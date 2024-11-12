Глава СПЧ Фадеев: общество должно заявить, что квадроберы — это позор

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что запрет квадроберов на законодательном уровне может быть преждевременным. По его словам, сначала по этому вопросу должно высказаться общество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Конечно, не все можно решить законом. Сначала должна быть жесткая позиция общества. Если и это не помогает — осуждение. А если уж и это не сработает — принимать законодательный запрет квадроберов»,— сказал Валерий Фадеев в интервью агентству «Регнум».

Глава СПЧ добавил, что «проблема квадроберов — это не шутки». По его словам, они «отказываются от человеческого» и превращаются в животных. Сейчас общество должно заявить, что «квадроберы — это позор, так делать нельзя», считает он.

Квадробика — неофициальный вид спорта, который появился в Японии в 2008 году. В последнее время он стал популярен как субкультура, в которой люди имитируют движения животных. Депутат Госдумы Яна Лантратова сообщала о разработке законопроекта, который запретит квадроберов в России.

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