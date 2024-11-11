ЦБ предложил ограничить выдачу ипотек на срок свыше 30 лет

Центральный банк России 11 ноября представил план по использованию нового механизма макропруденциальных лимитов (МПЛ) в ипотечном кредитовании. Ключевое предложение ЦБ — ограничить выдачу ипотеки сроком более 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Макропруденциальные лимиты — инструмент ЦБ, который позволяет устанавливать для банков предельную долю выдачи кредитов с конкретными характеристиками. Сейчас МПЛ применяется в сегменте кредитных карт и необеспеченных кредитов. В залоговом кредитовании ЦБ пока не может использовать этот механизм — соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

В материалах ЦБ по совершенствованию инструментов кредитования говорится, что МПЛ по ипотеке будут распространяться на четыре категории:

ипотека по договорам участия в долевом строительстве на первичном рынке;

ипотека на покупку готового жилья и апартаментов;

ипотека на строительство индивидуального жилого дома;

иные ипотечные кредиты, к которым ЦБ предлагает относить потребкредит под залог недвижимости.

Первые два типа МПЛ могут начать действовать с 1 июля 2025 года. Два последних типа — с 1 января 2026 года. Ранее ЦБ сообщал, что ограничения на срок ипотеки вводиться не будет. В представленных материалах говорится, что оптимальным ЦБ считает значения МПЛ в ипотеке: показатель долговой нагрузки — выше 50%, первоначальный взнос — ниже 20%, срок кредита — свыше 30 лет.

Вместе с тем в материалах ЦБ говорится, что значения МПЛ будут установлены так, «чтобы не допустить ухудшения текущих стандартов кредитования».

Как ипотечный стандарт повлияет на условия по кредитам — в материале «Ъ».