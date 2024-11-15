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Ветер встанет на Востоке

Правительство разыграет генерацию в ДФО на двух отборах

Правительство определилось с объемом новой генерации на Дальнем Востоке, необходимой для решения проблемы сложившегося там энергодефицита. По данным “Ъ”, власти хотят провести два отбора проектов новой генерации: квота для ТЭС может составить 678 МВт и для ветряных и солнечных (ВЭС и СЭС) электростанций — 1,7 ГВт. Минэнерго также предлагает правительству обсудить увеличение объема поддержки зеленой генерации.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке правительство предлагает провести два отдельных конкурса на конкурентном отборе мощности новой генерации (КОМ НГ) — для проектов ТЭС и генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Это следует из материалов к правкомиссии по развитию электроэнергетики, которая пройдет 18 ноября. Минэнерго должно представить предложения по проведению отборов до 1 апреля 2025 года (о других предложениях см. материал «Инвесторы устремились на юг»).

По оценкам «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы), квота по строительству «гарантированной генерации» в энергосистеме Востока может составить не менее 678 МВт, остальной дефицит можно закрыть с помощью ВЭС и СЭС в объеме до 1,7 ГВт с датой начала поставки до 2028 года.

Предлагаемые регионы для строительства ВИЭ-генерации — Хабаровский край, Амурская область и Еврейская АО. Ранее на открытый конкурс по наименьшей цене стройки предлагалось выставить проекты ТЭС на 587 МВт (см. “Ъ” от 6 мая). В материалах правкомиссии также упоминается, что Минэнерго должно дать предложения по увеличению объема поддержки ВИЭ-генерации. В Минэнерго дополнительных комментариев не предоставили.

Механизм КОМ НГ был запущен для точечного закрытия дефицитов в энергосистеме. Параметры для каждого отбора утверждает правительство. Инвестор, победивший в отборе, окупает вложения за счет оптового энергорынка, который платит надбавку за мощность новых объектов.

В РФ инвесторы строят объекты ВИЭ по программе поддержки зеленой генерации и получают повышенные платежи энергорынка по договорам поставки мощности (ДПМ) в течение 15 лет. Действующая программа поддержки ВИЭ-генерации рассчитана до 2035 года.

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Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ) Алексей Жихарев полагает, что технологически нейтральный КОМ НГ с конкуренцией по одноставочной цене на электроэнергию станет хорошим инструментом для привлечения инвестиций и выбора оптимальных с точки зрения общесистемных затрат решений. «В перспективе такой подход может стать основным для развития энергосистемы»,— говорит он.

Учитывая, что солнечная и ветровая электроэнергия стала вдвое дешевле угольной, увеличение квоты для ВИЭ-генерации, по его мнению,— максимально экономически эффективное решение.

«Участники рынка ориентируются на дополнительную возможность для инвестиций в проекты в энергодефицитных районах в совокупности не менее 3 ГВт в перспективе до 2030 года за счет ДПМ ВИЭ и КОМ НГ»,— резюмирует он.

По оценкам Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ, расчеты удельной дисконтированной стоимости производства электрической энергии (LCOE) для ВИЭ-генерации на Дальнем Востоке формируются на довольно низком уровне: около 5,9 руб. за кВт•ч для ВЭС, 6,9 руб. за кВт•ч — для СЭС. Ниже LCOE только у АЭС.

Татьяна Дятел

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