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Коммерсантъ FM
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Вторичка плохо уходит

Квартиры становится сложно продать даже с дисконтом

Продавцам все сложнее избавиться от недвижимости на вторичном рынке. Из-за падающего спроса, спровоцированного фактически запретительными ставками по ипотеке, средний срок продажи квартир по итогам января—октября вырос более чем на треть год к году и теперь составляет 74 дня. Собственники вынуждены предлагать дисконты, но большинство из них все равно не готовы давать скидки более 5% от стоимости объекта.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам января—октября 2024 года срок экспозиции квартир на вторичном рынке в 14 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях в среднем достиг 74 дней — это на 35% больше год к году, подсчитали в «Яндекс Недвижимости». По данным «ЦИАН.Аналитики», этот показатель за десять месяцев текущего года увеличился на 44% год к году, до 130 дней.

Самая заметная пролонгация срока продаж жилья на вторичном рынке в октябре 2024 года наблюдалась в Краснодаре — до 93 дней против 62 дней годом ранее, отмечают в «Яндекс Недвижимости». В Волгограде этот показатель составил 88 и 60 дней соответственно, в Красноярске — 86 и 52 дня (см. подробнее таблицу).

Как менялись сроки продажи квартир на вторичном рынке городов-миллионников России

Город Средний срок экспозиции в январе—октябре 2024 года (дней) Средний срок экспозиции в январе—октябре 2023 года (дней) Изменение среднего срока экспозиции год к году (%) Средний дисконт в 2024 году (в % от стоимости лота)
Красноярск 85,9 52,1 64,9 4,2
Челябинск 69,1 46,5 48,6 4,8
Краснодар 92,8 62,5 48,5 4,8
Самара 61,7 41,7 48,0 4
Омск 64,9 44,1 47,2 3,9
Волгоград 88,1 60 46,8 4,3
Новосибирск 84,6 58,3 45,1 4,7
Пермь 67,5 49,9 35,3 4,9
Уфа 73,4 56 31,1 3,8
Воронеж 74,8 57,5 30,1 4
Ростов-на-Дону 75,4 58,7 28,4 3,9
Нижний Новгород 75,3 60,2 25,1 4
Екатеринбург 62,3 49,9 24,8 4
Санкт-Петербург 72,5 58,3 24,4 4
Казань 70,2 60,6 15,8 3,8
Москва 61,3 56,9 7,7 3,8

Источник: данные сервиса «Яндекс Недвижимость».

На этом фоне собственники квартир начинают снижать цены, но пока не так значительно. В городах-миллионниках средний размер дисконта варьируется от 3% до 5%, говорят в «Яндекс Недвижимости». По подсчетам аналитиков, доля таких объявлений за январь—октябрь 2024 года выросла на 5,8 п. п. год к году, до 44,6%. По данным руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, собственники не готовы предлагать существенные скидки: за последнюю неделю 72% продавцов квартир снизили заявленные цены не более чем на 3%, 14% — на 4–9%.

Средняя стоимость вторичного жилья в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях по итогам октября 2024 года составила 146,4 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,2% за месяц, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике».

В компании говорят, что рост замедляется: в сентябре увеличение оценивалось в 0,4%. В «Яндекс Недвижимости» динамику для городов-миллионников оценивают в 0,5%, до 134 тыс. руб. за 1 кв. м.

Увеличение срока экспозиции на вторичном рынке жилья связано со снижением спроса на такую недвижимость, констатирует Алексей Попов. По данным Росреестра, за январь—сентябрь 2024 года только в Москве объем сделок в этом сегменте снизился на 20,3%, до 101,7 тыс. Это происходит из-за фактически заградительных ипотечных ставок, предлагаемых для покупки квартир на вторичном рынке, отмечает управляющий директор консалтинговой компании NF Dom (входит в NF Group) Наталья Сазонова. По подсчетам директора профильного направления «Инком-Недвижимости» Сергея Шломы, с начала этого года с использованием ипотеки заключено около 20% сделок на вторичном рынке жилья. Для сравнения: в прошлом году этот показатель достигал 40%. Кроме того, добавляет Алексей Попов, на динамику влияет высокая база 2022–2023 годов, когда большинство россиян решили свои жилищные вопросы в условиях относительно доступных ставок по жилищным кредитам.

Как рынок жилья адаптируется к высоким ставкам по ипотеке

В условиях повышенной ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 21%, потенциальные покупатели принимают решения о покупке недвижимости более обдуманно, а это занимает больше времени, отмечает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. По его словам, граждане тщательнее изучают инфраструктуру района, состояние жилья, его площадь и уровень скидки, на которую готов пойти собственник.

Спрос на вторичное жилье останется на уровне текущего года, прогнозирует Сергей Шлома. В этом сегменте продолжат заключаться альтернативные сделки, когда покупатель продает имеющуюся квартиру и покупает новую на вырученные деньги, отмечает директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Если ключевая ставка не снизится, то, по прогнозам Натальи Сазоновой, заметная часть потенциальных покупателей будет откладывать покупку до момента, когда условия по ипотеке станут более доступными, и продолжать аренду жилплощади.

София Мешкова

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