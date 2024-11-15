Такой Трамп нам не нужен

Дональд Трамп вовсе не пророссийский политик, а американский патриот, «подарков» от которого России ждать не стоит, подчеркнули в четверг участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, аналитический центр, работающий с администрацией президента). Также они были скептичны по поводу обещаний избранного президента США урегулировать конфликт на Украине. Впрочем, по словам собеседников “Ъ”, некоторые позитивные, хотя и осторожные ожидания по этому вопросу у российских властей все же есть.

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По данным ВЦИОМа, выборы президента США-2024 вызвали у россиян достаточно высокий интерес: за этой кампанией в той или иной форме следили 69% опрошенных. При этом 33% респондентов считают, что при президенте Дональде Трампе отношения США и России улучшатся (см. график).

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По информации источников “Ъ”, в администрации президента (АП) считают необходимым снизить уровень ожиданий от победы «нового старого» президента. По словам одного из источников “Ъ”, вскоре после выборов в США этот вопрос обсуждался на одном из совещаний в АП, где были оглашены основные тезисы, которых стоит придерживаться экспертам в их публичных выступлениях. В частности, речь шла о том, что не стоит быть слишком оптимистичными в отношении обещаний господина Трампа по урегулированию на Украине, так как он «герой-одиночка» и его планам могут помешать элиты, к тому же вообще не факт, что он сможет «принудить Украину к миру», рассказывает собеседник “Ъ”.

Примерно в том же духе высказывались 14 ноября и участники круглого стола ЭИСИ, на мероприятия которого, как правило, приглашаются эксперты, работающие с внутриполитическим блоком Кремля и согласующие с ним свои позиции. Например, представитель ЭИСИ Фирдус Алиев отметил, что действия оппонентов Дональда Трампа породили «волну спекулятивных публикаций», в том числе о его политике в отношении России и украинского конфликта.

Депутат Госдумы и политолог Олег Матвейчев напомнил, что еще во время выборов-2016 Трампа атаковали обвинениями в том, что он ставленник Москвы, из-за чего в ходе своего президентства он был вынужден «обелять себя», проводя политику против России,— например, именно в период его президентства шло активное вооружение Украины. Поэтому и теперь от господина Трампа точно не стоит ждать «бесплатных подарков», настаивал депутат. «Трамп — лишь верхушка айсберга политической системы США и зависим от американских политических элит»,— согласился политолог Павел Данилин. А эксперт Николай Миронов добавил, что Дональд Трамп будет ориентироваться на своего избирателя и соответствующую социологию, но по факту его действия будут зависеть от мнения многих субъектов, в том числе и элит. Кроме того, он обратил внимание на то, что в заявлениях избранного президента не было заявлений об отказе Америки от «гегемонии».

Следующие выступающие предрекали и другие потенциальные опасности для России от президентства господина Трампа. Так, по мнению философа Бориса Межуева, будущий президент будет пытаться расколоть БРИКС и активизируется на латиноамериканском направлении. И даже возможный выход США из НАТО может навредить интересам России, ведь тогда Европа может от «расслабленного» состояния перейти к более военизированному, предупредил эксперт. «Проблема в том, что Трамп, несмотря на кажущуюся антиистеблишментность, вполне системный игрок»,— подытожил дискуссию политолог Владимир Шаповалов, добавив, что Трамп не лучше и не хуже других президентов США.

Именно такие аргументы о Дональде Трампе Кремль сейчас намерен доносить до россиян, потому что в обществе наблюдаются завышенные ожидания от его победы, подтверждают два источника “Ъ”, осведомленные о работе АП с экспертным сообществом.

Понятно, что многие граждане хотели бы окончания СВО, и сейчас у этих людей может быть эйфория, объясняют собеседники “Ъ”.

Но это может выйти боком самой российской власти, на которую, если такие ожидания не сбудутся, россияне могут перенести негатив. «Будут думать, что Дональд Трамп был готов (к урегулированию.— “Ъ”), а российские власти не реализовали эту возможность»,— поясняет собеседник.

Отметим, что публично официальные лица РФ высказываются относительно победы Дональда Трампа крайне аккуратно. «Пока рано говорить о надеждах. Контактов пока не было»,— говорил, например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о контактах Кремля с будущим главой Белого дома. Хотя, как уверяют источники “Ъ”, в целом определенные позитивные ожидания от нового президента США в контексте конфликта на Украине у российских властей действительно есть. «Но они очень осторожные»,— признается один из собеседников.

Сам Владимир Путин, напомним, в своем недавнем выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с США, а сам он — к разговору с Дональдом Трампом, но «мяч на их стороне». А вторжение ВСУ в Курскую область, по мнению президента, было нужно, чтобы показать, что «все усилия администрации Демпартии (США.— “Ъ”) на украинском направлении были не напрасны». Напомним, однопартийцы господина Трампа также получили большинство в обеих палатах Конгресса.

Андрей Винокуров