Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мотоциклисты встали на скользкий путь

“Ъ” обнаружил резкий рост аварийности по вине водителей двухколесного транспорта

В России на 20% выросло число аварий с пострадавшими и погибшими по вине мотоциклистов — такой всплеск заметил “Ъ”, изучив статистику ГИБДД за десять месяцев 2024 года. В байк-сообществе указывают, что в последние годы в России стали популярны небольшие китайские мотоциклы — по бумагам они проходят как мопеды, поэтому не требуют регистрации в ГИБДД и получения прав категории «А». Кроме того, вклад в статистику аварийности вносят подростки, катающиеся на дешевых питбайках — эти транспортные средства считаются спортинвентарем, их использование не регулируется. Эксперты считают, что для питбайков необходимо вводить отдельную категорию прав — а вот проблема «китайцев» простого решения не имеет.

Китайские мотоциклы поставили статистику аварийности с ног на голову

Китайские мотоциклы поставили статистику аварийности с ног на голову

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Китайские мотоциклы поставили статистику аварийности с ног на голову

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

“Ъ” изучил официальные данные ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях за последние десять месяцев. Оказалось, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост аварийности по вине водителей мотоциклов составил 18,3%, достигнув 4,9 тыс. ДТП. Смертность в таких авариях выросла на 21,2% (571 погибший за десять месяцев), число раненых увеличилось на 18,6% (5,2 тыс. человек). Среди регионов, лидирующих по числу ДТП,— Краснодарский край и Москва.

По данным Госавтоинспекции, за последние пять лет парк «мототранспортных средств» колеблется вокруг 2,3 млн штук (включая трициклы и квадрициклы). В 2023 году число граждан, впервые получивших водительские права категории «А», выросло на 25% — выдано было 74 тыс. удостоверений. Растут и продажи: по данным «Автостата», за девять месяцев 2024 года рынок новых мотоциклов вырос на 58%, подержанных — на 9%. По данным BusinesStat, в 2023 году импорт мототехники в РФ достиг 299 тыс. шт.— это вдвое больше, чем в 2022 году.

Руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов указывает, что в последние годы в страну было ввезено «огромное количество» небольших мотоциклов преимущественно китайского производства. Как правило, по документам у них объем двигателя меньше 50 куб. см — поэтому они считаются мопедами и владельцы не обязаны регистрировать их в ГИБДД. Но по факту двигатели у них вдвое-втрое больше, говорит эксперт,— и на дороге это полноценные мотоциклы. Обычно их приобретают подростки и начинающие водители, которые из-за отсутствия опыта часто попадают в ДТП.

«Легкого решения этой проблемы нет — она системная. Пока не очень понятно, что тут можно сделать»,— признает Андрей Иванов.

Кроме того, существует практика, когда мотоцикл продается вообще без документов, как спортинвентарь. Речь идет о питбайках — мини-мотоциклах для езды по бездорожью, обучения и трюков. Они также не регистрируются в ГИБДД, говорит господин Иванов, поскольку соответствующего понятия в законодательстве просто не существует. Де-юре они даже не являются транспортными средствами — хотя УГИБДД по Московской области ранее разъясняло, что некоторые питбайки могут иметь объем двигателя до 250 куб. см и мощность до 21 л. с. Родители часто покупают их детям, говорит эксперт. Питбайки не должны выезжать на дороги общего пользования, но это правило нигде не закреплено и многие его не соблюдают. В официальную статистическую отчетность ДТП с питбайками не попадает, но региональные ГИБДД регулярно фиксируют такие происшествия, в том числе с погибшими детьми. Ранее в ГИБДД подсчитали, что за первые шесть месяцев 2024 года произошло 282 ДТП с участием детей-водителей, в которых погибло семь и ранено 278 несовершеннолетних (данных за аналогичный период прошлого года не публиковалось).

СРЗП предложил МВД способ защиты граждан от шумных байкеров

«Тема с питбайками сейчас на повестке дня во всех регионах,— говорит член Общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников.— Налицо возникновение новой категории транспортных средств, как в свое время было с мопедами (в 2014 году для них была введена отдельная категория "М" в правах.— “Ъ”). Нужно либо запретить продавать питбайки, либо срочно придумать, как их регулировать, контролировать и пресекать нарушения. Третьего тут не дано». Отметим, в июле 2024 года глава Татарстана Рустам Минниханов призвал родителей не допускать детей к вождению питбайков.

«Если бы не эта громадная масса незарегистрированных мотоциклов и питбайков, аварийность с мототранспортом уменьшилась бы»,— считает Андрей Иванов.

Культура вождения мотоциклистов в последнее время выросла, люди все чаще используют экипировку и ездят аккуратно, подтверждает владелец мотошколы в Новосибирске Антон Чибисов. Он также считает, что статистику ухудшили резкий рост числа начинающих байкеров и пользователи питбайков.

Иван Буранов

В Москве будут повышать транспортный налог ежегодно до 2028 года

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...