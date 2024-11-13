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Коммерсантъ FM
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Биткойн превысил $90 тыс. и в третий раз за месяц установил исторический рекорд

Стоимость биткойна достигла исторического максимума, превысив $90 тыс., согласно данным торговых площадок. Это уже третий рекорд в этом месяце, и цена продолжает расти.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На бирже Binance на 17:34 мск биткойн подорожал на 6,47% за сутки — до $90 987. Согласно CoinMarketCap, учитывающего данные более чем с 20 бирж, средняя стоимость биткойна составила $90 954, что на 6,49% выше вчерашнего уровня.

Криптовалюта начала дорожать с 5 ноября, после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Глава Binance Ричард Тенг в интервью Financial Times предсказывал золотой век для криптовалют с возвращением господина Трампа. Участники рынка надеются, что он изменит политику Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майнеры проголосовали за Дональда Трампа».

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