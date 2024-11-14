Мотоциклисты встали на скользкий путь

В России на 20% выросло число аварий с пострадавшими и погибшими по вине мотоциклистов — такой всплеск заметил “Ъ”, изучив статистику ГИБДД за десять месяцев 2024 года. В байк-сообществе указывают, что в последние годы в России стали популярны небольшие китайские мотоциклы — по бумагам они проходят как мопеды, поэтому не требуют регистрации в ГИБДД и получения прав категории «А». Кроме того, вклад в статистику аварийности вносят подростки, катающиеся на дешевых питбайках — эти транспортные средства считаются спортинвентарем, их использование не регулируется. Эксперты считают, что для питбайков необходимо вводить отдельную категорию прав — а вот проблема «китайцев» простого решения не имеет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайские мотоциклы поставили статистику аварийности с ног на голову

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Китайские мотоциклы поставили статистику аварийности с ног на голову

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

“Ъ” изучил официальные данные ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях за последние десять месяцев. Оказалось, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост аварийности по вине водителей мотоциклов составил 18,3%, достигнув 4,9 тыс. ДТП. Смертность в таких авариях выросла на 21,2% (571 погибший за десять месяцев), число раненых увеличилось на 18,6% (5,2 тыс. человек). Среди регионов, лидирующих по числу ДТП,— Краснодарский край и Москва.

По данным Госавтоинспекции, за последние пять лет парк «мототранспортных средств» колеблется вокруг 2,3 млн штук (включая трициклы и квадрициклы). В 2023 году число граждан, впервые получивших водительские права категории «А», выросло на 25% — выдано было 74 тыс. удостоверений. Растут и продажи: по данным «Автостата», за девять месяцев 2024 года рынок новых мотоциклов вырос на 58%, подержанных — на 9%. По данным BusinesStat, в 2023 году импорт мототехники в РФ достиг 299 тыс. шт.— это вдвое больше, чем в 2022 году.

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Руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов указывает, что в последние годы в страну было ввезено «огромное количество» небольших мотоциклов преимущественно китайского производства. Как правило, по документам у них объем двигателя меньше 50 куб. см — поэтому они считаются мопедами и владельцы не обязаны регистрировать их в ГИБДД. Но по факту двигатели у них вдвое-втрое больше, говорит эксперт,— и на дороге это полноценные мотоциклы. Обычно их приобретают подростки и начинающие водители, которые из-за отсутствия опыта часто попадают в ДТП.

«Легкого решения этой проблемы нет — она системная. Пока не очень понятно, что тут можно сделать»,— признает Андрей Иванов.

Кроме того, существует практика, когда мотоцикл продается вообще без документов, как спортинвентарь. Речь идет о питбайках — мини-мотоциклах для езды по бездорожью, обучения и трюков. Они также не регистрируются в ГИБДД, говорит господин Иванов, поскольку соответствующего понятия в законодательстве просто не существует. Де-юре они даже не являются транспортными средствами — хотя УГИБДД по Московской области ранее разъясняло, что некоторые питбайки могут иметь объем двигателя до 250 куб. см и мощность до 21 л. с. Родители часто покупают их детям, говорит эксперт. Питбайки не должны выезжать на дороги общего пользования, но это правило нигде не закреплено и многие его не соблюдают. В официальную статистическую отчетность ДТП с питбайками не попадает, но региональные ГИБДД регулярно фиксируют такие происшествия, в том числе с погибшими детьми. Ранее в ГИБДД подсчитали, что за первые шесть месяцев 2024 года произошло 282 ДТП с участием детей-водителей, в которых погибло семь и ранено 278 несовершеннолетних (данных за аналогичный период прошлого года не публиковалось).

«Тема с питбайками сейчас на повестке дня во всех регионах,— говорит член Общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников.— Налицо возникновение новой категории транспортных средств, как в свое время было с мопедами (в 2014 году для них была введена отдельная категория "М" в правах.— “Ъ”). Нужно либо запретить продавать питбайки, либо срочно придумать, как их регулировать, контролировать и пресекать нарушения. Третьего тут не дано». Отметим, в июле 2024 года глава Татарстана Рустам Минниханов призвал родителей не допускать детей к вождению питбайков.

«Если бы не эта громадная масса незарегистрированных мотоциклов и питбайков, аварийность с мототранспортом уменьшилась бы»,— считает Андрей Иванов.

Культура вождения мотоциклистов в последнее время выросла, люди все чаще используют экипировку и ездят аккуратно, подтверждает владелец мотошколы в Новосибирске Антон Чибисов. Он также считает, что статистику ухудшили резкий рост числа начинающих байкеров и пользователи питбайков.

Иван Буранов