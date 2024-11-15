Совкомбанк возродит Рокетбанк

Как стало известно “Ъ”, Совкомбанк приобрел финтех-платформу «Рокет», которая ранее работала под брендом Рокетбанк на лицензии Киви-банка, чей бизнес был свернут. В сделку вошли бренд и команда, клиентская база если и осталась, то требует восстановления. Эксперты затруднились оценить стоимость сделки, они уверены, что проект будет развиваться как отдельный бизнес, но с лицензией Совкомбанка и его инвестициями. Для перезапуска проекта потребуется 1–3 млрд руб., полагают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Почуев / ТАСС Фото: Михаил Почуев / ТАСС

О приобретении Совкомбанком финтех-платформы «Рокет» рассказали “Ъ” источники, близкие к сделке. По последним известным данным, «Рокет» принадлежала группе Qiwi и работала на лицензии Киви-банка. Но еще до отзыва лицензии у последнего проект был свернут. В конкурсное имущество Киви-банка этот актив не попал, знает собеседник “Ъ”, близкий к АСВ. Таким образом, продающей стороной с высокой долей вероятности выступила одна из компаний группы Qiwi, наиболее вероятно АО «Киви». В компании воздержались от комментариев. В Совкомбанке не ответили на запрос “Ъ”.

По словам собеседников “Ъ”, проект вернет себе прежнее имя Рокетбанк и будет первое время работать на лицензии Совкомбанка, в дальнейшем не исключено получение собственной лицензии, по аналогии с банком «Точка».

Рокетбанк был основан в 2012 году Олегом Козыревым, Виктором Лысенко, Алексеем Колесниковым и Михаилом Провизионом. Запущен в 2013 на лицензии банка «Интеркоммерц», но в 2015 году у банка она была отозвана. Проектом интересовалась группа «Тинькофф», но он достался банку «Открытие», сумма сделки составила 300 млн руб., или около $4,5 млн. В августе 2017 года Рокетбанк перешел во владение группы Qiwi и работал на лицензии Киви-банка. Но в 2019 году было принято решение о его продаже, однако покупателя не нашлось. В итоге в августе 2019 года Рокетбанк был выведен в самостоятельное юрлицо «Рокет» и продолжил свою работу в качестве филиала Киви-банка.

19 января 2021 года Рокетбанк объявил о сворачивании деятельности. На тот момент в Рокетбанке было около 43 тыс. активных счетов. «Рокет» имел активы и проекты в сегменте платежных сервисов, в частности, в рамках продуктовой линейки B2B2C. Информации об активах «Рокет», численности персонала и прочем на данный момент нет. По словам директора инвестиционного банка Aspring Capital Алексея Куприянова, сейчас, вероятно, основным активом «Рокет» является сам бренд, который в прошлом был конкурентом «Тинькофф».

Можно расценивать эту покупку как выход в некую новую клиентскую нишу.

Собеседники “Ъ” оценивают сумму сделки в $1 млн. «Основной актив — бренд, вряд ли он стоит дорого сейчас»,— говорит один из них. По словам другого собеседника “Ъ”, вероятно, Совкомбанк дает команде «Рокет» возможность «зайти второй раз в ту же воду», где у них неплохо получалось — работу с самозанятыми, ИП, МСБ. «Похоже на франчайзинговую сделку — вот вам деньги, и развивайтесь сами под своим брендом, нас особо не трогайте, а прибыль разделим 50/50,— говорит еще один собеседник “Ъ”.— Думаю, что шансы на развитие у них есть — возможно, будут по сценарию "Точки" строить банк для нового поколения». По его оценкам, для перезапуска проекта (на рекламу, зарплаты сотрудникам, восстановление технологий и т. д.) могут потребоваться инвестиции около 1–3 млрд руб. По мнению гендиректора «Бизнесдром» Павла Самиева, логично в данном случае не слияние с Совкомбанком. «У проекта есть, пусть и не активная, база клиентов, есть хорошее позиционирование и имидж, продуктовая линейка, которая комплементарна тому, что есть у Совкомбанка,— отмечает он.— Смысл в сохранении собственного бренда, с целью зацепить клиентскую базу, которая в меньшей степени освоена Совкомбанком».

Такие инвестиции могут оправдать себя. «Скорее всего, там остались креативные и перспективные сотрудники, на ноу-хау которых на стыке банкинга и IT и планирует опереться Совкомбанк»,— отмечает CEO сервиса партнерских продаж Pampadu Сергей Локтев.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова