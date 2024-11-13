«Онэксим» продал группу «Ренессанс Капитал» менеджменту

Группа компаний «Онэксим», принадлежащая Михаилу Прохорову, продала инвестгруппу «Ренессанс Капитал» топ-менеджерам компании Максиму Орловскому, Владимиру Курову и Игорю Даниленко. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе «Онэксима» и «Ренессанс Капитала» (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Прохоров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Михаил Прохоров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В сообщении компаний говорится, что стороны получили все необходимые согласования и одобрения, «Ренессанс Капитал» намерена «сохранить приверженность текущей бизнес-стратегии и фокус на обслуживании крупнейших институциональных и частных клиентов».

В пресс-службе «Ренессанс Капитала» пояснили, что сделка состоялась в рамках двухлетнего плана. Первым этапом был перевод бизнеса в Россию, а вторым — продажа трех российских компаний группы менеджменту. Бренд «Ренессанс» остается.

В инвестгруппу «Ренессанс Капитал» входят «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант», «Ренессанс Брокер» и УК «РенКап». «''Ренессанс'' является хорошим и перспективным активом: мы рады передать его в надежные руки и при этом остаться в партнерских отношениях»,— приводятся в релизе слова гендиректора «Онэксима» Дмитрия Разумова.

По данным источников Frank Media, «Ренессанс Капитал» давно была выставлена «Онэксимом» на продажу. Ее покупку рассматривали структуры, близкие к группе компаний «Регион», банку «Держава» и др.

В феврале 2024 года группа «Онэксим» поменяла структуру владения компании «Ренессанс Капитал» — ООО «Группа Онэксим» стало владельцем 99,99% долей ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант». До этого его единственным участником была кипрская Renaissance Financial Holdings Limited с тем же бенефициаром (через Onexim Holdings Ltd.). В начале 2023 года аналогичная смена корпоративной структуры произошла в банке «Ренессанс Кредит» — его холдинговая структура «Казначей-финансинвест» перешла от кипрской дочки Onexim Holdings Ltd.— Doosti Enterprises — к ООО «Группе Онэксим».

Инвестгруппа Renaissance Capital основана в 1995 году Стивеном Дженнингсом. «Онэксим» вошел в ее капитал в 2008 году, а через четыре года консолидировал ее полностью. В 2021 году холдинговая структура инвестгруппы была редомицилирована с Бермудских островов на Кипр.