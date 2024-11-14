Между партией и наковальней

14 ноября президент России Владимир Путин встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, который рассказал ему, что партийной борьбы и конкуренции в стране больше не существует. Она приняла условный характер. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает этот вывод концептуальным для анализа текущей политической ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Леонид Слуцкий всегда идут рука об руку и плечом к плечу

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Леонид Слуцкий всегда идут рука об руку и плечом к плечу

Фото: пресс-служба президента РФ

— Владимир Владимирович, год важный, год непростой...— раздумчиво признался Леонид Слуцкий Владимиру Путину.

Тем не менее это было меткое наблюдение. И не придерешься. Короче, в точку.

Леонид Слуцкий рассказал президенту о результатах очередного выборного цикла и сам признал его успешным, причем сделал это так поспешно, словно опасался, что у Владимира Путина может оказаться другое мнение. Но вряд ли оно могло оказаться другим: по этому поводу у господина Путина просто не может быть никакого мнения.

Но интересно, что, рассуждая о результатах выборов, Леонид Слуцкий пришел к обескураживающему выводу:

— Хотя сейчас конкуренция (между партиями.— А. К.) чисто условная.

Оказывается, им больше нечего делить. Не нужно бороться за места ни в Госдуме, ни в регионах, ни вообще под солнцем. У всех в принципе все вроде и так ничего.

Но Леонид Слуцкий не это, может, имел в виду.

— В прошлом году,— рассказал он,— я обратился к россиянам с призывом: «Плечом к плечу!».

И это, между прочим, подействовало.

— Большое спасибо, вы неоднократно также повторяли это (видимо, уже потом, ознакомившись с тезисом Леонида Слуцкого.— А. К.) и в своих выступлениях, и в послании Федеральному собранию. Сейчас именно время быть плечом к плечу за страну, за президента, за нашу скорую (намекнете, насколько скорую? — А. К.) победу,— напомнил Леонид Слуцкий.— Таким образом и работаем!

Не мог он не сказать и о главном:

— Мы прожили два с половиной года без Владимира Вольфовича. Тяжело. Это третий избирательный цикл без Жириновского, наиболее для нас успешный, так что будем работать дальше.

То есть все-таки удалось взять себя в руки.

— Конечно,— продолжил Леонид Слуцкий,— люди ставят непростые вопросы, в том числе вопрос трудовой миграции. Мы выступили с инициативой, которая поддержана и партией парламентского большинства, «Единой Россией», и другими коллегами: запретить неквалифицированным мигрантам привозить их огромные семьи, чтобы не было источника социальной напряженности, очередей в поликлинике, сложного поведения детей мигрантов в школах и многого другого, что не совсем вяжется с нашими традициями, с устоями нашего общества.

Очереди в поликлинике не вяжутся с устоями любого общества. А вот законопроект, который уже получил условное название «Один приехал — один выехал», уже в Госдуме.

Правда, неясно, как контролировать въезд огромных семей (а чаще всего работают мать с отцом, в которых нуждается работодатель; и что, детей они должны оставить на время сиротами на исторической родине?), которые приезжают в Россию в условиях безвизового режима с некоторыми странами СНГ. Как остановить именно этот поток? А многие к тому же уже получили российское гражданство.

У Леонида Слуцкого есть ответы на вопросы:

— Надо больше, с нашей точки зрения, внедрять наукоемких, роботизированных производств, чтобы не было необходимости в неквалифицированной трудовой миграции!

Оставалось вздохнуть и согласиться. Да, надо.

— Но тем, кто уже приехал, нужно уважать наши традиции и правила,— заявил Леонид Слуцкий.— Отработал и уехал! Когда они привозят с собой свои огромные семьи, в обществе возникает напряжение! Безусловно, это очень тонкая материя, которую надо отрабатывать с правительством в первую очередь. Мы находимся в постоянном диалоге.

Слушая Леонида Слуцкого, я все время вспоминал, конечно, Владимира Жириновского. Вот кто бы разложил по полочкам. Заслушались бы. А не «в постоянном диалоге».

— Другой вопрос, который постоянно звучит от людей,— это так называемый закон о честной цене,— продолжил лидер ЛДПР.— Люди, особенно старшего поколения, привыкли видеть на упаковке цену за один килограмм, за один литр, а там мелко написано «910 миллилитров» и так далее! В масштабах страны есть вопрос, поэтому будем решать.

А кто еще, если не ЛДПР, и сделает что-то для людей в стране? Кто решит? Не правительство же. Не «Единая» же «Россия». Ах да, конкуренция же условная...

— У вас по вопросам демографии и социального развития было предложено 132 законопроекта,— напомнил господин Путин.

— У нас два таких пакета законопроектов,— согласился Леонид Слуцкий.— Первый действительно касается демографии. Вы об этом говорите в каждом выступлении. Нам не нужно оставлять тем, кто идет за нами, вопросы демографии, нам нужно «расшить» их, как бы это ни было сложно и архисложно сегодня. Россия снова должна стать страной многодетных семей. Как бы, может быть, фантастично это ни звучало, но эта задача на ближайшие несколько лет совершенно реальна, если создавать факторы, которые будут содействовать молодым семьям! Мы вместе с людьми такие предложения разработали. Поэтому сегодня, с вашего разрешения, вам доложу.

Многодетным семьям мигрантов, которые могли бы исправить демографическую ситуацию (и пока исправляют, получая и гражданство тоже, и это уже миллионы людей), вход в Россию будет воспрещен. Но предложения есть. Правда, такие, о которых в открытом режиме не говорят. И не такие, о которых господин Путин говорит в каждом выступлении и от которых, видимо, нет толку, раз ситуация не меняется. И проблема уже настолько серьезная, что понадобился Леонид Слуцкий с его решениями в закрытом режиме.

Господин Слуцкий был прав в главном: все это звучало фантастично.

— Второй пакет законопроектов,— обратил он внимание президента,— касается специальной военной операции. Сейчас нужно делать все возможное и невозможное для скорейшей победы. Это, наверное, из этого и будем исходить, крайняя схватка с нацизмом в нашей истории (но уверенности все же нет.— А. К.), и мы сейчас работаем ежедневно. Мы, как некоторые коллеги, не считаем количество гуманитарных конвоев, которые отправляем каждый день!

Немного жестоко, скажете вы, по отношению к коллегам. И так и было бы — жестоко, но справедливо, и можно было бы согласиться, если бы Леонид Слуцкий тут же не начал бы считать:

— Полностью на нашем обеспечении сегодня несколько подразделений. Наш партиец, руководитель брянского регионального отделения Сергей Сергеевич Антошин, возглавил бригаду «БАРС-Брянск» — одну из трех бригад «БАРС». Еще есть «БАРС-Курск» и «БАРС-Белгород», которые выполняют боевые задачи в зоне контртеррористической операции. Так что будем всячески [поддерживать] и уже поддерживаем полностью и во всем. И полностью на нашем обеспечении — казачья разведывательно-штурмовая бригада «Днепр». Она выполняет боевые задачи на одном из самых сложных участков Херсонской области — Кинбурнской косе!

Он рассказал президенту о том, как работает сам:

— Я отвечаю за 48 часов на любое обращение, поэтому, наверное, люди стали доверять!

Оказывается, в любой ситуации можно разобраться, и тут же все решить, и отправить письмо, и человек получит его, и начнет доверять, и все за 48 часов.

Вот такому и Владимир Жириновский позавидовал бы.

Андрей Колесников