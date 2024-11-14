Тест на переменность

Внебиржевой курс американской валюты обновил в России 13-месячный максимум, поднимаясь выше 100 руб./$. Укрепление позиций доллара на российском рынке продолжается с августа на фоне ослабления требований к продаже экспортной выручки. В последние дни на динамику американской валюты влияет и укрепление ее позиций на мировом рынке на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах. При этом эксперты не ждут кардинальных действий властей в отношении валютного рынка, так как слабый рубль предпочтителен в условиях роста бюджетных расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В четверг, 14 ноября, внебиржевой курс доллара вновь преодолел уровень 100 руб./$. В ходе торгов он поднимался до отметки 100,76 руб./$, максимума с 10 октября 2023 года. Как и в предыдущих двух случаях, 9 октября и 6 ноября этого года, курс не удержался выше психологически важного уровня и к 19:00 откатился к 99,15 руб./$. Это выше на 65 коп. значения закрытия среды и на 3,26 руб.— значения недельной давности.

В последние дни растет и биржевой курс юаня. В ходе торгов в четверг он достигал отметки 13,73 руб./CNY, не дотянув до локального максимума, установленного 5 ноября, 7 коп. По итогам дня курс остановился на отметке 13,69 руб./CNY, на 11 коп выше значений закрытия среды и конца предыдущей недели.

В России американская валюта укрепляет позиции с начала августа. За прошедшие 15 недель внебиржевой курс доллара в 13 случаях демонстрировал рост, прибавив более 14 руб. (16%). За это же время биржевой курс юаня вырос на 1,8 руб. (15%). Основной причиной ослабления российской валюты стал усилившийся дефицит иностранной валюты на фоне роста импорта и сокращения экспорта. Согласно оценке ЦБ, в октябре 2024 года чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами составили $10,3 млрд (или $450 млн в день). Это на 17% ниже показателя за октябрь 2023 года и на 20% меньше среднедневного объема продаж.

Такая динамика связана как с уменьшением валютной выручки на фоне снижения мировых цен на нефть, так и со смягчением требований к ее репатриации.

Большую часть осени нефть марки Brent торговалась в диапазоне $70–75 за баррель против $70–85 за баррель в летние и $82–90 за баррель — в весенние месяцы. К тому же с августа требования по зачислению валютной выручки экспортеров на спецсчета в российские банки сократились до 40%.

Причем от этой суммы компании обязаны продавать только 90% в течение 14 дней со дня зачисления. Действующие требования, как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, равносильны отмене обязательной продажи, поскольку экспортеры и так продают часть валюты для уплаты налогов, зарплат, аренды.

10,3 миллиарда долларов составили чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в октябре 2024 года, по данным ЦБ

Обновление многомесячного максимума курса доллара на локальном рынке произошло и на фоне его укрепления в мире. В четверг индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднимался на 0,5%, до отметки 107,06 пункта. Уверенный рост продолжается с начала осени, и за это время он вырос на 7%, причем только за последние семь дней — на 3,5%. Как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, текущее движение курса доллара по меркам глобального рынка выглядит внушительным и не могло не сказаться на локальном рынке. «Укрепление американской валюты связано с неопределенностью в отношении перспектив базовой ставки, которая возникла по итогам ноябрьского заседания ФРС, а также неожиданными для многих итогами президентских выборов в США (см. “Ъ” от 14 ноября.— “Ъ”)»,— отмечает господин Евстифеев.

В дальнейшем курс доллара может закрепиться выше уровня 100 руб./$, считают аналитики.

Михаил Васильев напоминает, что в 2023 году российская валюта сдавала позиции до тех пор, пока власти не вернули обязательную продажу валютной выручки. В частности, с октября прошлого года в соответствии с указом президента РФ крупные экспортеры в течение 60 дней с момента получения валюты были обязаны зачислять не менее 80% ее на счета в российские банки. Это стало одним из ключевых факторов падения курса доллара, который в течении полутора месяцев упал на 12 руб., до 88 руб./$ (см. “Ъ” от 21 ноября 2023 года).

Однако в ближайшее время таких шагов аналитики не ждут, так как в условиях роста бюджетных расходов умеренно-слабый рубль предпочтителен. «Власти активизируются, если движение курса примет галопирующий характер, для властей "красная тряпка", когда курс прыгает в течение некоторого времени на 2–3–5% каждую сессию»,— считает старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов. Однако сейчас рынок далек от таких темпов, «а потому вряд ли будут приняты экстренные шаги», указывает эксперт.

Виталий Гайдаев