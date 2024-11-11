«Мы должны поднимать свою роль в Мировом океане»

Полгода назад Николай Патрушев, ранее на протяжении 16 лет занимавший пост секретаря Совета безопасности РФ, был назначен на пост помощника президента РФ, а чуть позже и председателя Морской коллегии России. В интервью корреспонденту «Ъ» Елене Черненко он дал оценку нынешней ситуации с безопасностью на Черном и Балтийском морях, рассказал о перспективах Северного морского пути и обозначил планы по развитию судостроения в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Позвольте перед тем, как перейти непосредственно к «морской» тематике, спросить вас о вашей оценке состоявшихся в США президентских выборов. Несет ли грядущая смена власти в США позитивные с точки зрения России изменения?

— Для достижения успеха на выборах Дональд Трамп опирался на определенные силы, перед которыми у него имеются соответствующие обязательства. И как человек ответственный, он будет обязан их исполнить.

В предвыборный период он делал много заявлений для привлечения на свою сторону избирателей, в итоге проголосовавших против деструктивной внешней и внутренней политики, которую проводила действующая администрация президента США. Но избирательная кампания завершилась, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями.

— При этом некоторые эксперты в США предполагают, что на Дональда Трампа может быть оказано сильное влияние и давление, чтобы его действия не расходились с планами американских элит, прежде всего так называемого глубинного государства (deep state). Ну, как это было в его первый срок. Его избрание явно раздражает некоторых представителей властных и бизнес-структур, и многие вообще сомневаются в его безопасности.

— Вы затронули актуальный вопрос. Нам известно о двух случаях покушения на его жизнь в ходе предвыборной кампании. В целом же за всю историю Соединенных Штатов на жизнь президентов и кандидатов покушались регулярно — более 20 раз. Во время пребывания на своем посту от рук убийц погибли четыре президента США. Поэтому спецслужбам США крайне важно не допустить повторения подобных случаев.

— По морям. Западные эксперты и СМИ в последнее время все чаще утверждают, что вооруженные силы Украины с помощью в том числе западного оружия уже чуть ли не разгромили Черноморский флот. Соответствует ли это действительности?

— Я только что посетил Черноморский флот, познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил флота и убедился в его боеспособности, готовности противостоять вызовам и угрозам с морских направлений.

Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это притом что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами.

Западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море, и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить. И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтрё.

Россия прочно удерживает свой статус одной из ведущих военно-морских держав мира, наш флот уверенно выполняет все свои задачи, начиная с самой главной — ядерного сдерживания. Не так давно атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» совершили подледный переход из операционной зоны Северного флота в районы базирования Тихоокеанского флота, протяженность маршрута превысила 4 тыс. морских миль. Такие операции приобретают особую значимость в контексте пересмотра отечественной ядерной доктрины. Наши оппоненты должны знать, что морской ядерный щит России всегда на страже нашей страны. Развиваются также и другие компоненты, силы и средства нашего флота.

— А как вы оцениваете ситуацию на Балтике? Некоторые официальные лица стран-членов НАТО говорят, что теперь это по сути «внутреннее озеро» Североатлантического альянса. Совсем недавно в германском Ростоке был открыт многонациональный морской тактический штаб НАТО…

— Американцами и их европейскими союзниками взят курс на милитаризацию Балтийского моря. Между прочим, это традиционная для Запада стратегия. Еще во время Крымской войны англичане с французами стремились овладеть Кронштадтом, а в обеих мировых войнах немцы пытались закрепиться на российском берегу Балтики. Наши моряки-балтийцы всегда сокрушали замыслы агрессоров.

В настоящее время обеспечение безопасности на Балтике является важнейшей военно-политической задачей. С момента вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также на фоне подрыва «Северных потоков» Россия принимает дополнительные меры по защите своей территориальной целостности и экономического суверенитета.

— Насколько я помню, вы один из первых поставили под сомнение «украинский след» подрыва трубопроводов. Со стороны западных официальных лиц и в СМИ много противоречивой информации по поводу этой истории. Вы не поменяли свое мнение насчет того, что за этим стоит не Украина?

— В деле террористического акта на «Северных потоках» действительно всплывают интересные подробности. Даже датские морские власти не скрывают, что американские корабли накануне находились в районе взрывов. При этом любому интересующемуся возможностями военно-морских сил зарубежных страны известно, что у украинских ВМС нет ни оборудования, ни подготовленных специалистов для совершения глубоководного теракта. Осуществить диверсию такого масштаба могли лишь подразделения специального назначения стран НАТО. Доподлинно известно, что такие боевые пловцы и соответствующая техника имеется у американских и английских спецслужб.

Поэтому нелепо звучат призывы канцлера (ФРГ Олафа.— «Ъ») Шольца провести якобы непредвзятое расследование, обвинив в диверсии каких-то украинцев.

США сознательно лишают Германию столь нужных для ее развития российских энергоносителей, а сегодняшнее руководство ФРГ подыгрывает тем, кто фактически уничтожает немецкую экономику.

По имеющейся информации, американцы и англичане рассматривают диверсию на «Северных потоках» в качестве одного из многих методов продвижения своих экономических интересов. Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире.

— И какой план стоит за всем этим, по вашему мнению?

— Его можно описать одним словом — хаос. С тех пор как гегемония Запада зашаталась, Вашингтон решил хаотизировать энергетический рынок, в том числе путем дестабилизации морских перевозок. Кроме того, при попустительстве американцев назревает очередное обострение обстановки на Ближнем Востоке и других стратегически важных районах. Присутствие американских ВМС в районе Персидского залива и их так называемые действия по обеспечению безопасности судоходства, в том числе удары по хуситам, являются лишь ширмой, за которой скрываются планы по эскалации напряженности в регионе. В том числе и для того, чтобы надавить на Китай и Индию, глубоко заинтересованных в поставках энергоносителей. А заодно создать условия для передела энергетического рынка.

Только американцы забывают историю. Танкерная война уже была в Персидском заливе в 1980-е годы. Тогда чуть не рухнула мировая страховая отрасль, начинался энергетический кризис глобального масштаба. Для его предотвращения администрации Рейгана пришлось потратить огромные средства.

Справится ли с новым кризисом нынешняя Америка, обремененная астрономическим госдолгом, трудно сказать.

В свое время Англия провозгласила себя владычицей морей, но со временем оказалось, что она взвалила на себя непомерную ношу. Попросту переоценила свои силы, а в итоге разорилась и растеряла свою морскую мощь, что во многом способствовало крушению Британской империи. Посмотрите, что сейчас представляет из себя некогда мощный английский флот. На кораблях ВМС Англии нехватка личного состава доходит до трети. Служить там непрестижно. Признаки упадка морской мощи сейчас наблюдаются и в США. На бумаге флот у них огромный, а на деле — низкий боевой дух моряков, хроническая нехватка личного состава, недостаток ремонтных мощностей и рабочих на кораблестроительных предприятиях.

— Если бы все это было столь проблематично, то западные СМИ бы, вероятно, об этом писали, а этого особо не наблюдается.

— В западном мире принято замечать соринку в чужом глазу, а в своем бревно не видеть. Между тем жесткой критике со стороны Белого дома был подвернут Морской институт ВМС США, признавший провал американской программы прибрежных боевых кораблей класса LCS из-за неудачной их конструкции. То есть даже американским специалистам непозволительно сомневаться в качестве производимой в США продукции.

— Что вас наводит на такую мысль?

— Да хотя бы широко известные примеры загадочной гибели сотрудников корпорации Boeing, заявивших об имеющихся технологических проблемах у выпускаемых авиакосмических аппаратов.

— А что может Россия противопоставить своим оппонентам на море?

— Мы должны поднимать свою роль в Мировом океане, повышать собственные возможности, укрепляя при этом взаимодействие с дружественными странами.

Огромный потенциал в морской сфере имеют страны БРИКС. Даже для Эфиопии, единственной из стран БРИКС без выхода к морю, морская торговля представляет несомненный интерес.

По сути, сама география расположения государств БРИКС подсказывает нам, что без совместной работы в Мировом океане нам не обойтись. Речь идет и о поддержании стабильности, и безопасности на морских коммуникациях, о концентрации совместных усилий в области судостроения, развития портовой инфраструктуры, подготовке морских кадров, внедрении новых технологий.

— В рамках мероприятий БРИКС в Казани президент Владимир Путин уделил отдельное внимание теме Северного морского пути, строительству и эксплуатации ледоколов. Вопросы развития СМП не так давно вы обсуждали на совещании в Мурманске. В каком направлении планируется развивать гражданское судоходство в Арктике?

— Севморпуть имеет огромную перспективу. Эта трасса должна стать круглогодичным национальным морским транспортным маршрутом. Необходимо развитие Большого Северного морского пути от Мурманска до Владивостока, увязать его с существующей транспортной инфраструктурой, внутренними водными путями, развитием железнодорожных магистралей, созданием новых глубоководных портов. Для реализации проекта БСМП важно развивать арктическое судостроение.

На прошлой неделе состоялся спуск на воду четвертого серийного универсального атомного ледокола «Чукотка». Имеющийся и продолжающий строиться ледокольный флот не имеет аналогов в мире.

Россия удерживает мировое лидерство в строительстве судов на атомном топливе и остается единственной страной в мире, обладающей атомным ледокольным флотом.

Несмотря на имеющиеся сложности, необходимо наращивать возможности нашего ледокольного флота, делать это за счет использования российских разработок и производственных мощностей, с применением отечественного оборудования и комплектующих.

— В заключение хотела бы спросить в целом о перспективах судостроения в России. У вас уже есть понимание, как повысить его эффективность?

— Эти вопросы постоянно обсуждаются в рамках Морской коллегии. Будем создавать новые производственные мощности, повышать производительность труда, обеспечивать достаточную загрузку действующих предприятий отрасли.

Весь этот процесс имеет масштабный и стратегический характер. При создании судостроительных предприятий и обеспечении их заказами важно исходить из баланса интересов заказчиков и исполнителей, учитывать государственную целесообразность и эффективность.

При этом не исключаю востребованность уже успешно зарекомендовавших себя методов организации научно-производственных цепочек. В частности, таких как, производственные объединения, позволяющие совместно работать на общий результат научно-исследовательским организациям, конструкторским бюро, заводам по выпуску комплектующих, двигателей, судостроительных и судоремонтных заводов.

В судостроении необходимо создать целостную систему нормативного правового регулирования для решения задач, стоящих перед отраслью. Для повышения эффективности развития отрасли нужен федеральный закон «О судостроении».

Считаем, что нужно сделать акцент на подготовке кадров всех специальностей, задействованных в судостроении — высококвалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов.

В нынешнем году уже значительно увеличился набор абитуриентов в вузах по специальности «судостроение». В планах — организация переподготовки специалистов по востребованным специальностям. Творческие и финансовые усилия необходимо направить на внедрение новых подходов к привлечению молодежи в отрасль.

Возможно подумать над внедрением системы грантов для рационализаторов, изобретателей, молодых ученых, способных предложить реальное внедрение робототехники в судостроение. Нам нужен флот, обеспечивающий реализацию национальных интересов России.