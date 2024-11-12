Педиатр получила военно-судебный диагноз

Тушинский суд Москвы признал 68-летнего педиатра Надежду Буянову виновной в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ» (ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, врач на приеме заявила вдове погибшего бойца, что он был «законной целью для Украины». Госпожа Буянова утверждала, что ее оговорили; защита подчеркивала, что записи спорного разговора нет, поэтому обвинение выглядит как «слово против слова». Суд приговорил врача к пяти с половиной годам колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Педиатр Надежда Буянова весь процесс настаивала, что стала жертвой оговора со стороны пациентки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Педиатр Надежда Буянова весь процесс настаивала, что стала жертвой оговора со стороны пациентки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник на оглашение приговора по делу в отношении Надежды Буяновой в суд пришли около 70 человек, включая представителей СМИ. Несколько слушателей надели белые майки с фотографией врача и надписью «Надежда!». Из стеклянного «аквариума» врач поблагодарила тех, кто небезразличен к ее судьбе, назвав обвинение «абсурдом».

Уголовное дело в отношении педиатра было возбуждено в феврале по поручению главы СК России Александра Бастрыкина. Поводом стало видеообращение жительницы Москвы Анастасии Акиньшиной, опубликованное в Telegram-канале Mash. Женщина рассказала, что привела семилетнего сына на прием к Надежде Буяновой. Там ребенок стал плохо себя вести, и она объяснила врачу, что мальчик тяжело переживает гибель отца на СВО. По словам госпожи Акиньшиной, в ответ педиатр назвала ее супруга «законной целью для Украины» и обвинила Россию в агрессии.

Надежда Буянова утверждала, что ее оговорили: «Я врач, я не могу произнести такие слова». Суд назначил ей запрет определенных действий, но в конце апреля отправил педиатра в СИЗО из-за поездки в другой город. На очной ставке госпожа Акиньшина заявила, что ее сын не находился в кабинете врача во время конфликта с врачом, но «дверь была приоткрыта, дети слышали разговор на повышенных тонах с Буяновой и мои крики».

Во время дополнительного допроса она заявила, что ребенок все-таки присутствовал в кабинете, когда разговор зашел о его отце. Расхождение в показаниях Анастасия Акиньшина объяснила «шоковым состоянием».

В обвинительном заключении говорится, что врач «по мотивам политической ненависти» сообщила «заведомо ложную информацию об убийстве мирных жителей в ходе СВО и нападении на Украину». Обвинение приложило видеозапись из коридора поликлиники — с моментом, когда госпожа Акиньшина выходила из кабинета. На видео не было звука (аудиозапись приема, по словам руководства поликлиники, оказалась «неразборчивой»), но следствие заявило о «невербальных» признаках конфликта. Также, по данным следствия, в телефоне подсудимой были обнаружены фотографии Степана Бандеры, «изображения российского флага с одобрением уничижительных действий по отношению к нему» и другие похожие материалы. Адвокат Оскар Черджиев заявил суду, что телефоном «пользовался еще один человек» и эти материалы не принадлежат подсудимой.

В июне в суде зачитали протокол допроса сына Анастасии Акиньшиной сотрудниками ФСБ. «Врач сказала маме, что папа был законной целью Украины, Россия — страна-агрессор и что Россия убивала мирных жителей на Украине»,— сообщил мальчик. Защита заявила, что семилетний ребенок не мог осознанно произнести «страна-агрессор», «законная цель» и «СВО». Адвокаты ходатайствовали о допросе мальчика в суде, но получили отказ.

На заседании 8 ноября обвинение запросило для госпожи Буяновой шесть лет лишения свободы — по мнению прокурора, ее вина полностью доказана показаниями Анастасии Акиньшиной и ребенка, а также материалами из телефона.

Во вторник суд приговорил 68-летнего педиатра к пяти с половиной годам колонии. Некоторые присутствующие прокричали «Позор!», и их вывели из зала.

Адвокат Черджиев заявил “Ъ”, что считает вину своей подзащитной недоказанной: «Получим мотивированный приговор, изучим и подадим апелляционную жалобу».

Эмилия Габдуллина, Александр Черных