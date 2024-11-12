Каршеринг на замену

Серьезное повышение затрат на покупку, обслуживание личного автомобиля вынуждает россиян все чаще прибегать к услугам долгосрочной аренды. Уже почти четверть обладателей водительских прав берут легковой автомобиль напрокат, в то время как годом ранее таковых было всего 18%. Повышенный спрос на услуги каршеринга, впрочем, может стать дополнительной причиной внимания регуляторов к этому сегменту рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25%, следует из данных опроса, проведенных среди 2,5 тыс. респондентов компанией TopCar (входит в ГК «ГТК-Холдинг»; занимается автолизингом, управлением транспортными компаниями и автопарками). Годом ранее число таких водителей не превышало 18%, добавляют в компании.

В среднем срок аренды составляет два-три дня, отмечают в TopCar. Около 64% опрошенных используют арендованный автомобиль с туристической целью, 15% — для работы и деловых поездок, 10% — для разнообразия, 8% признались, что берут автомобиль для повышения имиджа, остальные указали иные цели, уточнили в компании.

Игроки рынка аренды легковых автомобилей подтверждают тренд. В сервисе каршеринга «Делимобиль» в январе—сентябре 2024 года число поездок с арендой на срок свыше суток выросло на 50% год к году. В «Ситидрайве» говорят, что в январе—октябре 2024 года количество поездок по пакетным тарифам в Санкт-Петербурге увеличилось более чем на 10%, в других городах присутствия — до 5%.

Рост спроса на длительные поездки стимулировал операторов каршеринга запускать специальные программы.

Например, BelkaCar в прошлом году запустила тарифы в Москве, Санкт-Петербурге, позволяющие арендовать автомобиль на три дня, а в Сочи и Калининграде — от восьми часов до нескольких суток. «Ситидрайв» в этом году организовал классический посуточный прокат автомобилей. В Санкт-Петербурге, по словам представителя компании, с момента запуска в мае 2024 года к концу августа спрос увеличился более чем в 5,5 раза, а прокат в Сочи с момента запуска показал рост в 4,5 раза.

Основная причина роста интереса россиян к долгосрочной аренде авто — сложная ситуация на авторынке. Из-за роста цен на транспортные средства около 35% опрошенных признались, что вынуждены были отказаться от покупки, хотя ранее планировали, говорят в TopCar.

С начала 2022 года средняя стоимость нового автомобиля могла вырасти примерно на 50–60%, хотя на самом деле рост цен на сопоставимые модели был даже выше, просто спрос сместился в сторону более дешевых автомобилей, отмечает аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов. Только за октябрь легковые автомобили подорожали на 2–5% (см. “Ъ” от 1 ноября). Эксперт напоминает, что так же сильно выросла и стоимость обслуживания автомобилей, в том числе запчастей: по иномаркам повышение цен могло быть в два раза и выше.

Отказ от собственных автомобилей особенно заметен среди жителей Москвы: около 15% жителей города отказались от владения транспортным средством, в том числе ввиду сложного трафика и дорогих парковок, из-за чего удобнее пользоваться общественным транспортом, отмечают в TopCar.

По данным департамента транспорта Москвы, в январе—ноябре 2023 года ежесуточно по дорогам города передвигалось в среднем около 2,84 млн автомобилей, что на 4% меньше год к году. Если же сравнивать с 2019 годом, то на дорогах столицы стало меньше на 230 тыс. машин — тогда их выезжало ежесуточно 3,07 млн.

На этом фоне обороты компаний, предоставляющих услуги аренды машин, ожидаемо демонстрируют рост. По подсчетам Росстата, в январе—сентябре 2024 года общий объем рынка по аренде и лизингу легковых автомобилей, включая каршеринг, увеличился на 25% год к году, до 56,6 млрд руб. В TopCar ожидают, что по итогам 2024 года емкость сегмента достигнет 70 млрд руб., что станет максимальным значением за всю историю наблюдений.

Однако подобные сервисы могут стать причиной дополнительного контроля для регулятора, так как автомобиль может использоваться не только для личных целей, но и, к примеру, для работы в такси, предупреждает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. К тому же, резюмирует он, аварийность на арендованном транспорте выше, чем на личном.

Дарья Андрианова