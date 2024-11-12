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Педиатр получила военно-судебный диагноз

Надежду Буянову приговорили к пяти с половиной годам колонии после жалобы пациентки

Тушинский суд Москвы признал 68-летнего педиатра Надежду Буянову виновной в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ» (ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, врач на приеме заявила вдове погибшего бойца, что он был «законной целью для Украины». Госпожа Буянова утверждала, что ее оговорили; защита подчеркивала, что записи спорного разговора нет, поэтому обвинение выглядит как «слово против слова». Суд приговорил врача к пяти с половиной годам колонии.

Педиатр Надежда Буянова весь процесс настаивала, что стала жертвой оговора со стороны пациентки

Педиатр Надежда Буянова весь процесс настаивала, что стала жертвой оговора со стороны пациентки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Педиатр Надежда Буянова весь процесс настаивала, что стала жертвой оговора со стороны пациентки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник на оглашение приговора по делу в отношении Надежды Буяновой в суд пришли около 70 человек, включая представителей СМИ. Несколько слушателей надели белые майки с фотографией врача и надписью «Надежда!». Из стеклянного «аквариума» врач поблагодарила тех, кто небезразличен к ее судьбе, назвав обвинение «абсурдом».

Уголовное дело в отношении педиатра было возбуждено в феврале по поручению главы СК России Александра Бастрыкина. Поводом стало видеообращение жительницы Москвы Анастасии Акиньшиной, опубликованное в Telegram-канале Mash. Женщина рассказала, что привела семилетнего сына на прием к Надежде Буяновой. Там ребенок стал плохо себя вести, и она объяснила врачу, что мальчик тяжело переживает гибель отца на СВО. По словам госпожи Акиньшиной, в ответ педиатр назвала ее супруга «законной целью для Украины» и обвинила Россию в агрессии.

Надежда Буянова утверждала, что ее оговорили: «Я врач, я не могу произнести такие слова». Суд назначил ей запрет определенных действий, но в конце апреля отправил педиатра в СИЗО из-за поездки в другой город. На очной ставке госпожа Акиньшина заявила, что ее сын не находился в кабинете врача во время конфликта с врачом, но «дверь была приоткрыта, дети слышали разговор на повышенных тонах с Буяновой и мои крики».

Во время дополнительного допроса она заявила, что ребенок все-таки присутствовал в кабинете, когда разговор зашел о его отце. Расхождение в показаниях Анастасия Акиньшина объяснила «шоковым состоянием».

В обвинительном заключении говорится, что врач «по мотивам политической ненависти» сообщила «заведомо ложную информацию об убийстве мирных жителей в ходе СВО и нападении на Украину». Обвинение приложило видеозапись из коридора поликлиники — с моментом, когда госпожа Акиньшина выходила из кабинета. На видео не было звука (аудиозапись приема, по словам руководства поликлиники, оказалась «неразборчивой»), но следствие заявило о «невербальных» признаках конфликта. Также, по данным следствия, в телефоне подсудимой были обнаружены фотографии Степана Бандеры, «изображения российского флага с одобрением уничижительных действий по отношению к нему» и другие похожие материалы. Адвокат Оскар Черджиев заявил суду, что телефоном «пользовался еще один человек» и эти материалы не принадлежат подсудимой.

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В июне в суде зачитали протокол допроса сына Анастасии Акиньшиной сотрудниками ФСБ. «Врач сказала маме, что папа был законной целью Украины, Россия — страна-агрессор и что Россия убивала мирных жителей на Украине»,— сообщил мальчик. Защита заявила, что семилетний ребенок не мог осознанно произнести «страна-агрессор», «законная цель» и «СВО». Адвокаты ходатайствовали о допросе мальчика в суде, но получили отказ.

На заседании 8 ноября обвинение запросило для госпожи Буяновой шесть лет лишения свободы — по мнению прокурора, ее вина полностью доказана показаниями Анастасии Акиньшиной и ребенка, а также материалами из телефона.

Во вторник суд приговорил 68-летнего педиатра к пяти с половиной годам колонии. Некоторые присутствующие прокричали «Позор!», и их вывели из зала.

Адвокат Черджиев заявил “Ъ”, что считает вину своей подзащитной недоказанной: «Получим мотивированный приговор, изучим и подадим апелляционную жалобу».

Эмилия Габдуллина, Александр Черных

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Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года

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11 ноября на парковке Центрального стадиона Казани шло оформление выставки трофейной техники НАТО, которая пройдет с 13 по 19 ноября

11 ноября на парковке Центрального стадиона Казани шло оформление выставки трофейной техники НАТО, которая пройдет с 13 по 19 ноября

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11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) проинспектировал командный пункт группировки войск «Днепр» в Херсонской области и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) проинспектировал командный пункт группировки войск «Днепр» в Херсонской области и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области &lt;br> На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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11 ноября на парковке Центрального стадиона Казани шло оформление выставки трофейной техники НАТО, которая пройдет с 13 по 19 ноября

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) проинспектировал командный пункт группировки войск «Днепр» в Херсонской области и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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