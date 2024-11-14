Полеты не заправили деньгами

Росавиация может не успеть до конца года распределить 19 млрд руб. на две ключевые и крупнейшие субсидии на перевозки: на рейсы между регионами в обход Москвы, а также полеты между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Источники “Ъ” объясняют причину попыткой Минтранса объединить субсидии, что, в свою очередь, не согласовал Минфин. Как следствие, авиакомпании не могут планировать рейсы и начать продавать билеты с 1 января. Ряд собеседников “Ъ” в связи с этим опасаются закрытия существенной части из более чем 400 маршрутов. В Минтрансе заявили “Ъ”, что дали указание открывать продажу билетов до получения денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиакомпаниям даны указания продавать билеты на субсидируемые направления после 1 января, чтобы не накалять обстановку

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Авиакомпаниям даны указания продавать билеты на субсидируемые направления после 1 января, чтобы не накалять обстановку

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Минтранс и Росавиация не могут согласовать с Минфином условия предоставления двух основных мер господдержки авиаотрасли на 2025 год, сообщили “Ъ” семь источников в отрасли и собеседник, близкий к Минтрансу. Речь идет о субсидиях по постановлениям 1242 и 215 — на региональные рейсы в обход Москвы и полеты между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Также задерживается согласование субсидий по постановлению 1172, получателем которых выступает «Аврора»,— на социально значимые маршруты на Дальнем Востоке.

Эти субсидии получают около 20 авиакомпаний для более чем 400 маршрутов. По постановлению 1242 на региональные рейсы в 2025 году в проекте бюджета заложено почти 8 млрд руб., по постановлению 215 — 11,1 млрд руб., по постановлению 1172 — 7,2 млрд руб. Всего федеральный проект «Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта» в 2025 году оценивается в 31 млрд руб.

По действующим условиям предоставления субсидий на перевозки по двум программам заявки на их получение должны объявляться не позднее 1 октября, а рассмотрение длиться не менее месяца. Обычно Росавиация начинала принимать заявки к 1 сентября и завершала прием до 1 октября, средства распределялись до 1 декабря. К этой дате перевозчики уже, как правило, составляли расписание полетов с 1 января и открывали продажи билетов на субсидируемые рейсы.

Сейчас, по словам собеседников “Ъ” в отрасли, в ряде регионов билеты на отдельные направления с нового года все еще не поступили в продажу. По словам одного из собеседников “Ъ”, ситуацией также обеспокоены региональные власти, которым поступают обращения пассажиров. Кроме того, по его данным, к вопросу подключилось Минобороны, которое контролирует доступность билетов для военнослужащих в места отдыха и лечения.

В случае отсутствия субсидий авиакомпании, как полагают источники “Ъ”, будут вынуждены либо продавать билеты по коммерческой стоимости, либо вносить корректировки в действующее расписание, либо вовсе уходить с маршрута.

По наиболее пессимистичной оценке, из-за несвоевременного или сокращенного финансирования перевозчикам придется закрыть до половины из субсидируемых рейсов из-за их низкой рентабельности или убыточности.

Крупнейшие перевозчики, летающие по субсидируемым маршрутам, в том числе «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair, “Ъ” не ответили. Источники “Ъ” в семи авиакомпаниях независимо друг от друга рассказали, что задержка связана с планами Минтранса объединить две главные субсидии в одно новое постановление.

Близкий к Минтрансу собеседник “Ъ” лишь сообщил, что Минтранс и Минфин в этом году пока не смогли согласовать документацию, так как в конце 2023 года Минфин изменил подходы к субсидированию в целом. Разработанное Минфином постановление 1780 содержит ряд новых бюрократических требований, и Минфин не принимает документы Минтранса, говорит источник “Ъ”. По его словам, Минтранс обратился к вице-премьеру Виталию Савельеву с просьбой о содействии. Еще один, знакомый с обсуждением, источник “Ъ” в отрасли полагает, что вопрос затягивается из-за вероятности сокращения объемов субсидирования. «Иначе это история о бюрократическом хаосе»,— заключает он.

В Минфине “Ъ” сообщили, что направили предложения «по разработанным Минтрансом оптимизированным проектам документов, которые регламентируют порядок распределения субсидий». Адресата в Минфине не уточнили, перенаправив за разъяснениями в Минтранс и Росавиацию.

В Минтрансе “Ъ” заявили, что нормы, ранее содержавшиеся в постановлениях правительства (по программам перевозок), в связи с новым порядком правил субсидирования будут отражены в электронном бюджете, то есть «оцифрованы».

Вопрос объединения программ субсидирования воздушных перевозок «не рассматривается», говорят в Минтрансе. Но там добавили, что внесли «сутевые изменения» в программы, прежде всего по поддержке региональных перевозок по запросу отрасли. «Программы субсидирования авиаперевозок функционируют более десяти лет, за этот период накопился ряд предложений и необходимых настроек»,— уточняют в Минтрансе.

В Минтрансе добавили, что все решения проходят согласование с Минфином и Минэкономики, после чего будут утверждаться правительством, не уточнив сроков. При этом, сообщили в Минтрансе, авиакомпаниям «даны указания по открытию продаж на субсидируемые направления с целью обеспечения пассажиров доступными билетами».

Один из источников “Ъ” предполагает, что указание продавать билеты, не дожидаясь субсидий, ставит авиакомпании в сложное положение: продавать их по заниженной цене, рискуя понести убытки, или уходить с маршрута, что может повлечь репутационные издержки «и иные последствия за рост социальной напряженности». Другой источник “Ъ” в отрасли полагает, что ситуация будет «урегулирована в авральном режиме до нового года». По его мнению, Минтранс мог выдать указания после получения негласного подтверждения будущего финансирования от Виталия Савельева. Но объем этих средств все еще не утвержден, отмечает собеседник “Ъ”, допуская, что некоторые маршруты все же могут оказаться недофинансированы. Впрочем, резюмирует он, это вряд ли будет носить массовый характер.

Айгуль Абдуллина