Банкиры вселяются в офис

Вслед за приобретением бывшей штаб-квартиры Росбанка недалеко от площади Трех вокзалов в этом же районе Альфа-банк выкупает принадлежащий Экспобанку бизнес-центр. Стоимость объекта оценивалась продавцом в 2,2 млрд руб. На банковский сектор приходится уже более четверти всех сделок в офисном сегменте Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Головной офис Экспобанка на Каланчевской улице

Фото: Яндекс панорамы Головной офис Экспобанка на Каланчевской улице

Фото: Яндекс панорамы

О том, что Альфа-банк (объем активов достигает 10,3 трлн руб., чистая прибыль за девять месяцев 2024 года превысила 189,9 млрд руб.) выкупил у Экспобанка (активы — 250 млрд руб., чистая прибыль — 3,4 млрд руб.) бизнес-центр общей площадью 7,8 тыс. кв. м на Каланчевской улице, 29, недалеко от площади Трех вокзалов в центре Москвы, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. В Альфа-банке подтвердили “Ъ” факт приобретения актива. В Экспобанке также сообщили о продаже объекта, но не стали называть покупателя и сумму сделки, консультантом которой выступила CORE.XP. Экспобанк продал свое здание на Каланчевской улице после перевода сотрудников головного офиса в бизнес-центр на Космодамианской набережной у Павелецкого вокзала.

Бывшее здание Экспобанка было выставлено на продажу с хорошим дисконтом к рынку, поэтому сделка прошла выгодно для покупателя, рассказал источник “Ъ”, близкий к сделке. Объект экспонировался за 2,2 млрд руб. с НДС, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик оценивает актив в 1–1,2 млрд руб.

Альфа-банк последнее время стал активно поглощать офисы в этом районе. Так, кредитная организация выкупила бывшую штаб-квартиру Росбанка общей площадью 50 тыс. кв. м на улице Маши Порываевой, 34 (см. “Ъ” от 29 октября). У компании также уже есть офис напротив этого здания на Каланчевской улице, 27. В банке сообщили “Ъ”, что планируют значительно реновировать купленные здания, объединив их в единый комплекс и расширенную штаб-квартиру для текущих и нанимаемых сотрудников.

Последнее время бизнес активно инвестирует в офисную недвижимость. В январе—октябре 2024 года общий объем сделок купли-продажи в этом сегменте в Москве достиг рекордного показателя — 694 тыс. кв. м, что уже на 55% превысило результат за весь 2023 год, подсчитали в IBC Real Estate. Это обусловлено в первую очередь крупными сделками по приобретению зданий целиком представителями государственного сектора, в частности сделкой купли-продажи башни Moscow Towers ОАО РЖД (см. “Ъ” от 24 октября) и офисной части комплекса Slava Центробанку (см. “Ъ” от 19 июля), которые обеспечили почти половину (43%) от общего результата этого года.

Стратегия по приобретению объектов в собственность имеет ряд плюсов, среди которых полный контроль над объектом с точки зрения эксплуатации и распоряжения площадями, тогда как в арендной модели всегда есть риск не договориться о продлении контракта и столкнуться в результате с вынужденным переездом, что всегда нежелательно для бизнеса, отмечает Екатерина Белова. Но у собственности тоже есть недостаток — это утрата гибкости и мобильности, отмечает гендиректор Remain Дмитрий Клапша. Если компания быстро растет или уменьшается, то при аренде проще поменять офис, поясняет эксперт. Также, продолжает он, покупка офиса предусматривает «заморозку» денег, которые компания могла бы пустить в свой бизнес.

В целом банковский сектор — один из самых активных на рынке офисной недвижимости Москвы. По подсчетам Remain, в 2024 году эта отрасль арендовала и выкупила 329,6 тыс. кв. м в бизнес-центрах столицы, что составляет 26% от общего объема сделок в сегменте. За весь 2023 год показатели были меньше — 218 тыс. кв. м, или 13% от общего объема контрактов, уточнили консультанты. Директор по продажам и приобретениям «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов считает, что при сохранении низкой вакантности в бизнес-центрах корпоративный сектор продолжит рассматривать покупку офисных площадей.

Дарья Андрианова, Ксения Дементьева