешения на подключение к электрическим сетям, спровоцирует активность недобросовестных участников рынка, которые осуществляют свою деятельность с нарушением всех установленных норм»,— говорит он. Господин Безделов, ссылаясь на данные Высшей школы экономики, уточняет, что затраты на переезд в другой регион промышленных майнеров выше в два раза, чем строительство инфраструктуры «с нуля».

По оценкам заместителя гендиректора BitRiver Олега Огиенко, весь российский майнинг потребляет около 2,7 ГВт — 1,9% от прогнозного объема потребления электроэнергии в РФ за 2024 год — около 21 млрд кВт•ч.

При сбалансированном развитии в экономических реалиях в ближайшие пять лет объем майнинга в России может вырасти до 10 ГВт, прогнозирует господин Огиенко. По его словам, цифры не выглядят критическими для энергосистемы страны с учетом, что до 20% мощности может быть построено в формате энергокомплексов, состоящих из ЦОДов со своей генерацией и иной инфраструктурой.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что предлагаемые ужесточения носят избыточно репрессивный характер. По его словам, подзаконные акты, принятые в рамках регулирования майнинговой деятельности, уже позволяют отключать майнеров в любое время без ограничений по продолжительности отключения. «Непонятно, зачем применять запрет, который будет действовать, когда запрещенная деятельность не наносит вреда энергосистеме»,— говорит эксперт. При этом, добавляет он, отсутствует эффективная борьба с серым майнингом — использованием бытовых сетей и низкого тарифа на электроэнергию для размещения оборудования в жилом секторе. «Получается, что условия для законной деятельности существенно ужесточаются, в то время как недобросовестные участники рынка, наоборот, поощряются»,— отмечает господин Сасим.

Татьяна Дятел, Муса Мурадов; Александра Ларинцева, Пятигорск; Заур Фарниев, Владикавказ