Путин увеличил выплаты для получивших инвалидность бойцов СВО

Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает до 4 млн руб. размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вчера президент подписал указ о дифференциации выплат за ранения. Определить их размеры он поручил правительству. Согласно его постановлению, военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в 3 млн руб., с легкими — в 1 млн руб. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. руб.

Как следует из нового указа президента, выплаты в 4 млн руб. будут осуществляться с учетом прошлой единоразовой выплаты. Они положены если инвалидность наступила в результате ранения, полученного в период с 24 февраля 2022 года. Производиться выплата будет фондом «Защитники отечества». Указ вступает в силу с момента его подписания, то есть с 14 ноября 2024 года.

Ранее для бойцов СВО была предусмотрена единовременная выплата за ранение в 3 млн руб., за гибель — 5 млн руб. Также при увольнении из-за травмы или увечья, полученных во время службы, положена ежегодно индексируемая выплата. С января 2024 года она составляет 3,2 млн руб.

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